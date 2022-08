Le Métroidvania HAAK sera disponible sur Switch le 25 août 2022

Le développeur et éditeur Blingame a annoncé que son jeu d'action-platformer inspiré de Metroidvania, HAAK, arrive sur Nintendo Switch. Disponible pour la première fois sur PC en Early Access en septembre 2020, le portage Switch sera la version finale du jeu et sera lancé le 25 août 2022. Aucune information n'a été donnée pour le moment sur l'éventuelle sortie d'une version physique.



Haak est un personnage au style Ninja, hackeur de son état, vivant dans un monde apocalyptique. Nous commençons le jeu par la découverte d'une étrange montre connectée qui va nous guider pendant toutes nos aventures. C'est elle qui nous explique qu'une organisation mystérieuse sème la terreur dans ce monde et nous pousse à agir. Ouverture de la carte, lieu de rendez-vous pointé, nous voici parti pour une aventure où il va falloir résoudre de nombreux mystères, détruire de nombreuses créatures et découvrir pas moins que l'ultime secret du monde !



Graphiquement, c'est du old-school avec pas mal de tonalités sombres. Le monde est apocalyptique avec pas mal de désert, donc il ne faut pas s'attendre à des miracles visuels de couleur, le tout étant de renforcer le côté oppressant du jeu. Pas mal d'interrupteurs à activer pour pouvoir progresser un peu plus loin, il faudra surtout récupérer quelques outils pour pouvoir se défendre, car au départ, vous ne portez rien sur vous.





L'arme principale de HAAK est le crochet énergétique multifonctionnel qui peut être utilisé pour attaquer et interagir avec l'environnement. Combiné aux compétences de piratage propres à chaque personnage, il crée toutes sortes de possibilités de jeu pour une expérience de jeu totalement unique.

Avec votre gant de puissance, vous pourrez détruire différents blocs de pierre sur votre chemin. Et on peut dire qu'il va bien vous servir pour arpenter des paysages pluvieux sombres, des villes futuristes et des installations souterraines effrayantes.





HAAK propose de nombreuses quêtes secondaires cachées, des présages et des pièges. Grâce à l'exploration continue du jeu, vous pourrez obtenir de nombreuses informations sur l'histoire et les personnages, et interpréter le contenu plus profond à travers eux, de sorte que chaque expérience de jeu est fraîche et ne se répète pas. Êtes-vous prêt à aller jusqu'au bout ?

Découvrons dès à présent la bande-annonce de ce nouveau jeu :



Haak is going to be launched on Nintendo Switch - EN 14/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube