Petit Dej PN du samedi 13 aout : Cult of the Lamb, Bob l'éponge : The Cosmic Shake, une nouvelle plainte touchant Nintendo of America et le concert Kirby à visionner

Découvrons un peu de gameplay de Cult of the lamb

Encore une bonne pépite indépendante (PEGI 16 attention donc ce n'est pas tout public) qui nous arrive sur l'eShop (disponible depuis le 11 août). Cult of the Lamb est un jeu vidéo d'action-aventure roguelite développé par le studio australien Massive Monster et édité par Devolver Digital. Le joueur incarne un agneau, qui échappe à la mort grâce à une divinité et qui en échange devient son apôtre, en fondant et organisant un culte.

Tout un pan de ce jeu tourne donc autour de la gestion de votre communauté : organisation des prières, dire le sermon quotidien, veiller à ce que tous les adeptes puissent bien dormir (un lit, manger et même s'occuper de l'hygiène en n'hésitant pas à ramasser les immondices et autres excréments produites par une communauté qui grossit, sinon bonjour le risque d'épidémie !). L'aspect microgestion est donc sur le papier relativement poussé.

Mais puisqu'il faut s'occuper de nombreuses personnes et que tout cela coute de l'argent, il va falloir partir en quête d'or, de matériaux, de plans pour accueillir dignement votre communauté et cela passe donc par des phases exploration action. Allez hop, direction les donjons en sortant les armes (épée, hache, dague) et en jonglant avec quelques roulades et maléfices (pour frapper à distance) de vos connaissances..



Là où tout cette belle mécanique va se corser, c'est que même en allant vous battre contre divers monstres, votre petit peuple continue sa vie dans votre camp et a donc faim, divers envie etc...Bref, vous allez être constamment sous pression pour ne pas traîner en chemin ou en passant le moins de temps possible pour expédier vos adversaires de vie à trépas car autrement, vous allez recevoir des notifications que tout se dérègle dans votre camps. Dur dur d'être un gourou !

Cult of the Lamb est donc un mix improbable entre une action à la The Binding of Isaac et au style graphique mixant Don't Starve et Happy Tree Friends, une gestion à la Animal Crossing (en passant beaucoup de temps à récurer la merde de vos adeptes), le tout dans une vue isométrique en fausse 3D tout en pixel travaillé.

On se regarde une longue séance de gameplay partagée par JustOne Gamr





Cult of the Lamb - 55 Minute Gameplay [Switch] 13/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Montez votre propre culte dans un pays de faux prophètes, parcourez des régions étonnantes et mystérieuses pour faire croître une communauté de fidèles dans les bois et répandez la bonne parole pour devenir le seul culte véritable.

Récupérez des ressources et utilisez-les pour bâtir de nouvelles structures, effectuez des rituels obscurs pour apaiser les dieux, et prononcez des sermons pour renforcer la foi de votre troupeau.

Explorez un monde généré aléatoirement tentaculaire, repoussez des hordes d'ennemis et triomphez des chefs rivaux afin d'absorber leurs pouvoirs et affermir l'hégémonie de votre culte.

Entraînez votre troupeau et embarquez-le dans une quête pour explorer et révéler les secrets de cinq régions mystérieuses. Purifiez les incrédules, répandez l'illumination et effectuez des rituels mystiques. Ainsi peut-être deviendrez-vous le dieu-agneau tout-puissant.

Pas d'inquiétude pour la compréhension du jeu, un bon travail de localisation a été mis en place : texte en français et poids plume de 796 Mo. Il vous en coûtera 24,99 € pour pouvoir vous le procurer.





Les dictionnaires se mettent à jour en intégrant désormais un peu plus le vocabulaire du jeu vidéo

Il y a eu bien du retard à ce niveau, y compris au niveau du dictionnaire Le Robert pourtant prompt à intégrer assez vite diverses expressions, mais le mouvement est lancé, la période COVID des années 2020 ayant accéléré le mouvement car de nombreuses personnes ont dû se confiner et pour s'occuper, se mettre à jouer un peu plus.





Désormais les mots « Cinématique », « gameur », « ludification », ou encore « rejouabilité » ont fait leur entrée, tout comme « boss », « ludification », « vidéoludique » et « game designer ». Un constat que le journal le Monde à noter même si le décalage reste grand entre les mots couramment employés par les gamers et la presse spécialisée par rapport aux nombres d'entrée dans les dictionnaires.





Il y a des implémentations [dans les dictionnaires] qui paraissent assez tardives comme game designer, un métier qui n’est pas récent, ou e-sport, discipline qui était déjà populaire dans les magazines des années 2000, explique ainsi Boris Krywicki, docteur en médias et communication au Liège Game Lab de l’université de Liège (Belgique) et coauteur de Presse Start. 40 ans de magazines de jeux vidéo en France (Omake Books, 2020). Il y a un effet de rattrapage, reconnaît Géraldine Moinard, directrice de la rédaction des éditions Le Robert. On considère que ce domaine-là est important et que les termes les plus importants doivent figurer dans un dictionnaire de culture générale», ajoute-t-elle.

Il y a dix, quinze ans, on entrait beaucoup de nouveaux mots de l’informatique qui désignaient surtout le matériel et les logiciels, puis les réseaux sociaux ont pris le relais. Ces dernières années, on a constaté que cela s’essoufflait, pointe Carine Girac-Marinier, directrice du département dictionnaires chez Larousse. Peut-être aussi qu’on avait bien enrichi le lexique. Mais le vocabulaire ludique du jeu vidéo se déployait, avec davantage d’articles dans la presse généraliste, et un emploi bien moins confidentiel qu’il a parfois pu être il y a vingt ou trente ans. L’essor du jeu vidéo s’est encore renforcé, avec 53 % de joueurs pendant le confinement, contre 44 % en 2018, observe l’enquête « Pratiques culturelles en temps de confinement » réalisée à la demande du ministère de la culture auprès de 3 000 Français de 15 ans et plus.

Une tardive reconnaissance d'une réalité quotidienne qui occupe de nombreuses personnes et qui correspond à une réalité économiques importantes, porteuses d'emplois et nécessitant un travail important pour alimenter les envies des joueurs. Une tardive reconnaissance d'une réalité quotidienne qui occupe de nombreuses personnes et qui correspond à une réalité économiques importantes, porteuses d'emplois et nécessitant un travail important pour alimenter les envies des joueurs.

C’est important que le mot “game designer” soit dans le dictionnaire », remarque Boris Krywicki. Cela permet pour le grand public de comprendre qu’un jeu vidéo ne naît pas de toutes pièces et participera, je l’espère, à mieux identifier ses nombreux métiers.

La route est encore longue pour certains mots avant leur entrée dans les dictionnaires, d'autres bien présents sont en voie de désuétude, la technologie ayant évolué. Pas facile de se trouver en permanence à la page, avec le risque d'être piégé par un effet de mode.

Une première bande-annonce avec du gameplay pour Bob l'éponge : The Cosmic Shake

Lors de sa présentation hier, THQ Nordic a montré, en plus de la confirmation d'autres jeux pour la Switch, un peu plus de contenu de SpongeBob SquarePants : The Cosmic Shake, le nouveau volet des aventures de Bob l'éponge.







Bob l'éponge et Patrick rencontrent la mystérieuse diseuse de bonne aventure Kassandra qui leur donne une fiole remplie de larmes de sirène. La légende prétend qu'elles exaucent les vœux de ceux qui ont le cœur pur...Naturellement, les deux meilleurs amis sont surexcités et leurs souhaits s'enchaînent, déchirant le tissu même de l'espace et du temps. Tout en libérant de la gelée cosmique sur Bikini Bottom et en ouvrant des portails vers d'étranges univers de souhaits. C'est maintenant à nos héros de sauver leurs amis qui se sont perdus dans les mondes de souhaits et de ramener les bâtiments les plus emblématiques de Bikini Bottom. Mais Kassandra a son propre plan sournois...

On retrouve avec bonheur le monde coloré de Bikini Bottom avec comme excellent point le doublage de l'ensemble des personnages connus par leurs doubleurs officiels dans les séries (du moins en version originale) et de nombreuses musiques cultes de la série.



Un gameplay grand public qui permettra de découvrir sept mondes bien distincts (nombreux clins d'oeil à de précédents épisodes), différentes époques pour varier l'action, et de collectionner pas moins de trente costumes pour notre héros jaune, chaque costume permettant d'accéder à une nouvelle capacité pour Bob. Le titre a donc du potentiel, à condition d'être réceptif à l'humour de la série déjantée. En revanche aucune date de lancement n'a été communiquée pour le moment.

Caractéristiques principales

Voici la vidéo pour débuter ce samedi matin sur un bon pied :





SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake | Showcase Trailer 2022 13/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo Of America nommée dans une nouvelle plainte sur le lieu de travail, ainsi que la société Aston Carter.

Aston Carter est une entreprise internationale de recrutement et de placement de consultants indépendants dans le domaine notamment de la Finance et des Technologies de l'information, implantée dans de nombreux pays dans le monde. Les grande entreprises font appel à ses services pour pouvoir débusquer des profils de personnes à embaucher sur des postes exigeants et aux qualifications complexes.





Elle allègue que les entreprises ont établi des "règles coercitives" et, d'une certaine manière, ont exercé des représailles, licencié ou discipliné un travailleur pour s'être engagé dans une activité protégée avec d'autres personnes.

Bien que les détails accessibles au public soient vagues, de telles allégations impliquent généralement des travailleurs affirmant que leur employeur a interféré avec leur capacité à discuter des conditions de travail ou à former un syndicat. Pour le moment, ni Nintendo ni Aston Carter n'ont pas partagé de commentaire à ce sujet et il faudra donc attendre que la commission se penche sur ce dossier pour vérifier si les faits sont avérés et si l'accusation doit être enclenchée.





Notons qu'après les nombreuses fuites qui avait touché le développement de certains jeux ainsi que des aspects techniques stratégiques sur du développement hardware (la future évolution de la Switch en particulier), Nintendo avait fait la chasse dans ses rangs pour débusquer au maximum les personnes qui parlaient trop et avait mis un gros coup de pression pour faire respecter les règles du secret. Nous avons eu des échos de personnes qui avaient clairement senti la soufflante de la part de la direction et se laissait désormais un peu de temps pour communiquer sur différents sujets. Il est tout à fait possible que le climat de suspicion et le retour de bâton exigé par les hautes instances de Nintendo pour stopper les fuites aient créé une ambiance anxiogène pour certains collaborateurs, qui risquent de se payer devant le tribunal pour certains.





C'est effectivement un problème devant lequel se trouve confronter de nombreuses grosses sociétés : protéger la confidentialité de leur travail dans une économie ultra compétitive tout en maintenant un bon climat au sein d'un groupe. Pas simple quand certains ne tiennent pas assez leur langue et font payer leur dérive au reste du groupe. Mais d'un autre côté, la presse encourage les petites confidences partagées sous le manteau pour rédiger ses petits billets. Affaire à suivre !





Notons tout de même un problème ancien au sein de Nintendo of America, touchant les contractuels embauchés pour des missions à temps limité. Les contractuels, qui participent à toutes les tâches, depuis les tests des jeux jusqu'à l'aide à leur écriture, ont fait part de leurs frustrations concernant les salaires, les pauses annuelles forcées, les difficultés à passer à un travail à temps plein et le sentiment général d'être traités comme des personnes de seconde zone, même lorsqu'ils font un travail égal à celui des employés. Deux contractuels de Nintendo ont également raconté à Axios un incident survenu en 2014, au cours duquel des travailleurs se sont réunis hors site pour discuter de la nécessité de se syndicaliser, avant d'être réprimandés par leur entreprise contractante affiliée à Nintendo pour l'avoir fait.







Les travailleurs de l'industrie des jeux vidéo dénoncent depuis des années les horaires excessifs, les bas salaires et d'autres conditions de travail négatives. Plus récemment, ils ont commencé à former des syndicats afin d'améliorer leur situation. Ce mouvement ne touche pas uniquement Nintendo mais comme l'entreprise à toujours mis en avant l'univers positif de bien-être qu'elle s'efforce de mettre en place pour son personnel, il semble que tout le monde ne soit pas logé à la même enseigne en fonction de son statut de recrutement. Un débat très intéressant, en tenant compte de la spécificité du marché de l'emploi aux États-Unis, mais dont on aurait beaucoup de chose à dire également en Europe et en France.











Un speedrunner de Super Mario Bros. réussit un exploit que l'on croyait impossible pour les humains Deuxième billet en deux jours sur le monde très particulier du speedrun, cette manière particulière d'établir des records en terminant un jeu le plus rapidement possible en exploitant toutes les possibilités et failles internes du jeu. Aujourd'hui, c'est un exploit que l'on pensait impossible à réaliser au niveau d'un jouer humain, tellement il fallait le réaliser avec un timing parfait. Si des programmes informatiques capables de réaliser certaines actions à la micro-secondes près pouvaient y parvenir, on pensait qu'un joueur humain n'y parviendrait jamais.





Et pourtant le speedrunner Tole a réalisé cet exploit dans le monde 4-2 de Super Mario Bros. Il existe une astuce particulière qui permet à Mario de passer à travers une rangée de blocs, ce qui lui donne un coup de pouce pour traverser le niveau. Ce mouvement a été réalisé à maintes reprises par un programme de speedrunning, mais jamais par un humain. Beaucoup pensaient que ce mouvement était tout simplement trop précis pour qu'un humain puisse le réaliser, mais ce n'est plus le cas. Le speedrunner Tole a maintenant réalisé le tour, prouvant ainsi que les humains sont bien capables de cet exploit. Tole a réussi ce tour de passe-passe grâce à ses propres compétences et à un timing parfait.









On regarde cette performance dans la vidéo ci-dessous et on se dit qu'au niveau maniement de notre manette, on a encore un peu de boulot à notre niveau personnel. Chapeau bas ! Merci à GoNIntendo pour l'information !



Lightning 4-2 with Top Clip RTA (TAS Method) 13/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Kirby: Right Back at Ya ! va bénéficier d'une remasterisation HD au Japon Kirby: Right Back at Ya ! est une série de dessin animé japonais -Kirby of the Stars (星のカービィ, Hoshi no Kābī?)- qui raconte les aventures du guerrier de l'espace, Kirby. Cette série, diffusée en 2005 sur la chaîne française Télétoon est produite par "Warpstar Inc", Nintendo et HAL Laboratory Inc. En 2011, Nintendo avait laissé la possibilité de visionner les différents épisodes (par groupe de 2) sur la console Wii via la chaine TV Kirby téléchargeable sur la boutique Wii ainsi que dans Kirby's Dream Collection sur Wii et sur la Nintendo Anime Channel sur Nintendo 3DS. La fin des services de la Wii, Wii U et 3DS pousse à trouver de nouvelles solutions pour pouvoir visionner une série qui accuse un peu son âge, le traitement HD est donc une bonne nouvelle pour les fans.





Indépendante des scénarios des jeux vidéo, la série porte sur les progrès quotidiens de Kirby avant son combat final contre Nightmare. La série apporte de nombreux détails sur les protagonistes que l'on a pu découvrir au détour d'un épisode vidéoludique, les thème musicaux, entrainants et joviaux sont récurrents d'un épisode à l'autre. Personnellement votre serviteur n'a jamais vu le moindre épisode et nous sommes donc très intéressés par la découverte de cette série dans de meilleurs conditions visuelles.







Résumé



Des dizaines de milliers d'années auparavant, un être se faisant mystérieusement surnommer "Nightmare" est apparu et créa une société appelée "Nightmare Corporation". Cette société écran cache en vérité une armée constituée de monstres dont le but est de conquérir l'univers, monde par monde et dévastant d'innombrables planètes. Face à cette menace, une faction de guerriers des étoiles s'est élevé à combattre Nightmare dans une lutte acharnée de plusieurs milliers d'années. Tous ont été tués, succombant au nombre impressionnant des soldats de "Nightmare Corporation". Seuls Quelques braves ont survécus, dont le chevalier Sir Meta Knight.

Ce grand fléau menace désormais le pays pacifique de Dream Land sur la planète Pop Star. Il semble que Pop Star pourrait être la prochaine cible de Nightmare mais la légende raconte qu'un héros légendaire viendra les sauver de cette guerre incessante : Kirby le guerrier de l'espace.

Ne fût-ce pas une surprise lorsque le navire de Kirby s'écrasa près de Cappyville ? Ce "héros légendaire" est tout petit, rond, rose, et aussi maladroit qu'un bébé ! Malgré son côté rondouillard et sa démarche peu guerrière, il se lie très vite d'amitié avec les frères et sœurs Tiff et Tuff et leurs serviteurs Lololo et Lalala. Jaloux de cette légende en devenir, le roi Dadidou et son fidèle serviteur Escargoon vont tout faire pour se débarrasser de lui, y compris l'erreur de se servir des créatures et machines fournies par Nightmare. C'est au cours du concert donné à l'occasion des 30 ans de la franchise Kirby que le directeur de la série Kirby, Shinya Kumazaki, a révélé que Hoshi no Kābī recevrait un remaster HD plus tard cette année.



Connue du public occidental sous le nom de Kirby : Right Back at Ya !, la série animée a duré 100 épisodes de 2001 à 2003. Ce nouveau remaster HD sera disponible sous forme de Blu-ray BOX au Japon pour la fin de l'année 2022. HAL Laboratory a promis de partager plus de détails à l'avenir mais rien n'indique pour le moment que le coffret sera disponible en Occident.



フェス会場から速報ですーっ!な、なんと!カービィさんの30周年を記念して、2001年から放映されたアニメ「星のカービィ」のBlu-ray BOXが発売決定っっ!ドンドンパフパフ~!

HDでキレイになった映像が楽しめちゃいますね!詳しくは続報をお待ちください!#星のカービィ30周年 #アニメ星のカービィ pic.twitter.com/9s5xi4jStO — 星のカービィ (@Kirby_JP) August 11, 2022

L'actrice vocale de Kirby monte sur scène pour une rare performance live. Le Kirby 30th Anniversary Music Fest, concert événement autour du 30e anniversaire de la franchise Kirby, a été également l'occasion de voir Makiko Ohmoto, qui prête sa voix à la célèbre petite boule rose. Cette voix mignonne et aiguë est immédiatement reconnaissable, et nous l'avons entendue dans d'innombrables jeux au fil des ans.



Makiko Ohmoto a prêté ses talents à Kirby pour la première fois dans Super Smash Bros. sur la N64, suivi de Kirby 64 : The Crystal Shards. On entend rarement parler d'Ohmoto en dehors de ses performances dans les jeux, les fans ont donc été enthousiastes de pouvoir la voir en vrai sur scène. C'est au cours du concert donné à l'occasion des 30 ans de la franchise Kirby que le directeur de la série Kirby, Shinya Kumazaki, a révélé que Hoshi no Kābī recevrait un remaster HD plus tard cette année.Connue du public occidental sous le nom de Kirby : Right Back at Ya !, la série animée a duré 100 épisodes de 2001 à 2003. Ce nouveau remaster HD sera disponible sous forme de Blu-ray BOX au Japon pour la fin de l'année 2022. HAL Laboratory a promis de partager plus de détails à l'avenir mais rien n'indique pour le moment que le coffret sera disponible en Occident.Le Kirby 30th Anniversary Music Fest, concert événement autour du 30e anniversaire de la franchise Kirby, a été également l'occasion de voir Makiko Ohmoto, qui prête sa voix à la célèbre petite boule rose. Cette voix mignonne et aiguë est immédiatement reconnaissable, et nous l'avons entendue dans d'innombrables jeux au fil des ans.Makiko Ohmoto a prêté ses talents à Kirby pour la première fois dans Super Smash Bros. sur la N64, suivi de Kirby 64 : The Crystal Shards. On entend rarement parler d'Ohmoto en dehors de ses performances dans les jeux, les fans ont donc été enthousiastes de pouvoir la voir en vrai sur scène.





Vous pouvez voir l'arrivée de Makiko au concert ci-dessus, où elle offre un rapide sound bytes que les fans de Kirby reconnaîtront sans doute. Ohmoto a même chanté lors du concert, interprétant " Welcome to the New World " de Kirby and the Forgotten Land avec Neichel. Cette prestation peut être revue à la position 3:32:20 de la vidéo de l'intégral du concert que nous partageons maintenant. Vous en avez pour 3h 54 minutes de plaisir !



【LIVE配信】星のカービィ 30周年記念ミュージックフェス / Kirby 30th Anniversary Music Fest. (2022.08.11 18:00~) 13/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube











CROISSEZ ET MULTIPLIEZÉLIMINEZ LES INCRÉDULESRÉPANDEZ LA BONNE PAROLE - LA VÔTRE- Débloquez des compétences classiques et nouvelles comme le Fishhook Swing et le Karate Kick.- Enfilez plus de 30 costumes fantastiques comme SnailBob et SpongeGar.- Voyagez dans 7 mondes différents, comme les champs de méduses de l'Ouest sauvage et le fond rocheux d'Halloween.- Découvrez les plaisanteries des films de potes avec le compagnon permanent de Bob l'éponge, Patrick l'étoile de mer.- Rencontrez tous vos Bikini Bottomites préférés de la série, interprétés par leurs acteurs originaux.- Profitez de la bande-son du jeu comprenant 101 chansons de la série, dont Sweet Victory.En avril dernier, Nintendo of America a été citée aux côtés de la société Aston Carter dans une plainte déposée auprès du National Labor Relations Board, dans laquelle un "travailleur anonyme" affirmait que son droit de se syndiquer, protégé par la loi, avait été violé.À l'époque, Nintendo a publié une déclaration officielle expliquant comment le contractant avait été "licencié pour avoir divulgué des informations confidentielles" et a mentionné comment elle s'était "engagée" à fournir un environnement de travail accueillant et favorable aux employés et aux contractants.Maintenant, dans une mise à jour, une deuxième plainte a été déposée contre Nintendo et son entreprise de recrutement. Selon Axios, le National Labor Relations Board a reçu la plainte lundi. Voici le résumé :