Quelques vidéos pour NieR: Automata sur Nintendo Switch

Le 6 octobre prochain sortira NieR:Automata The End of YoRHa Edition. La version Nintendo Switch de NieR:Automata, jeu d'action-RPG postapocalyptique sorti à l'origine en 2017 sur PC et PlayStation 4.Développé par Platinium Games et édité par Square-Enix, le jeu a rencontré un beau succès et son adaptation sur Switch est évidemment très attendue. Square-Enix le sait bien et a profité du Tokyo Games Show actuellement en cours au Japon pour dévoiler un traiter du jeu :Le jeu intégrera évidemment le contenu supplémentaire "3C3C1D119440927" qui se débloquera au bout d'un moment dans l'avenir principale.Square-Enix a aussi diffusé une vidéo "Let's ask" qui interview les équipes de Platinum Games sur cette adaptation sur Switch. L'occasion de retrouver quelques séquences de gameplay du jeu :Rendez-vous le 6 octobre pour découvrir NieR:Automata The End of YoRHa Edition sur Nintendo Switch.