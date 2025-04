Welcome Tour sur Switch 2 pourrait être proposé à 10€ : Nintendo justifie son prix

Un jeu uniquement disponible en téléchargement

"C’est un produit pour les personnes qui s’intéressent particulièrement à la technique et aux spécificités de la console. Il s’adresse à ceux qui veulent aller au-delà de l’introduction classique."

Un contenu “solide” selon Nintendo

"C’est un logiciel assez complet, avec beaucoup de détails. Le travail effectué justifie selon nous un prix de 9,99 $, ce qui représente une valeur raisonnable pour ce que le joueur obtient."

Pas un produit essentiel, mais un complément pour les curieux

Nintendo Switch 2 Welcome Tour - Gameplay Video - Nintendo Treehouse: Live | Nintendo Switch 2 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Parmi les titres annoncés lors du dernier Nintendo Direct, Nintendo Switch 2 Welcome Tour a suscité la surprise… et pas forcément pour son contenu. Présenté comme une introduction ludique aux fonctionnalités de la nouvelle console, ce mini-jeu ne sera pas offert avec la Switch 2 comme on s'y attendait un peu en le découvrant... mais vendu séparément pour environ 10€ (9,99 $ aux États-Unis).Nintendo a confirmé que Welcome Tour sera uniquement proposé en version numérique via l’eShop, et qu’il ne sera pas préinstallé sur la console. L’idée d’un pack-in gratuit semblait logique pour un titre servant à faire découvrir les fonctionnalités matérielles et logicielles de la Switch 2. Mais ce ne sera pas le cas.Interrogé par IGN dans une interview très intéressante, Bill Trinen, vice-président de Nintendo of America en charge de l’expérience joueur, a expliqué ce choix :Bill Trinen insiste sur la richesse du contenu proposé dans Welcome Tour, qui va bien plus loin qu’un simple tutoriel.Nintendo défend dans son discours une approche fondée sur la valeur perçue du contenu, un principe que l’entreprise applique aussi à ses jeux premium, comme Mario Kart World ou les éditions améliorées de Zelda. À noter que les packs d’amélioration pour Tears of the Kingdom et Breath of the Wild sur Switch 2 sont également proposés à ce prix aux Etats-Unis.L’objectif de Welcome Tour est donc moins de servir d’initiation générale que d’approfondir la découverte du système. Il s’adresse à une frange spécifique du public, intéressée par les subtilités techniques et les fonctionnalités avancées, à découvrir de manière ludique avec une foule de petites expériences exploitant les différents fonctionnalités de la nouvelle console.Reste maintenant à voir si ce type de contenu trouvera son public, ou si l’absence de jeu intégré à la console sera perçue comme un manque par ses nouveaux acheteurs. Nintendo semble assumer cette décision, et après tout ce n'est pas la première fois qu'une console sort sans jeu inclus, c'était déjà le cas de la Switch en 2017 par exemple.Sources : IGN via GoNintendo Nintendo Everything et Nintendo Life