Mario Kart World : personnages et circuits proposés, tout ce qu’il faut savoir

Un casting de pilotes plus vaste que jamais

Mario Luigi Peach Daisy Bowser Donkey Kong Yoshi Toad Toadette Harmonie Pauline Baby Mario Baby Luigi Baby Peach Baby Daisy Baby Harmonie Bowser Jr. Wario Waluigi Birdo Shy Guy Koopa Lakitu King Boo Dry Bones

Moo-Moo (la Vache) Chuck Taupe Topo Goomba Pokey Crabber Stingby (Abeille) Spike Pingouin Poisson squelette Cataquack Pianta Peepa Dauphin Bonhomme de neige

Un monde ouvert façon Mario Kart ?

Un jeu techniquement boosté pour la Switch 2

The SECRETS of Mario Kart World Secrets (Analysis) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mario Kart World / Mario Kart 8 - Comparison Retrouvez la vidéo sur YouTube

Prévu pour accompagner le lancement de la Nintendo Switch 2 le 5 juin 2025, Mario Kart World s’impose déjà comme un incontournable. Avec son nouveau format de circuits interconnectés, son casting XXL et un mode "Survie" façon battle royale, le jeu pousse la licence dans une toute nouvelle dimension.Côté personnages, Mario Kart World n’y va pas en marche arrière. Pas moins de 40 pilotes ont déjà été confirmés, dont plusieurs nouveaux venus comme Moo Moo la vache, Taupe Topo, Fantômala, Cataquak et Chuck la Panique.Le jeu introduit également des tenues alternatives pour certains des personnages les plus emblématiques de la franchise, on ne sait pas si cela change quelque chose à la configuration des karts, si on choisit Mario dans sa tenue de plombier ou Mario dans sa tenue de cowboy.On retrouve bien sûr les habitués : Mario, Luigi, Peach, Bowser, Donkey Kong, mais aussi Bébé Harmonie, Pauline, Lakitu, et même le Poisson Squelette. D'autres personnages seront probablement annoncés dans les mois à venir, voire intégrés en DLC, si on en croit l'artwork officiel du jeu qui nous montre des dizaines de visages plus ou moins connus.Voici la liste de tous les personnages qui ont été vus d'une manière ou d'une autre ces derniers jours :De nouveaux venus font aussi leur apparition avec ce nouvel épisode. On a repéré :La vraie nouveauté de Mario Kart World, c’est son approche "monde ouvert" dont on vous parlait dans nos impressions , à mi-chemin entre Forza Horizon et Super Mario World.Une grande carte regroupe 28 zones thématiques avec une quarantaine de circuits qui s'y greffent. Les courses restent structurées en Coupes (Champignon, Fleur, Etoile…), mais l’exploration entre les circuits promet de changer la dynamique habituelle du jeu.Visuellement, Mario Kart World marque un saut par rapport à MK8 Deluxe. Le jeu tourne en 1440p docké, avec un mode 120 fps en 1080p également confirmé. En mode portable, il exploite l’écran HDR de la Switch 2 avec un affichage en 1080p à 60 fps.Les premières comparaisons vidéo avec MK8 Deluxe montrent un jeu plus fluide, plus coloré, avec de nombreux effets de particules et une meilleure lisibilité. On n'a pas encore eu l'occasion de voir ce que donnera Mario Kart World en écran splitté à 4 — on avouera que ce mode sur Switch était techniquement un peu décevant.Et pour les curieux, voici l’analyse vidéo de GameXplain avec plus de 50 détails repérés dans le jeu qui peut-être vous avaient échappés :On termine avec un comparatif visuel très parlant avec Mario Kart 8 Deluxe proposé par Nintendo Life :Alors, avez-vous hâte de mettre les mains sur ce nouveau Mario Kart ? Dites-nous quel est votre perso préféré et ce que vous attendez du mode "Survie" ! Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord ... le tout dans l'attente du Nintendo Direct du 17 avril prochain !Sources : GoNintendo