La période économique est mauvaise pour l'ensemble des habitants des divers pays du monde. Avec la flambée des matières premières, le coût du carburant, les conflits militaires, l'inflation est repartie à la hausse et aucun domaine ne semble épargner. Nintendo, en acteur de divertissement, est tout à fait conscient que le monde du jeu vidéo est un privilège que ne peut plus se permettre de nombreuses familles dont le budget est de plus en plus serré, chaque pays étant touché d'une manière plus ou moins importante selon les actions diligentées par les gouvernements respectifs.





Alors que la fin d'année 2022 s'annonce très bonne au niveau des nouveaux titres à destination de la Switch et que l'année 2023 devrait démarrer en fanfare avec enfin l'arrivée de la suite de Breath of the Wild, Nintendo est conscient que ces titres, qui normalement devraient générer un regain des ventes de la console, n'auront probablement pas le même impact durant ces temps difficiles.





Les personnes ayant déjà leur console feront l'effort d'acheter le titre guetté par leurs soins, mais pour les nouveaux joueurs, attirés par l'achat d'une Switch, difficile de se dire s'ils pourront faire le pas. D'autant que Nintendo est également confronté à cette hausse des coûts et que la question d'une éventuelle hausse de prix de la console pourrait logiquement être programmée, ne serait-ce que pour prendre mieux en compte la hausse du coût pour expédier les consoles dans les différents pays du monde.









Nous n'envisageons pas une augmentation de prix à ce stade, pour deux raisons, a déclaré Furukawa. Afin d'offrir un divertissement unique à un large éventail de clients, nous voulons éviter d'exclure les gens. Notre concurrence est la variété des divertissements dans le monde, et nous pensons toujours aux prix en fonction de la valeur du plaisir que nous offrons.

Nos produits comprennent également des logiciels, a-t-il ajouté. Nintendo a vendu plus de 100 millions d'unités de Switch jusqu'à présent, et il est important de maintenir la dynamique de notre activité globale. De manière générale, un yen faible rend les ventes domestiques de Switch moins rentables. Nintendo a confirmé qu'il n'avait pas l'intention d'augmenter le prix de sa console Nintendo Switch. Malgré une baisse des ventes d'environ 23 % par rapport à l'année précédente - principalement due à la pénurie de pièces de semi-conducteurs qui étouffe la fabrication dans l'industrie technologique - le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a déclaré à Nikkei que Nintendo voulait " éviter de faire payer les gens ".





Nintendo continuera à vendre trois modèles de Switch : le modèle standard, la Switch Lite avec un prix, une taille et des fonctionnalités réduits, et le modèle OLED, a déclaré M. Furukawa. Nous allons élaborer la meilleure stratégie au fur et à mesure. Nous faisons de notre mieux pour nous procurer des produits de haute qualité à un prix approprié, en pensant aux années à venir.

M. Furukawa n'a pas voulu dire si la société atteindrait ou non son objectif de ventes de matériel, mais il a admis les propos suivants :

Tout ce que je peux dire, c'est que nous allons essayer de maintenir les ventes au même rythme. Avoir des logiciels à succès donne également un coup de pouce au matériel. Nintendo va donc faire le dos rond et profiter de certains économies d'échelle pour maintenir le prix de vente de la console à son niveau actuel (il y aura probablement moins de promotions pendant un certain temps). En revanche, il est clair qu'aucun nouveau modèle de Switch ne sera lancé au cours de l'exercice financier actuel, qui se termine en mars 2023.





Lors de ses récents résultats financiers, Nintendo a déclaré qu'elle était confrontée à des problèmes de fabrication dus à des pénuries de composants et que cela occupait tous ses efforts actuels. Si la quantité de Switch qui seront produites d'ici mars 2023 est à peu près bien estimé, au-delà c'est beaucoup plus flou.





Avec la coopération de divers partenaires commerciaux, nous sommes sur la bonne voie pour une amélioration à partir de la seconde moitié de cet été. Mais en ce qui concerne notre prévision de ventes de 21 millions d'unités pour l'année fiscale jusqu'en mars 2023, nous n'avons des perspectives de production claires que pour cette année. Au-delà, les choses sont incertaines.

Pour l'instant, notre modèle OLED continuera d'être moins rentable que nos autres modèles. Les coûts ont sans aucun doute augmenté pour l'expédition non seulement par voie aérienne, mais aussi par voie maritime. Nous réfléchissons à ce que nous pouvons faire.

La faiblesse du yen peut être considérée comme un avantage pour Nintendo, puisqu'une si grande partie de nos ventes provient de l'étranger, mais nos coûts de promotion et de personnel à l'étranger augmentent également. Nous faisons plus d'achats de stocks en devises étrangères pour contrer cela.

Désolé pour ceux qui attendent la Switch 2 pour renouveler leur console vieillissante, dont le ventilateur tourne de plus en plus (pensez à mettre un coup d'aspirateur ou un petit jet sous pression pour décoller la poussière qui s'accumule dans les fentes, sans ouvrir la console, et éviter de jouer en période de trop grosse canicule). Les retards et les difficultés de livraison s'accumulant chez l'ensemble des acteurs du marché, lancer une nouvelle console n'a aucun sens.





La question en revanche qui va arriver est de se dire si Nintendo poursuivra sur le nouveau SOC repéré depuis de nombreux mois pour sa Switch 2 ou si avec tous les problèmes actuels, elle va se retrouver coincée par la fin des stocks du Tegra X1.





Si vous avez prévu de vous offrir une nouvelle Switch, OLED notamment ou une petite Switch Lite, pas d'inquiétude donc du côté de votre portemonnaie, rien ne bouge. Attention cependant aux stocks, qui peuvent être parfois tendus selon certaines régions. Soyez précautionneux avec votre console car en cas d'avarie, pas sûr que les pièces soient disponibles en quantité. Ce serait dommage d'avoir une console indisponible pendant X semaines.