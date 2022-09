[Eco de la semaine] Rockstar dans la tourmente, rachat de BlackMill Games et l'UE prête à se positionner dans le dossier Microsoft-Activision

Leaks GTA 6 : Rockstar et Take-Two dans la tourmente, en cours négociation avec les leakers

Focus Entertainment rachète BlackMill Games

Le studio, qui a déjà démontré son ADN et sa forte identité, dispose d’une solide expertise pour proposer des expériences FPS en multijoueur aussi immersives qu’authentiques. La franchise WW1 Game Series est l’une des références des jeux de tir prenant comme toile de fond la première guerre mondiale. Nous nous réjouissons de travailler avec Jos et son équipe pour continuer de proposer de nouvelles expériences uniques.

Cristophe Nobileau, PDG de Focus Entertainment

Les obstacles s’accumulent dans le dossier Activision-Blizzard

Les régulateurs et les autres parties concernées par l'opération s'attendent à une enquête européenne prolongée lorsque Microsoft déposera officiellement son dossier à Bruxelles dans les semaines à venir. Des personnes au fait de la réflexion de l'UE ont déclaré que les régulateurs prendraient leur temps pour examiner l'accord en raison de sa taille, de la nature de l'acheteur et des préoccupations croissantes de ses rivaux, notamment celles Sony.

Financial Times

En bref cette semaine :

Ce week-end, plus de 90 vidéos de gameplay du jeu GTA VI ont été publiées sur internet. Des vidéos que Rockstar a reconnues comme étant bel et bien tirées du jeu et qui placent le studio et sa maison-mère, Take-Two Interactive, dans une position très délicate.En effet, les leakers ont également demandé une rançon à la direction de Rockstar, actuellement en négociation avec eux, d’après des sources du média VGC. S’ils ne sont pas exaucés, les leakers ont notamment menacé de mettre en ligne l’intégralité du code source et des fichiers concernant le jeu, au même titre que de nombreuses autres productions de Rockstar comme GTA V.Pour le moment, aucune décision officielle n’a été prise, bien que Take-Two et Rockstar fassent tout leur possible pour faire face à la situation. Take-Two met actuellement tout en œuvre pour supprimer toutes les vidéos publiées sur le titre sur YouTube, sans évoquer un quelconque accord conclu avec les leakers qui indiquent avoir également de nombreux autres documents confidentiels en leur possession et menacent de tout mettre en ligne.Après de très nombreux rachats au cours de ces dernières années, Focus Entertainment (ex Focus Home Interactive) continue de se donner les moyens de mettre en œuvre sa volonté de croissance et d’expansion, qui passe par l’acquisition de nouveaux studios AA dont BlackMill Games, racheté à 66,6%.BlackMill Games, détenteur du label WW1 Games Series, est notamment connu pour des jeux comme Verdun, Tannenberg ou encore Isonzo. Ces trois titres s’attaquent à une période historique bien précise : la première guerre mondiale, avec la volonté de plonger le joueur au coeurs de batailles historiques et emblématiques. Il s’agit d’ailleurs du 6 rachat de Focus Entertainment depuis sa création en 1996.Alors que Sony continue à marteler à coup de multiples communiqués que le rachat du groupe Activision-Blizzard-King par Microsoft serait “anticoncurrentiel”, usant de la licence Call of Duty comme porte-étendard, les différentes autorités financières mondiales commencent à prendre position autour de cette transaction.Si le GAC (Arabie Saoudite) ne s’y est pas opposé , la CMA (Royaume-Uni) mène une enquête approfondie autour de l’accord , ce qui serait probablement le cas de la FTC (USA) également, bien que rien n’ait été officialisé concernant cette dernière.Selon le Financial Time , l’Union Européenne serait la prochaine à se pencher sur le dossier avec une très grande prudence vis-à-vis de Microsoft, dès que la firme de Redmond aura déposé officiellement son dossier à Bruxelles (permettant l’ouverture de l’enquête).- En France, Splatoon 3 s’impose en tête des ventes devant NBA 2K22 (PS5 puis PS4) la semaine de sa sortie. The Last of Us Part 1 (PS5) et Mario Kart 8 Deluxe ferment ensuite la marche.- Au Japon, Splatoon 3 s’impose également lors de la semaine de sa sortie avec plus de 1,9 millions d’unités écoulées le jour de sa sortie, 3,45 millions sur le week-end au global. Mario Kart 8 Deluxe se tient, très loin, derrière le dernier AAA de Nintendo avec “seulement” 12 605 ventes. Minecraft est quant à lui 3e avec 9 331 ventes, Nintendo Switch Sports (9 071 ventes) et Ring Fit Adventure (7 900 ventes) ferment la marche. Côté hardware, la Switch OLED s’impose largement elle aussi avec 148 377 ventes, suivie de la Switch (27 859 ventes) et la Switch Lite (6 640 ventes). La PS5 quant à elle s’effondre avec seulement 2 227 consoles vendues.- Au Royaume-Uni, Saints Row, le dernier jeu de Deep Silver (Embracer), s’impose en tant que meilleure vente sur le territoire lors du mois d’août. Il est suivi de GTA 5, FIFA 22, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker et Nintendo Switch Sports. Au total, plus de 1,67 millions de jeux ont été vendus en août sur le territoire britannique. Plus d’informations sont disponibles dans cette actualité. - THQ Nordic (Embracer Group) vient d’ouvrir un nouveau studio, nommé Campfire Cabal. Celui-ci sera spécialisé dans la production de RPG.- Garena, les créateurs de Free Fire, copie de Fortnite sur mobile, ont annoncé avoir licencié 15% des effectifs du studio basé à Shanghai. ce licenciement de masse s’inscrit dans le cadre d’une restructuration globale en cours au sein du studio.- Depuis sa sortie, Disney Dreamlight Valley a déjà dépassé le million de copies vendues. Le jeu est sorti il y a seulement 2 semaines.