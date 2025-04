Switch 2 à 450$ : Nintendo défend le prix de sa nouvelle console aux États-Unis

Un prix défini... avant les annonces de nouvelles taxes

Un tarif actuel en phase avec l’évolution de la gamme Switch

Une stratégie prudente dans un marché plus qu'incertain

Proposée à 449,99$ lors du dernier Nintendo Direct, la Nintendo Switch 2 a surpris par son tarif, jugé élevé par plus d'un fan, notamment aux Etats-Unis. Dans un contexte tendu de guerre commerciale, certains redoutaient que les nouvelles taxes à l’importation aient poussé Nintendo à revoir ses prix à la hausse. Mais selon Doug Bowser, président de Nintendo of America, ces craintes seraient infondées, même si Nintendo mesure toujours ses options à l'heure actuelle.Dans un entretien accordé à The Verge, Doug Bowser a tenu à clarifier les choses : "Les droits de douane annoncés début avril n’ont pas été pris en compte dans le prix de la console." Autrement dit, le tarif de la Switch 2 a été fixé indépendamment de la conjoncture politique actuelle entre les États-Unis et ses partenaires commerciaux.Face aux inquiétudes des consommateurs, Nintendo indique être en train d’évaluer l’impact de ces nouvelles mesures sur ses futures décisions commerciales. Mais à ce jour, aucune révision de prix ni de date de reprise des précommandes n’a été communiquée. Tout le monde attend l'entrée en vigueur de ces nouveaux tarifs, mais Nintendo a un peu de temps pour calculer l'impact des taxes sur les importations vietnamiennes, et ainsi réévaluer le prix de vente public de sa consoles aux Etats-Unis. Un mauvais timing, en quelque sorte.Nintendo justifie le positionnement tarifaire de la Switch 2 par les améliorations matérielles significatives apportées à la console : écran LCD plus grand avec HDR, puissance accrue, Joy-Con repensés et plus robustes, et nouvelles fonctionnalités comme le GameChat intégré à l’abonnement Nintendo Switch Online.Doug Bowser rappelle aussi que les modèles actuels sont toujours en vente, avec une Switch classique à 300$ et une Switch OLED à 350$. Dans cette perspective, la Switch 2 s’inscrit comme un produit premium cohérent avec la stratégie de la marque : "Nous voulons proposer un appareil accessible et conçu pour durer, perçu comme un vrai centre de divertissement à long terme."Ceux qui espéraient une rapide baisse de prix de la première Switch devront donc patienter encore un peu, cela ne semble pas à l'ordre du jour !Nintendo ne s’est pas encore prononcé sur une éventuelle baisse de prix à moyen terme de la Switch, ni sur la durée de commercialisation de ces anciens modèles. Cette cohabitation pourrait durer, notamment pour adresser des segments de marché différents, et répondre à la demande tant qu'elle existe auprès de ceux qui ne s'étaient pas encore équipés jusqu'ici.Sources : The Verge via Kotaku