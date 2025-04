Les jeux créés avec GameMaker seront disponibles dès le lancement de la Switch 2

Un soutien affirmé au jeu indépendant

"Tout comme Nintendo a défendu la créativité indépendante sur la Switch originale, nous sommes incroyablement enthousiastes quant aux opportunités que cet accord avec Nintendo ouvre aux développeurs."

Exportation directe vers la Nintendo Switch 2

Un moteur accessible pour créer ses jeux

C’est une nouvelle qui intéressera les développeurs indépendants et leurs amateurs de pépites en 2D : les jeux créés avec le moteur GameMaker seront compatibles avec la Nintendo Switch 2 dès sa sortie. Ce partenariat officialisé entre Opera (qui détient GameMaker) et Nintendo devrait permettre une arrivée facilitée de jeux indés sur la nouvelle console, dès ses débuts.Déjà largement plébiscitée par les développeurs lors de l’ère Switch, la plateforme GameMaker confirme sa place privilégiée dans l’écosystème Nintendo. Des titres populaires comme Undertale, Pizza Tower ou encore Chicory: A Colorful Tale ont tous été réalisés avec ce moteur, avant d’atterrir sur le Nintendo eShop.Russell Kay, responsable de GameMaker, s’est félicité de cette annonce :Ce partenariat signifie que les jeux créés avec GameMaker pourront être exportés directement vers la Switch 2, sans passer par des outils ou portages complexes. Cela facilitera considérablement le travail des studios indépendants et des développeurs solo qui souhaitent publier leurs jeux sur la prochaine console de Nintendo.GameMaker n’a pas encore précisé les modalités précises de cette compatibilité ni les fonctionnalités spécifiques qui accompagneront ce support. Ces informations seront partagées ultérieurement, tout comme les détails sur la manière pour les développeurs de rejoindre ce programme. Les développeurs intéressés sont invités à consulter le site de l'éditeur de la solution sur gamemaker.io.Pour ceux qui souhaitent s’essayer à la création, GameMaker est téléchargeable gratuitement et propose un environnement complet de développement 2D multiplateforme. Il permet de développer un jeu à partir d'une seule base de code, et de le publier sur de nombreuses plateformes, de Windows à iOS, en passant désormais par la Nintendo Switch 2 qui sort le 5 juin prochain.Source : GameMaker via un communiqué de presse.