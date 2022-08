THQ Nordic fait ses soldes sur l'eShop jusqu'au 19 août

THQ Nordic nous indique qu'ils ouvrent les vannes des réductions sur l'eShop de la Switch, pendant une durée limitée. Vous avez jusqu'au 19 août pour faire vos emplettes parmi cette liste assez longue :







– Battle Chasers: Nightwar – $11.99 (was $39.99)– Battle Worlds: Kronos – $8.99 (was $29.99)– Chronos: Before the Ashes – $17.99 (was $29.99)– Darksiders Genesis – $13.99 (was $39.99)– Darksiders II Deathinitive Edition – $10.49 (was $29.99)– Darksiders III – $19.99 (was $39.99)– Darksiders Warmastered Edition – $10.49 (was $29.99)– de Blob – $8.99 (was $29.99)– de Blob 2 – $8.99 (was $29.99)– Destroy All Humans! – $14.99 (was $39.99)– Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – $14.99 (was $39.99)– Legend of Kay Anniversary – $8.99 (was $29.99)– Monster Jam: Steel Titans – $8.99 (was $29.99)– Monster Jam Steel Titans 2 – $19.98 (was $39.99)– MX vs ATV All Out – $14.99 (was $39.99)– Rebel Cops – $2.99 (was $9.99)– Sphnix and the Cursed Mummy – $8.99 (was $29.99)– SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated – $14.99 (was $29.99)– The Book of Unwritten Tales 2 – $8.99 (was $29.99)– The Raven Remastered – $8.99 (was $29.99)– This is the Police – $8.99 (was $29.99)– This is the Police 2 – $8.99 (was $29.99)– Titan Quest – $11.99 (was $39.99)– Wreckfest – $29.99 (was $39.99)SI les prix sont en dollars ici, pas d'inquiétude, cela vous permettra de visualiser le titre qui vous intéresse, de vous rendre sur la page eShop de votre Switch et de pouvoir l'acquérir en euros au meilleur prix. Notre Bot eShop sur notre Discord vous a déjà alerté de la plupart de ces réductions ces dernières heures. Parmi les quelques titres, personnellement je ne peux que conseiller le Battle Chasers, l'ensemble des Darksiders, le Destroy All Humans, Bob l'éponge, The Raven, The Book of Unwritten Tales 2, les deux This is The Police et Titan Quest.