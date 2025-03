[Rumeur] Dragon Ball Sparking Zero arriverait sur Nintendo Switch 2

La Switch 2 s'annonce comme une console particulièrement attendue. Avec sa sortie, Nintendo n'a pas droit à l'erreur et se doit d'être percutant avec un catalogue de jeux agressif dès sa première année. Si les rumeurs se font de plus en plus persistantes sur les jeux estampillés Nintendo, de nombreuses interrogations sont encore présentes concernant les jeux d'éditeurs-tiers, mais une rumeur plutôt réjouissante a traversé la Toile ces derniers jours.La rumeur est cette fois partie du leaker eXtas1s sur les réseaux sociaux évoquant la sortie du jeu Dragon Ball Sparking Zero sur Nintendo Switch 2. Ce jeu avait cristallisé les attentes des fans de Dragon Ball en s'annonçant comme le digne successeur de la saga Dragon Ball Budokai Tenkaichi.Finalement, Dragon Ball Sparking Zero est sorti début octobre 2024 sur les consoles de Sony et Microsoft et s'est révélé comme un énorme carton à la sortie avec un son roster de plus 180 personnages jouables ! Quelques mois plus tard, l'engouement est plutôt redescendu et Bandai Namco compterait insuffler une nouvelle vie à son bébé en proposant une version sur la Nintendo Switch 2. C'est loin d'être idiot, car les jeux qui sortent dans la fenêtre de sortie d'une nouvelle console bénéficient d'un bonus en termes de vente, l'offre étant plutôt limitée — même si dans le cas de la SW2 on a tout le catalogue de la SW1 à dispo !Espérons que celle-ci soit portée correctement en termes de réalisation et de jouabilité. Ce n'est pas la première fois que les fans de Sangoku et de Nintendo doivent faire preuve de patience. Ainsi, leur patience avait déjà été récompensée par le passé avec la sortie sur Nintendo Switch de DragonBall Fighterz qui a obtenu un grand succès à sa sortie en 2018 puis avec la sortie de de nombreux DLC formant alors une communauté compétitive assez développée.Gageons que cette rumeur n'est pas partie d'une simple rêve de fans et qu'elle sera le début d'une floppée d'annonces prévue le 2 avril !