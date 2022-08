Un coup d'oeil sur la gamme de jeux Switch révélés par Phoenixx lors du BitSummit X-Roads

Super UFO Fighter

Tirez profit des particularités du terrain et des objets spéciaux pour remporter la victoire !

Vous pouvez jouer à deux en local grâce au partage de Joy-Con™, mais aussi affronter des joueurs à distance avec deux modes de jeu en ligne.

Préparez-vous aux matchs avec le mode Entraînement et contemplez les objets que vous avez accumulés dans le mode Collection !

【Now on Sale!】SUPER UFO FIGHTER【30 seconds to understand !】

Tormented Souls

Incarnez Caroline Walker en 1994 dans sa recherche de sœurs jumelles disparues au cœur d'un vaste manoir abandonné. Parviendrez-vous à vaincre vos peurs et à découvrir les secrets de Winterlake... ou y laisserez-vous la vie ? Quelque chose de terrible se produit alors que Caroline Walker enquête sur la disparition de deux jumelles à Winterlake. Au beau milieu de la nuit, elle se réveille nue dans une baignoire, branchée à d'anciens appareils médicaux. Caroline doit se battre pour survivre tout en explorant les couloirs d'un manoir abandonné.

Il ne vous suffira pas de bien viser et de faire preuve de réflexes aiguisés pour survivre. Explorez l'environnement à la recherche de tout ce qui pourrait vous aider à vous en sortir. Combinez des objets pour résoudre des énigmes tordues et utilisez toutes les ressources à votre disposition pour percer les secrets du manoir et du reste du domaine. Récupérez des ressources et des outils essentiels, déchiffrez les pistes cachées dans de vieux journaux afin de lever le voile sur l'histoire sordide du manoir. À Winterlake, les apparences sont trompeuses. Les miroirs constituent des passerelles vers une réalité et une époque alternatives. Traverser ces portails étincelants permet à Caroline de manipuler le tissu même de la réalité de façon inattendue.

Tormented Souls Nintendo Switch Gameplay

Kokoro Clover Season 1

KOKORO CLOVER Season 1 - 45 Minute Gameplay [Switch]

Potion Permit, un RPG/simulation de vie prometteur (22 septembre)

Potion Permit - Date Announcement Trailer

NeverAwake

Une fille qui ne se réveille jamais. Elle combat des monstres dans ses rêves... "NeverAwake" est un jeu de tir cauchemardesque de type twin-stick shooter avec une vision du monde unique et des règles de jeu originales. La fille se bat contre des légumes, des chiens, des camarades de classe et d'autres choses qu'elle déteste. Que voit la fille à la fin de la bataille ? Et pourra-t-elle se réveiller ?

NEVER AWAKE First Look Gameplay

Fault - Stp - LIGHTRAVTE

fault - StP - LIGHTKRAVTE Teaser

Alice in Dissonance est un groupe indé plutôt décousu qui a développé la série de visual novels fault, qui s'autoproclame "roman visuel cinématographique racontant des histoires captivantes de drames humains dans un monde où la science-fiction s'est mêlée au fantastique". Au moins c'est clair, on pourra juste se dire qu'ils ont tendance à sélectionner des noms clairement imprononçables.





Leur dernier titre, fault - Silence the Pedant - LIGHTKRAVTE, est disponible sur PC depuis quelques semaines et doit arriver en fin d'année sur Switch. Dans le royaume fantastique de Rughzenahaide, dont ce nouvel épisode Lightkravte va servir de préquelle à un prochain opus, vous allez à la rencontre de Khaji, fils d'un cultivateur de fruits, qui veut devenir un peintre fantastique, capable de peindre des portraits de belles femmes et de gagner de l'argent grâce à cela. Le hic, c'est que sa technique n'est pas bonne.Il va donc devoir trouver très rapidement un moyen d'améliorer ses capacités avant d'être obliger de choisir une autre profession, son âge ne lui permettant plus de perdre du temps.





On attend de voir comment tout ceci sera transposé sur Nintendo Switch, notamment sur télé, car les visuels sont très impressionnants. Des arrières plans de grande qualité, segmentés, avec des zooms et des couches qui s'imbriquent parfaitement dans l'histoire narrée devant vous, avec des personnages très bien réalisés. Un joli travail de la part d'une petite équipe de développement qui possède donc de jolies pointures dans le chara design.





La partition sonore est au diapason de la qualité de l'image, de quoi nous mettre en appétit. Seul hic, comme ce titre va servir de tremplin à d'autres épisodes, il y a beaucoup de choses à comprendre pour se repérer dans cet univers. Il faut aimer le style visual novel mais ce fault StP LIGHTKRAVTE semble un très bon titre pour les amateurs du genre. Nous allons donc patienter jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir prendre en main ce très beau titre.





fault - StP - LIGHTKRAVTE Promo Video

C'est durant l'événement Bitsummit X-Roads qui s'est tenu au Japon le 6 août 2022 que le développeur Phoenixx a révélé six titres Nintendo Switch mis en avant pour cette occasion spéciales. Trois sont désormais disponibles sur l'eShop, les autres devant arriver au niveau mondial d'ici la fin de l'année, selon le calendrier suivant :- Super UFO Fighters - Disponible maintenant- Tormented Souls - Disponible maintenant- Kokoro Clover Season 1 - Disponible depuis le 4 août 2022- Potion Permit - 22 septembre 2022- Never Awake - 2022- fault - StP - LIGHTKRAVTE - 2022Regardons en détail chaque titre :Super UFO Fighter met en avant un graphisme ultra coloré très attirant, disponible sur l'eShop depuis le 14 juillet 2022 pour 9,99 €. Selon la fiche du jeu, le contexte du jeu met en avant un nouveau sport galactique qui enflamme la Voie lactée : le siphovning. Tout cela pour apporter un jeu de combat action en 1V1 où chaque personnage doit mettre le grappin sur les trésors avant l'autre. Pour gagner, attirez l'objet désigné comme « cible » jusqu'à votre but, en utilisant votre rayon gravitationnel pour soulever et transporter les objets plus vite que votre adversaire.Vous pouvez arracher, catapulter, frapper votre adversaire...pour récupérer la cible, tous les coups sont permis.• En solo, à deux ou en ligne !• Et ce n'est pas tout !Seul hic à ce tableau potentiellement idyllique, c'est que le gameplay est très redondant : vous parcourez les capsules de gachapon pour les ouvrir jusqu’à ce que vous trouviez l’objet du trophée et ainsi le récupérer, mais en gênant votre adversaire ou en le frappant par une unique attaque d'en haut, vous allez vite vous rendre compte que la richesse du jeu reste très limitée. C'est dommage d'avoir mis autant de cœur sur l'esthétisme et de ne pas avoir un peu plus fouillé le contenu pour le rendre un poil plus passionnant qu'une simple parenthèse d'une soirée.Changement complet d'univers avec ce titre sorti depuis un peu plus longtemps (le 14 avril 2022 sur notre eShop), PEGI 18. Nous sommes clairement dans un survival horror à l'ancienne, avec des énigmes et d'horribles créatures à affronter dans un manoir.Si son esthétique (et le nom du protagoniste) sonne comme un hommage aux anciens Resident Evil et à certains Alone in the Dark, l'ambiance horrifique est plus que palpable et son système de caméras fixes à l'ancienne crée une tension permanente et immersive. On retrouve d'ailleurs un système d'inventaire à la Resident Evil, avec trois onglets permettant de visualiser/utiliser les objets utiles, les consommables, et les documents.Attention, les sauvegardes ne sont pas automatiques également, c'est retour à l'ancienne méthode. Il y a du kitsch dans l'histoire, le gameplay est un peu rigide (dans le sens où il faut s'arrêter de marcher pour viser un adversaire).Il possède un petit aspect point'n click au niveau de ses énigmes. Sans être trop difficiles, il va falloir examiner un objet, comprendre comment le combiner à un autre, faire attention aux décors, à ce qui pourrait être actionné. Tout est logique mais nécessite un peu de travail. Il faut compter une dizaine d'heure pour faire ce titre qui mérite qu'on s'y attarde, même si techniquement il n'est pas au niveau des meilleurs productions du genre.Au moins, par ses moyens plus limité, il réussit à distiller de bonnes sensations et devrait faire plaisir aux joueurs à l'ancienne, qui se détachent des dernières aventures de Resident Evil. Comptez 19,99 € pour l'acquérir en libérant 8865 Mo d'espace libre. Textes en français heureusement !Il vous en coutera 18,69 € pour vous procurer ce titre sur l'eShop, disponible depuis le 4 aout 2022. Reprenant clairement l'esthétisme de certains jeux de plates-fomes en 2D des années 90 avec un pixel art soigné, Kokora Clover saison 1 rappellera des bons souvenirs aux joueurs ayant connu les productions du studio japonais Treasure sur Megadrive et SaturnL'histoire vous invite à suivre les 12 premiers épisodes des aventures de Treffy, poursuivie par nombre d'ennemis qui en veulent à son étrange Kokoro Clover, autrement dit le "trèfle du coeur". Vous avez le choix entre ce mode histoire où le jeu est chapitré avec un générique d'ouverture et de fin, y compris avec de fausses publicités, ou un mode aventure, un mode boss (avec une vingtaine de boss à affronter) et un mode mini-jeux. Le principe reste simple et classique d'un jeu de plates-formes : on ramasse des pièces tout en sautant de plate-forme en plate-forme, on doit affronter divers adversaires et on débloque divers costumes et capacités qui feront évoluer Treffy. Le tout servi sur une musique originale du compositeur chiptune Shinryu !Si l'objectif visé par les développeurs est de nous donner les sensations de regarder un anime un dimanche matin, force est de reconnaître que ce titre est frais et devrait plaire au plus grand nombre.C’est l’éditeur PQube qui s'en occupe et le gameplay semble diablement attirant. Potion Permit est un RPG qui rappelle un peu Stardew Valley. Il sortira sur l'ensemble du matériel du moment, à savoir PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Nintendo Switch, et enfin PC (Steam/GOG et Epic Game Store). Le jeu sera disponible à la fois en version physique et sur l'eShop.Potion Permit vous fait incarner un (ou une) chimiste envoyé(e) dans la ville de Moonbury, le tout représenté dans un graphisme pixel très détaillé. La ville de Moonburry s'est toujours méfiée du monde extérieur, préférant se fier à ses méthodes traditionnelles de guérison. Jusqu'au jour où la fille du maire tombe malade et que le sorcier local ne peut rien faire pour l'aider, ils sont obligés de chercher de l'aide en dehors de leur petite communauté et c'est vous qui devez aider à guérir la fille du maire et convaincre les habitant de Moonbury des merveilles de l'alchimie moderne.Il vous sera ainsi demandé de vivre au sein d’une communauté d’une trentaine d’habitants, d’apprendre à les connaître, et de les soigner lorsqu’ils tombent malades, ce qui nécessitera de les examiner et de récolter les matériaux requis pour vos potions en prenant garde aux créatures des environs.- Préparez des remèdes dans votre chaudron : les ingrédients que vous récoltez peuvent être mélangés dans votre chaudron pour préparer des médicaments, des vitamines et bien plus encore. Plus vous serez expérimenté, plus vous pourrez faire évoluer votre chaudron... et plus vos potions seront puissantes.- Nouez des relations avec les habitants de la ville : cela prendra un peu de temps, mais la santé de vos patients sera bien meilleure grâce à vos efforts et votre réputation auprès d'eux augmentera. Vous pouvez même vous trouver particulièrement proche de certains célibataires ou bachelorettes.- Regardez Moonbury se développer : la petite ville se développera et s'améliorera au fur et à mesure que vous établirez des relations avec les habitants. Aidez les autres en réparant les installations réparties dans la ville et les champs autour de l'île de Moonbury pour dévoiler plus de secrets et d'ingrédients qui pourraient vous être utiles. Vous pouvez également fabriquer et acheter de nouveaux meubles pour donner une touche personnelle à votre maison !- Profitez de la tranquillité de la vie rurale : pendant les temps morts entre le traitement des maladies de la communauté, vous pourrez explorer librement Moonbury et ses environs. Apprenez à connaître les habitants, reposez-vous à la taverne ou au bain public et allez à la pêche pour attraper quelque chose pour le dîner. Sans limite de temps pour les objectifs du jeu, vous êtes libre d'aller à votre propre rythme.Avec plus de 80 niveaux, des dizaines de boss et un système de jeu permettant aux joueurs de réessayer de nombreux niveaux, NeverAwake semble être un bon candidat aux joueurs exigeants comme aux néophytes. On regarde une petite vidéo de gameplay partagée sur Youtube par SC Awakening, qui semble très heureux de sa prise en main découverte du titre.Le jeu sera disponible sur la Nintendo Switch d'ici la fin 2022.