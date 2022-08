Pokémon Écarlate & Pokémon Violet : quelques détails concernant le stade de combat

Préparez-vous à des batailles Pokémon passionnantes avec les nouveaux partenaires que vous rencontrerez dans la région de Paldea !

Remarque apportée par Nintendo : un abonnement payant à Nintendo Switch Online est nécessaire pour utiliser le stade de combat. Pour utiliser le Stade de combat, vous devrez peut-être installer des données de mise à jour qui pourraient être disponibles à la date de sortie des jeux ou après. Les joueurs de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier ne peuvent pas combattre avec les joueurs de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.





Source : Nintendo Everything



Grâce à la fonction Stade de combat de retour dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, vous pourrez utiliser Internet pour affronter des dresseurs du monde entier.Les batailles classées, que les joueurs ont pu apprécier dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier seront de retour dans ce nouvel opus. Les joueurs pourront également participer à des batailles dans les modes Batailles occasionnelles et Compétitions en ligne.Il s'agit de combats à faible enjeu dans lesquels les résultats ne sont pas enregistrés. Une caractéristique intéressante de ces combats est que vous pouvez utiliser n'importe quel Pokémon.Dans ces combats, vous pourrez tester vos compétences contre des dresseurs de Pokémon du monde entier. Votre rang changera en fonction des résultats de vos combats. Les dresseurs sont classés par niveaux en fonction de leur rang. Si vous parvenez à atteindre le niveau Master Ball, le niveau le plus élevé, vous aurez une chance de devenir le meilleur dresseur de Pokémon au monde dans des combats acharnés.Il s'agit de compétitions dans lesquelles les dresseurs peuvent affronter d'autres participants.Plusieurs types de règles peuvent régir ces compétitions spéciales dans lesquelles vous vous affrontez pour voir à quelle hauteur vous pouvez vous placer dans les classements.Dans ce format, vous pouvez organiser votre propre compétition ou vous joindre à une compétition organisée par d'autres dresseurs.Cette fonction vous permet d'emprunter facilement des équipes de combat en entrant des identifiants qui ont été partagés en ligne. Vous pourrez également créer votre propre équipe de combat et la mettre à la disposition des dresseurs de Pokémon du monde entier !