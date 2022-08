Pré-commande ouverte de l'édition vinyle orchestrée de Goldeneye N64

Il existe un certain nombre de musique cultes parmi les créations vidéoludiques et la musique de GoldenEye 007 en fait partie pour de nombreux trentenaires et quarantenaires. Cela tombe bien, Enjoy the Ride Records a dévoilé son album vinyle GoldenEye N64 Orchestrated, qui reprend la musique du jeu N64.



Goldeneye N64 Orchestrated - Watch 22/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Avec des interprétations des thèmes emblématiques de Grant Kirkhope, John Barry et Monty Norman, toute la musique et les arrangements ont été composés et réenregistrés par Rich Douglas dans cette version sous licence officielle de Respawned Records.

Si vous voulez l'ajouter à votre collection de vinyles, vous pouvez vous en procurer un exemplaire pour 35 $ ici . C'est un grand succès et seuls 150 pressages seront effectués pour cette troisième édition et le stock fond comme neige au soleil. Pour pouvoir écouter la musique, le Net vous propose la face A et la face B