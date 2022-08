[Eco de la semaine] Embracer rachète Limited Run Games et Le Seigneur des Anneaux, Nintendo of America dans la tourmente et Paradox chez les indés

Un seul studio pour les dominer tous : Embracer rachète les droits sur la licence Le Seigneur des Anneaux et récupère Limited Run Games

25/08/2022

Nintendo of America à son tour visé par une enquête révélatrice de faits de harcèlements et de discriminations sexuelles

Nous avons des règles très strictes conçues pour protéger nos employés et associés de comportement inapproprié et attendons un respect total de ces règles par quiconque travaille avec nous ou pour nous (...) Nous enquêtons et enquêterons toujours sur les accusations qui nous parviennent, et nous investiguons activement sur ces récentes déclarations.

Doug Bowser, PDG de Nintendo of America

Paradox Interactive se lance dans l’édition de jeux indépendants

En bref cette semaine :

Déjà sur le coup de nombreux rachats cette année, notamment celui des studios occidentaux de Square Enix , Embracer réalise de nouvelles entrées avec le rachat des droits de la licence Le Seigneur des Anneaux grâce à celui du studio Middle-Earth Enterprises (détenteur des droits sur l’ensemble des licences et produits dérivés Tolkien) ainsi que celui de l’éditeur physique Limited Run Games. L’éditeur s’offre également 7 nouveaux studios : Bitwave Games, Giotek, Singtrix, Tatsujin, Tripwire Interactive et Tuxedo Labs, le tout pour un montant de 773 millions d’euros.Une dépense dont l’amortissement est déjà prévu avec un chiffre d’affaires estimé à 755 millions d’euros entre avril 2022 et mars 2025, et un bénéfice attendu de 235 millions d’euros pour le. Au-delà, le groupe suédois pourrait même compter sur la sortie de son premier jeu Le Seigneur des Anneaux qui pourrait rapporter gros. Concernant son exploitation, Embracer ne s’est pas exprimé, hormis pour indiquer que toutes les commandes passées précédents seront honorées, c’est-à-dire que tous les jeux annoncés autour de la licence sortiront sans accrocs.En plus de Middle-Earth, Embracer s’intéresse au marché de l’édition physique avec le rachat de Limited Run Games, ce qui permettra au groupe de toucher une nouvelle niche de gamers qui pourrait d’ailleurs largement s’étendre en Europe.Enfin concernant les autres acquisitions du groupe, Embracer s’est offert les services de Bitwave Games (Zero Wings et Wunderling DX), Singrix, Tatsujin (Toaplan), Tripwire Interactive (Maneater, Killing Floor), Tuxedo Labs (Teardown) et enfin Giotek, une société spécialisée dans le matériel gaming (casques, manettes…) et très importante en Europe, qui devrait permettre à Embracer de toucher un nouveau marché, encore…Au travers de ses précédents rachats, le groupe marque clairement sa volonté d’extension vers de nouveaux marchés pour ne plus être seulement tourné autour de celui des jeux mais également contrôler ceux qui gravitent autour et même celui des jeux de société avec le rachat d’Asmodee , leader français du jeu de société. Asmodee Digital (la section JV d’Asmodee) bénéficie d’ailleurs d’une nouvelle identité, il faudra désormais parler de Twin Sails Interactive.Après Ubisoft, Activision-Blizzard et potentiellement Sony, Nintendo of America rejoint le triste club des studios où se perpétuent des faits de harcèlement et de discriminations, particulièrement envers les femmes. Au travers d’une enquête réalisée par le média américain Kotaku, de nombreuses employées ont témoigné de la situation interne de la branche américaine du géant japonais.A lire aussi : Quelles sont les possibilités d'évolutions pour Activision-Blizzard suite à l'annonce de Microsoft ? En plus d’un management très discutable de la société (concernant l’ensemble des employés), mis en lumière il y a plusieurs mois, cette nouvelle enquête fait état de remarques faites sur le physique et des cas de stalkings face à plusieurs employées et dénonce le fait que les femmes auraient moins de chance d’obtenir un emploi à temps plein, que leurs homologues masculins.Melvin Forrest, directeur du département des tests de produits, est notamment visé par ces enquêtes. Le PDG du groupe, Doug Bowser, a rapidement réagi, indiquants que des enquêtes internes étaient d’ores-et-déjà en cours, ne rejetant pas les accusations et propos délivrés contre l’entreprise.Au cours de ces dernières années, de nombreux studios AAA se sont lancés dans l’édition de jeux indépendants. Il faudra désormais inclure à cette longue liste Paradox Interactive, les créateurs de Cities Skyline, Crusader Kings, Stellaris ou encore Europa Universalis, qui crée le label d’édition Paradox Arc.Cette annonce a été faite suite à la sortie en accès-anticipé du jeu Accros the Oblisk, premier jeu à être édité par la société suédoise. Ce label indépendant a pour objectif de mettre en avant les productions de petits studios indépendants, à l’instar du jeu de Dreamsite, première production officiellement annoncée de Paradox Arc.- En France, Mario Kart 8 Deluxe reprend la tête de la course en devenant la meilleure vente de la semaine 32. Il est suivi par Mario Strikers: Battle League Football, Nintendo Switch Sports, Animal Crossing: New Horizons et Xenoblade Chronicles 3.- En Suisse également, Mario Kart 8 Deluxe devance ses poursuivants. Derrière lui se massent : Nintendo Switch Sports, FIFA 22, Minecraft et enfin Mario Party Superstars qui complète ce top 5.- Au cours des semaines 31 et 32 cumulées, Nintendo Switch Sports s’impose en tant que leader des ventes avec 53 900 exemplaires écoulés, au Japon. Il est suivi par Xenoblade Chronicles 3 (39 529 ventes), Mario Kart 8 Deluxe (29 276 ventes), Kirby et le monde oublié (27 957 ventes) et le pack Monster Hunter Rise + Sunbreak Set (24 180 ventes). Côté hardware, la Switch OLED s’impose largement avec 94 827 consoles écoulées, devant une PS5 surboostée avec 44 126 ventes, à la 2e place du classement, et une Switch en position de faiblesse avec “seulement” 35 071 consoles écoulées.- Aux Etats-Unis, Elden Ring reste leader du classement des jeux les plus vendus dans le pays au cours du mois de juillet. Il est suivi par LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Légende Pokémon: Arceus, Horizon: Forbidden West et MLB: The Show 22. Côté hardware, la gamme Switch s’impose à nouveau devant la PS5.- Enfin en Europe, c’est F1 22 d’Electronic Arts qui s’impose en tant que meilleure vente du mois de juillet. Il est suivi par GTA 5, FIFA 22, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga et Red Dead Redemption 2.- Le GAC, l’instance anticoncurrentielle de l’Arabie Saoudite, a déclaré ne “pas s’opposer” au rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft. L’Arabie Saoudite devient ainsi le premier pays à se prononcer officiellement autour du rachat, alors que le verdict de la Federal Trade Commission (FTC), l’instance anticoncurrentielle américaine, pourrait être donné au cours des semaines à venir.- Le roguelite Cult of the Lamb, dernier jeu édité par Devolver Digital sorti, a déjà été vendu à plus d’un million d’exemplaires dans le monde. Le tout en une semaine de commercialisation.- Fire Emblem Warriors: Three Hopes, la dernière itération en musou de la série de Nintendo, a aussi dépassé le million d’exemplaires vendus, après près de deux mois de commercialisation.