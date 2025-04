Mario Kart World à 90€ : Nintendo défend un prix justifié par la richesse du contenu

Une tarification "variable" selon le jeu

"Ce n’est pas une nouvelle norme tarifaire. Nous n’avons pas fixé de référence. Nous regardons ce que chaque jeu propose, la profondeur de l’expérience, la rejouabilité… et nous déterminons le bon prix."

Un contenu à la hauteur du prix selon Nintendo

Des prix qui continueront à varier selon les titres

Mario Kart World - Bande-annonce de révélation (Nintendo Switch 2) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le prix de Mario Kart World, fixé à 80$ aux États-Unis et à 90€ en Europe, continue d’alimenter les débats depuis son annonce lors du dernier Nintendo Direct. C’est le tarif le plus élevé jamais appliqué par Nintendo à un jeu physique, dépassant même Zelda: Tears of the Kingdom, qui avait déjà franchi le seuil des 70$. Répondant aux sollicitations des médias dans la foulée du Nintendo Direct de la semaine dernière, Nintendo a pris la parole pour expliquer sa stratégie.Dans plusieurs interviews récentes, Doug Bowser, président de Nintendo of America, et Bill Trinen, vice-président en charge de l’expérience joueur, ont défendu ce positionnement tarifaire en parlant de "tarif variable". Autrement dit, chaque jeu est évalué individuellement selon son contenu, son ampleur et la valeur perçue par le joueur.Voici les propos de Doug Bowser au Washington Post :Du côté de Mario Kart World, l’équipe assure que le jeu est "vaste, dense, et regorge de secrets", comme le résume Bill Trinen dans une interview à IGN. "Ce sera probablement l’expérience Mario Kart la plus riche jamais proposée", affirme-t-il, en promettant de nouvelles révélations lors du Mario Kart Direct prévu le 17 avril.Nintendo met donc en avant la qualité de l’expérience plutôt qu’une stratégie tarifaire généralisée. Et pour les joueurs intéressés par la console et le jeu, un bundle Nintendo Switch 2 + Mario Kart World est proposé à 509,99€, soit une économie de 30€… mais uniquement pour une durée limitée (a priori jusqu'à l'automne).À titre de comparaison, Donkey Kong Bananza, un autre jeu de lancement, est proposé à 70€, et le mini-jeu Welcome Tour à seulement 10€ (prix à confirmer de ce côté-ci du monde, mais NOA a confirmé 10$ aux USA). Pour Nintendo, ces écarts montrent bien que la politique de prix s’adapte au type de jeu et à son contenu. "Ce n’est pas une réaction à une tendance de l’industrie, mais une décision propre à Nintendo", conclut Doug Bowser.Reste à voir si cette approche trouvera un écho positif chez les joueurs, ou si la perception du rapport qualité/prix pèsera sur les premières ventes. En attendant, rendez-vous le 17 avril pour en découvrir davantage sur Mario Kart World et justifier de notre point de vue de joueur si le contenu est suffisamment dense pour justifier un tel prix de vente.Sources : IGN et Washington Post via NintendoLife Eurogamer et GoNintendo