[Eco de la semaine] Sony et Tencent au capital de From Software, NetEase rachète Quantic Dream et des complications dans le rachat d'Activision

« Nous sommes prêts à travailler avec la CMA sur les prochaines étapes et à répondre à toutes ses préoccupations. Sony, en tant que leader du secteur, se dit préoccupé par Call of Duty, mais nous avons dit que nous étions déterminés à rendre le même jeu disponible le même jour sur Xbox et PlayStation. Nous voulons que les gens aient plus d’accès aux jeux, pas moins. »

Déclaration de Brad Smith, vice-président de Microsoft, après la publication du rapport de la CMA.

Certains pays nous ont déjà donné leur approbation et nous coopérerons avec les organismes de réglementation des autres pour recevoir l’approbation de ceux qui manquent.

Bobby Kotick, actuel PDG du groupe Activision-Blizzard-King jusqu'à son rachat

En bref cette semaine :

Après avoir investi il y a quelques mois au sein de From Software, Tencent revient à la charge en utilisant cette fois-ci sa filiale Sixjoy Hong Kong pour renforcer sa présence au capital du studio japonais à qui l’on doit notamment la série Dark Souls ou encore le récent Elden Ring.Désormais, Tencent possède 16,25% des actions de FromSoftware, tandis que Sony effectue son entrée au capital du studio nippon et possède 14,09% de ce dernier suite à son investissement. Au total, les deux opérations représentent un investissement de 260 millions d’euros, ce qui porte la valeur de FromSoftware à 858 millions d’euros.Notons que celui-ci appartient au groupe médiatique Kadokawa, géant nippon spécialisé dans l’édition de mangas et de magazines, qui possède environ 69% des parts de FromSoftware à ce jour. Depuis son rachat en 2014, la valeur du studio a donc augmenté de 6 000%, rendez-vous compte ! Par ailleurs, ces investissements de Sony et Tencent peuvent aussi s’expliquer par l’existence d’accord entre Kadokawa et leurs deux géants du JV dans le but de développer ses activités dans le JV et l’animation. Par ailleurs, suite à ces investissements, FromSoftware devrait enfin être en mesure d'auto-éditer ses futures productions.En rumeur depuis plusieurs mois, le rachat de Quantic Dream par le géant chinois, NetEase, est officiellement annoncé. Le studio français Quantic Dream, auteur notamment de Dretroit Become Human, Beyond Two Souls ou du prochain Star Wars Eclipse, va désormais passer aux mains de NetEase qui devient actionnaire majoritaire du studio, une opération dont le montant n’a pas été dévoilé.A en croire Les Echos, l’acquisition aurait été valorisée à quelques centaines de millions d’euros. Avec ce rachat, Quantic Dream devrait continuer d’opérer de manière indépendante et devrait simplement bénéficier d’une financement de ses opérations par le géant chinois.Une acquisition qui pourrait être extrêmement bénéfique pour le studio français, qui ne parvient pas à remplir ses rangs et fait face à un cruel manque de personnel (ce qui a conduit au report continuel de Star Wars Eclipse, aujourd'hui attendu entre 2025 et 2027 au minimum) et dont l’image a été fortement ternie avec le procès menée par Le Monde qui mettait en lumière la gestion désastreuse des salariés au sein de l’entreprise et leurs conditions de travail, à l'instar de celle de Libération à propos d'Ubisoft.Alors que l’instance anti-concurrentielle arabe, le GAC, ne s’est pas opposé au rachat du groupe Activision-Blizzard-King par Microsoft, les choses se compliquent à Londres pour la firme de Redmond.En effet, la CMA (Competition and Markets Authority) a rendu cette semaine sa décision de la phase 1 de l’enquête, concluant que l’acquisition “pourrait entraîner une diminution substantielle de la concurrence sur un ou plusieurs marchés au Royaume-Uni”. Par conséquent, Microsoft a une semaine pour se défendre et proposer des engagements acceptables pour garantir que l’opération n’aura aucun impact sur le marché britannique.Par ailleurs, la FTC (Federal Trade Commission), seule instance ayant un réel pouvoir sur l’opération, serait elle aussi actuellement en phase 2 de l’enquête, bien qu’aucune information officielle n’ait été donnée à ce sujet.Phil Spencer, PDG de Xbox, s’est exprimé publiquement cette semaine, assurant une nouvelle fois que la licence Call of Duty resterait bien sur PlayStation bien au-delà des accords actuellement établis. Le PDG d’Activision-Blizzard-King, Bobby Kotick, s’est également exprimé indiquant que pour le moment tout semble se dérouler comme prévu.- Cette semaine en France, c’est Horizon Forbidden West qui s’impose en tête du classement des meilleures ventes hebdomadaires dans l’hexagone. La production de Sony, qui ne semble pas pâtir de l’augmentation de prix de la PS5, est suivie par Saints Row sur PS5, Mario Kart 8 Deluxe puis Saints Row PS4 et Xbox Series.- Au Japon, de nouveaux noms font leur apparition et c’est Earth Defense Force 6 (PS4) qui s’impose en tête du classement avec 68 341 ventes. Il est suivi de SD Gundam Battle Alliance de Bandai Namco (Switch, 38 634 ventes), Soul Hackers 2 d’Atlus (PS4, 31 604 ventes), Earth Defense Force 6 (PS5, 24 363 ventes) et Soul Hackers 2 (PS5, 20 257 ventes). Côté hardware, la Switch OLED conserve la tête avec toujours une belle marge sur la PS5, avec 87 321 consoles vendues pour la machine de Nintendo contre 21 628 exemplaires écoulés pour la console de Sony. La Switch (classique) reste non loin de cette dernière avec 17 558 ventes, alors que la Switch Lite (8 651 ventes) vient d’être dépassée par la Xbox Series X (10 044 ventes).- En Suisse, Saints Row s’impose également lors de la semaine de sa sortie. La production de Plaion (anciennement Koch Media) est suivie de Gran Turismo 7, Mario Kart 8 Deluxe, Nintendo Switch Sports et FIFA 22.- Après 2 semaines de commercialisation, Two Points Campus vient de passer le million de jeux vendus depuis son lancement.- Du côté de Square Enix, Live A Live, remake 2HD du jeu Super Famicom paru courant juillet, vient tout juste de dépasser le cap des 500 000 exemplaires vendus.- Pour ses 20 ans, PlayAsia a annoncé se lancer dans l’édition de jeux avec le lancement de son label d’édition : Playasia Publishing.- La Pokémon Company a intenté des poursuites judiciaires à l’encontre de six entreprises chinoises à qui elle reproche une violation de ses droits d’auteurs et exige des excuses publiques ainsi que des dommages et intérêts pour usage illégale de la marque et la licence Pokémon. La Pokémon Company réclame ainsi un paiement de 72 millions de dollars de dommages et intérêts et des excuses publiques de la part notamment de Sina, NetEase et surtout Tencent. Plus d’informations sont disponibles dans cette actualité de Sebiorg.