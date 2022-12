La FTC dépose une plainte pour bloquer le rachat d'Activision par Microsoft

Nous continuons à croire que cet accord va stimuler la concurrence et créer plus d'opportunités pour les joueurs et les développeurs de jeux. [...] Bien que nous pensions qu'il fallait donner une chance à la paix, nous avons une confiance totale dans notre dossier et nous serions heureux d'avoir l'occasion de plaider notre cause au tribunal.

Microsoft a déjà montré qu'il peut et veut retenir le contenu de ses rivaux en matière de jeux. [...] Aujourd'hui, nous cherchons à empêcher Microsoft de prendre le contrôle d'un studio de jeux indépendant de premier plan et de l'utiliser pour nuire à la concurrence sur de multiples marchés de jeux dynamiques et en pleine croissance.

En contrôlant les franchises à succès d'Activision, Microsoft aurait à la fois les moyens et la motivation pour nuire à la concurrence en manipulant les prix d'Activision, en dégradant la qualité des jeux d'Activision ou l'expérience des joueurs sur les consoles et les services de jeux rivaux, en modifiant les conditions et le calendrier d'accès au contenu d'Activision ou en refusant complètement le contenu aux concurrents, ce qui porterait préjudice aux consommateurs.

La Federal Trade Commission est l'autorité américaine de la concurrence : cet organisme a déposé une plainte ce jeudi 8 décembre contre le projet de fusion entre Microsoft et Activision Blizzard . La transaction, d'un montant de 69 milliards de dollars, fait couler beaucoup d'encre depuis plusieurs mois, mais la plainte déposée par la FTC pourrait mettre un terme au projet.Le gouvernement américain n'est pas le seul organisme à s'inquiéter de la puissance du géant que cette fusion permettrait de créer : en Europe, les autorités sont aussi sur le qui-vive, avec en parallèle des efforts américains une enquête poussée annoncée ce mardi 6 décembre.Il faut dire qu'Activision-Blizzard, avec ses jeux Call of Duty et World of Warcraft, pourrait être une arme de destruction massive de la concurrence aux consoles Xbox de Microsoft. Microsoft s'est voulu rassurant en proposant un deal de 10 ans de portage de ses jeux sur consoles Nintendo si le projet de fusion arrivait à son terme, et a aussi voulu donner des gages à Sony, vent debout contre le projet.Microsoft ne se décourage pas pour autant : c'est encore seulement une plainte, qui va devoir être instruite, et l'entreprise entend bien défendre son projet devant la Cour. Dans un entretien avec The Verge, le président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré :Pour argumenter sa décision de porter le dossier devant les juges, la FTC explique dans son communiqué que la fusion avec ZeniMax en 2021 avait eu pour conséquence de voir Starfield et Redfall devenir exclusifs aux appareils Microsoft (Xbox et PC sous Windows) :Si l'absorption d'Activision par Microsoft inquiète tant la FTC, c'est parce que l'éditeur accueille 154 millions de joueurs sur ses jeux Call of Duty, Overwatch et World of Warcraft. Une fusion avec Microsoft pourrait selon la FTC avoir des effets désastreux sur les machines de la concurrence :La FTC est le premier organisme à prendre des mesures destinées à bloquer l'acquisition d'Activision-Blizzard : d'autres Etats ont déjà approuvé la fusion comme l'Arabie saoudite et le Brésil, mais d'autres comme le Royaume-Uni ou l'Union européenne étudient le dossier de près avec des études plus poussées à venir début 2023 pour comprendre les tenants et les aboutissants.Alors qu'en début de semaine, la presse américaine estimait que la FTC ne bloquerait pas le rachat, les choses semblent bien différentes aujourd'hui. Le bras de fer ne fait que commencer et le feuilleton de l'acquisition d'Activision-Blizzard par Microsoft risque bien de continuer à faire l'actualité pendant de nombreux mois encore...Source : France Infos