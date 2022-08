Pokémon GO : une publicité impressionnante en 3D à Tokyo

Voilà 6 ans que Pokémon GO a envahi notre quotidien et nous avons pu voir cet été à Berlin que la ferveur était encore au rendez-vous.Aujourd'hui, nous allons vous présenter un panneau publicitaire pas comme les autres. Installé à Tokyo, celui-ci a la particularité de diffuser du contenu qui semble en 3D aux passants.Installé près de la gare de Shinjuku, ce panneau affiche depuis le début de la semaine une publicité pour le jeu Pokémon GO qui met en avant les Pokémon "chats" présents dans le jeu : Miaouss dans ses différentes formes, Flamiaou, Skitty et bien d'autres !Voici en vidéo le rendu de cette publicité pas commune :Assez impressionnante comme publicité non ? Pokémon GO est disponible gratuitement sur mobiles.