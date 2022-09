NeverAwake précise sa date de sortie pour le 19 janvier 2023

NeverAwake est shoot'em up un peu particulier se jouant en contrôlant simultanément les deux sticks. Vous contrôlez Rem, une jeune fille enchainée dans son sommeil, incapable de se réveiller sans avoir le courage d'affronter ses peurs.



"Je voulais créer un jeu de tir qui soit accessible non seulement à ceux qui aiment déjà les jeux de tir rapides, mais aussi à ceux qui sont moins doués et qui veulent simplement profiter de l'art et de l'atmosphère", a déclaré Hiroshi Sawatari, fondateur de Neotro Inc. "Mais ne vous y trompez pas, ceux qui veulent un défi de NeverAwake peuvent trouver de nombreuses fonctionnalités telles que les chemins de bifurcation et les classements des meilleurs scores pour tirer le meilleur parti du jeu."

Si vous ne parvenez pas à collecter 100 % des âmes dans la première boucle, vous accéderez à des niveaux plus dangereux dans la boucle suivante. Dépensez les âmes collectées pour acheter des améliorations et un powerup temporaire pour rendre la scène plus facile si les choses deviennent trop cauchemardesques.L'éditeur Phoenixx et son développeur Neotro Inc, vous donne rendez-vous sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch le jeudi 19 janvier 2023 au prix de 19,99 $, le jeu prenant en charge les textes en anglais, japonais, chinois traditionnel et chinois simplifié. Limited Run Games et Happinet proposeront des précommandes de la version physique dans les mois à venir, soit courant 2023 sans autre précision.