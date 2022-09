Nouvelle vidéo de gameplay pour Atelier Ryza 3

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key - Announcement Trailer - Nintendo Switch 19/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La franchise des Ateliers ne cesse de s’agrandir. On retrouve Ryza dans ce JRPG édité par Koei Tecmo et développé par Gust, Atelier Ryza 3 : Alchemist Of The End & The Secret Key (c'est long !).Rappelons que le tout premier Atelier de la série est sorti en 1997 et a connu depuis une nouvelle itération presque tous les ans. Atelier Ryza arrive en 2019 avec l’épisode Ever Darkness And The Secret Fairy et on découvrait Atelier Ryza 2 : Lost Legends & The Secret Fairy en 2020.Mais Atelier Ryza c’est quoi ?Comme dans tous les Atelier, l’intrigue principale évolue autour de l’alchimie et du craft. C’est un RPG dans lequel on incarne Ryza accompagnée de ses amis. Ils tentent ensemble de sauver le mystérieux archipel soudainement apparu non loin de leurs côtes, en apprenant les origines de l’alchimie.Vous évoluez dans un vaste monde ouvert aux cartes interconnectées que l’on peut déjà admirer dans la vidéo de gameplay partagée par IGN Japon. Vous aurez, pour la première fois dans un Atelier, pas moins de 11 héros pour vous accompagner dans votre quête. À l'instar du prochain Fire Emblem , certains proviendront d’épisodes précédents. Comme le titre l'indique, les clés auront leur importance. Celles que vous récupérerez vous serviront lors de l'exploration, de la synthèse ou même des combats. Chacune possède un effet différent, servez-vous-en pour profiter au mieux de l'aventure !On en découvre plus dans cette vidéo de gameplay publiée par IGN Japon :Atelier Ryza 3 : Alchemist Of The End & The Secret Key sortira sur PC, Switch et autres consoles le 24 février 2023. Les japonais auront toutefois la chance de plonger dans l’univers de Ryza deux jours avant nous, avec une sortie prévue le 22 février.Si vous n’avez pas encore passé la porte de l’Atelier, c’est l’occasion de vous y mettre et devenir le meilleur alchimiste !