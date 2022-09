10e édition du festival Press Start : le programme des festivités !

C’est à la convergence de ses réflexions sur une offre de jeu immersive, de l’actualité de la recherche sur les musiques de jeu vidéo et de sa proximité avec le service Musique de la Bpi que le service Nouvelle Génération a puisé son idée de consacrer cette édition aux liens entre musique et jeu vidéo. La musique fait en effet partie intégrante de l’expérience de jeu : quel·le gameur·se n’a jamais fredonné la BO de son jeu préféré ou n’a jamais ajouté sa BO préférée à sa playlist comme n’importe quel album ? Qui peut dire que l’expérience de jeu est la même avec et sans le son, sans compter la multitude de jeux qui fondent leur gameplay sur le rythme ou la musique ? Et qui soupçonne la multitude de métiers et de technologies du son qui se cachent derrière un jeu ? C’est pour embrasser toutes ces questions que le festival Press Start revient avec une programmation entièrement dédiée à la musique. Press Start, le festival de la Bpi dédié aux jeux vidéo, revient pour sa 10e édition ! Pendant une semaine, foisonnante de rencontres, de performances, d’ateliers et de démonstrations, la Bpi vous invitera à la découverte du riche paysage vidéoludique, de sa culture, de ses acteurs et de ses métiers. Cette année sera consacrée aux rapports entre musique et jeu vidéo, sous toutes leurs formes.





Le festival du jeu vidéo de la Bibliothèque publique d'information (Bpi) se déroulera du 28 septembre au 3 octobre 2022 au Centre Pompidou : Forum de rencontres, concert du No Limit Orchestra, musicien·e·s, gamer·euse·s et professionnel·le·s du jeu vidéo donneront le ton de cette 10e édition.

Attrapez votre guitare, brandissez votre ocarina et enfilez vos meilleures chaussures de danse, c’est en musique que vous êtes invité·e à découvrir les mondes vidéoludiques, leur culture, leurs acteurs et leurs métiers ! Pour cette édition 2022, Press Start explorera les relations entre musique et jeux vidéo.

Depuis plusieurs années déjà, la Bpi développe une offre documentaire et une programmation autour de la pop culture et des pratiques culturelles des jeunes adultes : jeux vidéo, BD, cultures numériques et urbaines ont ainsi leurs espaces au niveau 1 de la bibliothèque. Le point d’orgue annuel de cette démarche : le festival Press Start, dont l’ambition est de valoriser et de porter au rang de culture légitime le jeu vidéo dans la multitude de ses formes.



Dès sa création, Press Start s’est également donné comme mission d’explorer les métiers et les structures économiques, commerciales et industrielles d’une des industries les plus créatives et prometteuses du XXIe siècle, depuis les plus grands blockbusters jusqu’aux jeux vidéo indépendants. Tout en défendant une approche ludique et conviviale, le festival multiplie les démonstrations de jeux, les ateliers de découverte et de pratique !







Une création de Charlotte Cousquer pour cette édition 2022, vous pouvez retrouver son travail ici

Parmi les temps forts de cette édition 2022, voici le programme :

VENDREDI 30 SEPTEMBRE





• Graines de studio17h-19h• Petite Salle • Centre Pompidou





En partenariat avec l’école des Gobelins. Découverte des jeux développés par les étudiant·e·s des Gobelins. En présence des créateur·rice·s qui présenteront leurs projets, venez découvrir l’avenir de la création vidéoludique et vous plonger dans les univers foisonnants de ces étudiant·e·s talentueux·ses.







• Conférence-jeu : Jazz & jeux vidéo 20h30-22h • Petite Salle • Centre Pompidou





Yacine Synapsas et Antoine Herren (Random Bazar) vous proposent une conférence-jeu, étudiant les croisements entre le jazz et les jeux vidéo. Véritable conférence dont vous êtes le héros, Jazz & jeux vidéo invite le public à devenir acteur, en participant à une enquête élucidant les mystérieuses jonctions entre ces deux arts. Les deux animateurs vous accompagneront tout du long, narrant cette belle rencontre, posant des questions, semant diverses embûches...

Forum du jeu vidéo : musiques en jeu(x)



Twitch | Kayane part en live avec Louis Lancien pour un concert symphonique au piano ! | ADN 18/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Rencontre avec Kayane à 14h10 qui avait diffusé au mois de juin cette petite vidéo live via la chaine ADN - Animation Digital Network puis aux alentours de 14h50 début des tables-rondes. À travers quatre table-rondes, des professionnel·le·s, auteur·rice·s et virtuoses de la manette viendront partager leur passion pour la musique de jeu et ses multiples facettes.







Vous voulez des informations plus détaillés sur les intervenants, le voici en pièce jointe

Des jeux

Comme chaque année, Press Start, c’est d’abord jouer ! La Bpi vous donne l’occasion de découvrir ou de redécouvrir des jeux vidéo indépendants, expérimentaux ou grand public, seul ou en équipe, sur PC, sur console ou sur borne. Tout au long du festival, des médiateurs vous accompagnent pour vous faire découvrir quelques pépites du jeu vidéo.





En sélection (non exhaustive) cette année : • sur console : Sound Shapes (PS3), BPM : Bullets Per Minutes (PS4), Kingdom Hearts Melody (Xbox One), Beautiful Katamari (Xbox 360) et bien d’autres...





• sur PC : Crypt of the necrodancer, Ape out, Genesis Noir, 140 et bien d’autres...





En temps forts de jeu :• découverte du jeu Rocksmith : 28 septembre de 13h à 15h, 1er octobre de 17h à 19h et 2 octobre de 17h à 19h• carte blanche à la Canopée : les bibliothécaires de la médiathèque de la Canopée (Ville de Paris) prendront temporairement possession du Salon Jeux vidéo pour une après-midi de jeux de rythme sur console et en VR le mercredi 28 septembre de 16h à 18h

Concert de No Limit Orchestra

Fondé à Strasbourg en 2018 par le musicien et chef d’orchestre Frédéric Durrmann, le No Limit Orchestra est spécialisé dans l’interprétation de musiques de jeux vidéo, de films et de films d’animation. Constitué de plus de cent musiciens professionnels et amateurs, l’orchestre constitue un objet artistique original, à la croisée des chemins entre les univers « geek », le numérique et la musique orchestrale. Il figure parmi les pionniers en France dans ce concept novateur.



Zelda medley 25th anniversary - ♫ - No Limit Orchestra Wind Band 18/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Zelda Breath of the Wild Medley - ♫ - No Limit Orchestra Chamber Ensemble 18/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Zelda Medley OST - ♫ - No Limit Orchestra Percussion Quartet - Europa Games Week 2020 18/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Samedi 1er octobre • 14h - 18h • Petite Salle • Centre Pompidou1/ Écrire sur la musique de jeuDamien Mecheri, Jérémie Kermarrec, Aurélien Simon et Fanny Rebillard aborderont leur travail sur la musique en tant que journalistes, auteur·e·s et éditeur·rice·s.2/ De la composition à l’intégrationLes métiers du son dans l’industrie sont nombreux et encore mal connus. Avec notamment Laurianne Espinadel (Sloclap) et Vincent Dortel (Ubisoft Montpellier), qui décortiqueront les étapes de la création sonore dans un jeu.3/ Les jeux dans la salle de concertRomain Dasnoy (Overlook Events, Wayô Records) et Frédéric Durrmann (No Limit Orchestra), professionnels de la production de concerts et de l’édition parleront des enjeux du secteur.4/ Musicalité des jeux et jeux musicauxQu’est-ce que la musicalité dans un jeu ? Quelle influence la musique a-t-elle sur le joueur ? Un musicologue (Antoine Morisset) et une journaliste (Luma) accompagnés d’un collectionneur de bornes d’arcade Dance Dance Revolution (Morgan Lietar) décortiqueront l’expérience musicale de quelques titres.Samedi 1er octobre • 20h-22h • Petite Salle • Centre Pompidou