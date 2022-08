À quelques jours du lancement, voici un peu de gameplay de Kirby's Dream Buffet où plusieurs petites vidéos en provenance du site officiel japonais ont été rassemblés en une unique vidéo par Nintendo Everything.





Une course pleine de rebondissements !

Grignotez jusqu'à la victoire en parcourant de délicieux niveaux sur le thème de la nourriture dans Kirby's Dream Buffet sur Nintendo Switch !

Un Grand Prix Gourmand

Régalez vos sens avec cette compétition complète à quatre plats ! Jusqu'à quatre Kirby affamés doivent faire la course, participer à des mini-jeux et s'affronter sur des parcours crémeux et croustillants débordant de chocolat, de glace et autres délices. Tout d'abord, une course pour revendiquer une montagne de fraises ! Les règles sont simples : roulez sur la piste et mangez autant de fraises que vous le pouvez. Plus tu en engloutiras, plus tu grandiras et plus tu rouleras vite.

Évite les ennemis qui se trouvent sur ton chemin ou passe devant eux en utilisant de savoureuses capacités de Copie de nourriture afin de maintenir l'élan de ton Kirby !

Un mini-jeu de la taille d'un casse-croûte est également au menu. Sautez et heurtez des adversaires affamés tout en mangeant les fraises sucrées qui tombent dans l'arène. Vous en voulez encore ? Retournez vos adversaires dans une autre course avant la prochaine étape sucrée.

Ensuite, préparez-vous pour la bataille royale ! Donnez à vos adversaires leur juste dessert dans ce défi chronométré et savoureux. Faites-les tomber de la scène et dévorez leurs fraises tout en protégeant votre propre réserve ! Ne vous inquiétez pas, si vous tombez, revenez en flottant pour vous battre à nouveau. Enfin, c'est l'heure de la pesée. Le Kirby le plus équilibré et le plus lourd gagne !

Éparpillées sur les pistes de course et les étapes de Battle Royale, vous trouverez des boîtes de nourriture contenant de succulents aliments de copie. Ces capacités appétissantes peuvent transformer Kirby en un Chocolat de pierre qui peut faire tomber les ennemis, un Poivre brûlant qui traverse les obstacles à toute vitesse et bien plus encore ! Jetez-y un coup d'œil :

Un festin pour les amis

Les repas sont toujours meilleurs entre amis ! Invitez-les à une partie de Kirby's Dream Buffet en local ou en ligne. Jouez en 1 contre 1 sur la même console, testez vos talents de grignotage contre trois autres joueurs dans la même pièce avec le multijoueur local sans fil ou défiez des amis éloignés en ligne en utilisant un mot de passe partagé.

Vous avez envie de plus de compétition ? Affrontez des joueurs du monde entier en mode multijoueur en ligne.

De délicieux costumes et de savoureuses friandises

Qui veut une portion supplémentaire ? En dévorant des fraises, vous augmenterez votre rang de gourmet, ce qui vous ouvrira les portes d'un monde d'extras savoureux ! Débloquez de nouvelles couleurs pour Kirby et une variété de costumes amusants, dont certains vous rappelleront des visages familiers. En jouant, vous débloquerez également des biscuits aux motifs de la série Kirby que vous pourrez utiliser pour décorer votre gâteau.

On découvre ensemble cette nouvelle vidéo et on note dans son agenda de préparer le téléchargement de ce petit jeu sur l'eShop de sa Switch le 17 août 2022.



Kirby's Dream Buffet gameplay 14/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On l'aura compris, ce nouvel épisode de Kirby fait la part belle au multijoueur et met en avant la boulimie du petit personnage dès qu'il s'agit de sucrerie (et pas que cela). De quoi vous projeter dans quelques parties bien agréables en soirée, avec un ton très léger.