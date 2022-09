Let’s Sing 2023 Hits Français et Internationaux dévoile ses titres français

Notre traditionnel Let's Sing générique revient chaque année avec sa petite sélection de titres qui vous feront pousser la chansonnette ou vous donneront l'envie de vous faire une petite soirée karaoké en famille ou entre amis.





Si les titres internationaux sont directement intégrés dans le jeu de base et sur la cartouche du jeu, il faudra passer par un code (présent dans le boitier) pour télécharger la playslist des titres français. On aurait préféré une intégration complète immédiate mais c'est un choix de l'éditeur (probablement que l'ensemble nous faisait basculer dans une catégorie nettement plus onéreuse sur format carte mémoire). Voici l'ensemble des titres français de cette nouvelle cuvée Let's Sing 2023, alliant classique et tubes récents :



Concernant la sélection globales des titres, voici quelques illustrations :

Découvrons maintenant la bande-annonce complète de ce nouveau titre comprenant 40 titres et proposant des affrontements en local et en ligne :

