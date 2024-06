Petit Dej PN du dimanche 14 août 2022 : Massage Freak semble quitter discrètement le circuit de la Switch, attention à faire vos courses sur l'eShop 3DS et Wii U, un nouveau jeu Avatar le dernier maître de l'air, du vol de cartes Pokémon et un code à récupére pour Bouclier et Epée

Le jeu de rythme controversé " Massage Freaks " pourrait avoir été abandonné sur Switch.





Masahiro Sakurai rappelle aux fans de Nintendo les dates de fermeture des eShop 3DS et Wii U. Un célèbre VRP que voilà pour nous rappeler la fermeture des eShop 3DS et Wii U à partir du 28 mars 2023. Mais avant ce clap de fin, c'est dès le 29 août 2022, donc à la fin de ce mois, que vous ne pourrez plus approvisionner vos divers comptes. Cette approche fatidique pousse les joueurs à se précipiter, à l'échelle mondiale, pour pouvoir se procurer certains titres avant qu'il ne soit trop tard. Et parmi ces joueurs qui font leurs emplettes, nous retrouvons Masahiro Sakurai.





Voici ce qu'il rappelle :







Dans un peu plus de deux semaines, vous ne pourrez plus approvisionner votre compte 3DS et Wii U... Je patrouille dans l'e-shop en pensant que c'est ma dernière chance. À cause de l'écran tactile, il y a probablement beaucoup de titres qui ne seront pas portés sur d'autres modèles.

Il ne précise pas en revanche qu'elles ont été ses dernières emplettes. On se dit qu'il doit avoir une petite nostalgie et un pincement au coeur que son travail et celui de son équipe, notamment les anciens DLC de Super Smash Bros pour 3DS et Wii U, ne seront bientôt plus accessibles au public.







Dépêchez-vous donc de faire vos courses, y compris pour les amateurs de Fire Emblem. Rappelons que les ventes de Fire Emblem Fates prendront fin le 28 février 2023 et que son DLC est disponible jusqu'au 27 mars 2023.

Even after 27/03/2023 and for the foreseeable future, it will still be possible to redownload games and DLC, receive software updates and enjoy online play on Wii U consoles and Nintendo 3DS systems. — Nintendo UK (@NintendoUK) July 19, 2022

Un employé d'entrepôt reconnu coupable d'avoir volé 70 000 $ de cartes Pokémon Quand on connait la valeur de certaines enchères autour de cartes rares pokémon, on n'est guère surpris par cette affaire. Kyriacos Christou a été reconnu coupable de vol de cartes Pokémon et pas pour une petite somme. Christou travaillait dans l'entrepôt de Magic Madhouse Ltd, un magasin en ligne qui vend des cartes Pokémon et selon les informations de l'enquête, en piochant diverses cartes dans l'entrepôt pendant plusieurs semaines, il aurait accumulé un joli petit butin, suite à ses ventes en ligne sur eBay, pour plus de 70 000$.







Christou a été arrêté lorsque le propriétaire de Magic Madhouse, Michael Duke, a commencé à remarquer qu'une partie de son catalogue de cartes Pokémon avait disparu. Duke s'est rendu sur eBay pour voir si l'une des cartes manquantes était vendue, et il a remarqué un certain nombre d'enchères qui correspondaient parfaitement à ce qui manquait. Duke a donc surpris Christou en flagrant délit grâce à des caméras de sécurité secrètes.





Parmi les informations obtenues par le Daily Star, la boutique eBay de Christou avait vendu une boîte de boosters pour 520 £ (630 $), ainsi qu'une collection de 22 holos rares pour 450 £ (545 $). Un seul Lugia de première édition est parti pour 1200 dollars.





Il prenait des cartes dans des boîtes, et les mettait dans sa poche, explique Duke. Nous n'avions pas de vidéosurveillance dans les locaux à l'époque, donc s'il était isolé, il en profitait pour s'emparer de choses. Il s'agissait de cartes individuelles, de paquets de boosters et de boîtes de boosters, ces dernières valant entre 100 et 1 000 dollars. Il visait les articles les plus rares, beaucoup d'articles promotionnels. Nous étions en train de recataloguer nos cartes, et nous étions à mi-chemin de ce travail, donc nous n'avions pas encore fini de cataloguer toute la gamme. Au départ, il visait les cartes que nous n'avions pas fini de cataloguer. Mais au fil du temps, Christou est devenu moins prudent, et a commencé à voler des cartes pour lesquelles ils avaient des enregistrements spécifiques. Les trucs qui disparaissaient étaient des trucs qui étaient épuisés, a détaillé Duke à Kotaku.

Mais au fil du temps, Christou est devenu moins prudent, et a commencé à voler des cartes pour lesquelles ils avaient des enregistrements spécifiques. Les trucs qui disparaissaient étaient des trucs qui étaient épuisés, a détaillé Duke à Kotaku.



Les biens volés étaient conservés dans la maison de la mère de Christou, et l'ensemble des objets volés représentait plus d'un demi-million de cartes Pokémon.







Toutes les cartes étaient conservées dans la maison de la mère de Christou, qui était également partagée par le frère de Christou, un YouTubeur Pokémon. Selon le Star, il y avait plus d'un demi-million de cartes Pokémon dans la maison. Duke a déclaré que la police lui avait dit :





Il y avait des cartes partout, dans toute la maison. Dans le salon, la cuisine, partout. Cela a compliqué les choses, car il était difficile pour la police de savoir quelles cartes avaient été volées, et lesquelles appartenaient à son frère. La police s'est donc concentrée sur la chambre à coucher de Christou et sur les cartes qui y ont été trouvées.





Christou, 28 ans, a plaidé coupable et a été condamné à 16 mois de prison avec sursis. Christou doit rembourser les 6 000 £ (7 270 $) dans les 28 jours suivant la condamnation, effectuer 175 heures de travail non rémunéré et ne pas commettre d'infraction au cours des deux prochaines années pour éviter une peine de prison.





Chrstou a également fait des efforts pour rendre les cartes qu'il n'avait pas encore vendues, y compris l'objet volé le plus rare, l'une des 32 cartes remises aux gagnants lors d'un championnat mondial de Pokemon. Cela a apparemment convaincu le juge de ne pas le condamner à une peine de prison immédiate. Duke s'en félicite.



C'était un poids énorme sur mes épaules. J'ai reçu une certaine compensation pour mes pertes. J'ai réussi à récupérer un certain nombre de cartes. Et bien que ce ne soit pas du tout parfait, c'est probablement le mieux que je pouvais espérer.





Même s'il a perdu dans cette histoire entre 25 et 30000 £ (soit un plus plus de 36 000 dollars américains), Duke récupère désormais.





Pendant plusieurs semaines après, cela m'a affecté assez gravement. Je n'étais pas capable de me concentrer, je n'étais pas capable de dormir correctement, j'avais de mauvais problèmes de confiance. Ensuite, je pensais que j'allais mieux, mais j'ai réalisé que je souffrais aussi d'autres choses. Honnêtement, ça a été une vraie lutte.

Voilà de quoi rappeler certaines règles pour ceux qui seraient tentés par l'aventure.









Pokémon Épée / Bouclier : récupérez le Hydragon de Sacha gratuitement pour une durée très limitée





Voici un rappel en provenance du site spécialisé Pokékalos. ! Hydragon est à récupérer gratuitement jusqu'au 27 août 17 heures, ouvrant le bal de la distribution des Pokémon de l’équipe de Sacha pour les Masters 8.





La procédure à effectuer pour entrer le code de Cadeau Mystère du Hydragon de Sacha est la suivante :









- Lancez votre jeu Pokémon Épée / Bouclier

- Ouvrez le menu principal avec le bouton X

- Sélectionnez "Cadeau Mystère" puis entrez le code "GANJ0UAG0882"

-Le cadeau est transféré dans votre jeu, le Pokémon apparaîtra dans votre équipe ou votre Boîte Pokémon

- Retenez bien que ce code n'est valable que jusqu'au Jeudi 25 Août 2022 à 16h59

#PokémonSwordShield : premier Pokémon de l'équipe de Sacha à être distribué, Hydragon peut être récupéré via code sur vos jeux avec le code « GANJ0UAG0882 ».

Vous avez jusqu'au 25 août pour rentrer le code.



Toutes les informations sur https://t.co/BGEtx8HCy0 pic.twitter.com/a0Qsu5LzqQ — Pokekalos (@Pokekalos) August 12, 2022

D’ici la fin du mois de septembre, les autres Pokémon de Sacha qui seront offerts dans Pokémon Épée / Bouclier sont : Dracolosse, Ectoplasma, Palarticho et Lucario. - Connectez votre console Nintendo Switch à Internet- Lancez votre jeu Pokémon Épée / Bouclier- Ouvrez le menu principal avec le bouton X- Sélectionnez "Cadeau Mystère" puis entrez le code "GANJ0UAG0882"-Le cadeau est transféré dans votre jeu, le Pokémon apparaîtra dans votre équipe ou votre Boîte Pokémon- Retenez bien que ce code n'est valable que jusqu'au Jeudi 25 Août 2022 à 16h59D’ici la fin du mois de septembre, les autres Pokémon de Sacha qui seront offerts dans Pokémon Épée / Bouclier sont : Dracolosse, Ectoplasma, Palarticho et Lucario.





Source : Pokekalos





Avatar : The Last Airbender - Quest for Balance repéré sur Switch C'est une nouvelle entrée qui a été aperçue sur un listing d'Amazon Japon : Avatar : The Last Airbender - Quest for Balance sortira sur Switch le 8 novembre 2022, son éditeur est GameMill.









Malgré une longue période de sommeil depuis 2008, la série a connu un regain de popularité ces dernières années et Avatar Studios a été annoncé au début de l'année dernière ainsi que trois nouveaux films basés sur la franchise. Netflix développe également une série en live-action. Le jeu de rôle Avatar : Generations a été annoncé il y a quelques jours, mais il n'est prévu que sur mobile pour le moment.





GameMill devrait bientôt faire une annonce officielle concernant Avatar : The Last Airbender - Quest for Balance, de manière à nous présenter quelques images de ce jeu mystère pour le moment.

Pas grand chose à ce mettre sous la dent, Avatar, le dernier maître de l'air était une série pour les plus jeunes, sortie en 2005 et qui a connu trois saisons. Les jeux issus de cette franchise (qui n'a rien voir avec l'Avatar de James Cameron), remontent à l'époque de la Wii et de la DS : Avatar : The Last Airbender, Avatar : The Last Airbender - The Burning Earth et Avatar : The Last Airbender - Into the Inferno.Malgré une longue période de sommeil depuis 2008, la série a connu un regain de popularité ces dernières années et Avatar Studios a été annoncé au début de l'année dernière ainsi que trois nouveaux films basés sur la franchise. Netflix développe également une série en live-action. Le jeu de rôle Avatar : Generations a été annoncé il y a quelques jours, mais il n'est prévu que sur mobile pour le moment.GameMill devrait bientôt faire une annonce officielle concernant Avatar : The Last Airbender - Quest for Balance, de manière à nous présenter quelques images de ce jeu mystère pour le moment.

Pas facile de sortir certains titres en dehors du Japon lorsque le contenu est potentiellement délicat. Concernant le titre Massage Freaks, la polémique autour de son gameplay a été suffisamment importante (y compris sur le territoire nippon) pour que l'éditeur Qureate réfléchisse à deux fois sur la manière de lancer le jeu, quitte à en amputer certaines parties. Cette réflexion s'est à la fois porter sur la version Switch et pour commencer sur la version PC Steam qui ouvre le bal du test devant le public.Massage Freaks a d'abord bénéficié d'un changement de nom complet en sortant sur Steam. Il s'appelle désormais " Beat Refle ", évoquant dans des termes plus neutres le principe de " réflexologie " à la base de ce jeu. Mais un changement de nom n'est pas suffisant car il faut également s'attaquer au gameplay.Sa représentation des femmes et des scénarios dans lesquels elles se retrouvent a amené beaucoup de gens à faire des comparaisons avec les crimes sexuels réels au Japon. En outre, les prénoms des personnages du jeu étaient identiques à ceux de certains membres du groupe d'idoles japonais "Hinatazaka46" avant que Qureate ne les modifie. En effet, la page Steam de Beat Refle contient quelques déclarations de choix pour potentiellement éviter toute controverse future :- Tous les personnages impliqués dans le contenu sexuel sont âgés de plus de 18 ans.- Ce jeu est une œuvre de fiction.- Il n'a rien à voir avec une personne, un groupe ou un incident réel.- Ce jeu n'est pas destiné à inciter ou à encourager le crime. Ne pas imiter.En plus du changement de nom, une grande partie du contenu plus vaporeux du jeu semble avoir été supprimée dans sa version vanilla (vanilla est une expression qui désigne le jeu de base, sans mods, DLC..) Les joueurs peuvent toujours y accéder via un patch sur le site officiel de Qureate et vivre l'expérience de Beat Refle telle qu'elle est prévue initialement, mais il semble que pour sortir le jeu sans trop d'histoires, Qureate ait choisi de laisser de côté le contenu qui pourrait provoquer des réactions négatives importantes.En revanche la question de la pertinence de sortir une version Switch est clairement remise en cause. Bien qu'il ait été lancé sur Steam, le lancement de Beat Refle sur console n'est mentionné nulle part sur le site officiel de Qureate, et les pages de l'eShop sont muettes à ce sujet, car les procédures sont importantes avant qu'un jeu ne soit réinscrit sur la liste dans le cas précis d'un changement complet de nom.Interrogé par Nintendo Life à ce sujet, Qureate s'est abstenu de fournir un raisonnement explicite derrière sa décision, se contentant de dire qu'elle était "le résultat de discussions entre les parties concernées". Si le jeu devait sortir un jour sur Switch, il le serait fort probablement dans sa version amputée Steam et sans avoir la possibilité de récupérer le contenu délicat via le moindre patch.Pas sûr que l'éditeur trouve réellement pertinent de poursuivre sur console le lancement d'un titre qui a démarré sous les feux d'une mauvaise presse. Ce type de jeu reste à destination d'un marché de niche et il n'est pas dit que Nintendo donne son feu vert au final pour laisser ce titre, même amputé, sur son eShop. A notre niveau nous avons expurgé toute image beaucoup trop explicite livrée par l'éditeur.