Officiel : Lego gotta catch Pokémon pour 2026

Nintendo et Lego vivent un parfait amour depuis plusieurs années maintenant, multipliant les partenariats, s'adressant à tous les publics, pour tous les goûts et toutes les bourses. Rien que depuis le début de l'année, nous avons eu l'annonce d'une réplique en briques danoises du Game Boy et, lors du Mar10 Day, un set UCS de Mario sur son kart à construire.Bref, depuis quelques années, la firme de Billund a déjà développé une gamme de playsets autour de l'univers Mario , Mario Kart, Donkey Kong, Luigi's Mansion, ainsi qu'un autre set de jeu autour d'Animal Crossing.À côté de ça, toute une gamme UCS a vu le jour avec des modèles emblématiques : la console NES, des personnages et objets issus de l'univers Mario (la Plante Piranha, le Bloc ?, Bowser), l'Arbre Mojo de Zelda, le set Mario World... Bref, l'idylle semble parfaite entre Nintendo et Lego, et tout le monde semble y trouver son compte (avec de gros dollars dans les yeux).Sauf qu'une licence échappait encore et toujours à l'envahisseur scandinave, celle-ci étant déjà en partenariat avec un concurrent direct : à savoir Mega. On veut, bien entendu, parler de Pokémon. Un partenariat entre The Pokémon Company et Lego pourrait faire l'effet d'une bombe, aussi bien médiatique que commerciale, tant le public de la licence, qui vient de fêter ses 29 ans, semble en symbiose avec le public cible des Danois : les jeunes et les adultes nostalgiques !Et cette bombe vient d’être lâchée ce mardi 18 mars 2025 via une courte vidéo de 15 secondes postée sur les réseaux sociaux, où l'on peut voir une queue éclair en briquettes jaunes s’animer avant d’annoncer l’inévitable : The Pokémon Company et Lego deviennent partenaires et lanceront en 2026 des Lego Pokémon, soit pour les 30 ans de la licence culte.Malheureusement, il va falloir attendre un peu avant de voir ce partenariat se matérialiser en annonces concrètes de boîtes. Mais on peut déjà imaginer tout le champ des possibles pour cette alliance qui risque de faire exploser les stocks de King Jouet et des Lego Stores à leur sortie. On imagine les possibilités : des playsets, des Pikachu ou Dracaufeu en UCS, des Pokéballs et Master Balls à reproduire, des maps de régions en tableaux, des lots et des lots de minifigs à collectionner... Bref, l'éventail est infini ! On vous laisse nous dire en commentaire ce que vous aimeriez retrouver. Vivement la suite !