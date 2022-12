[Spoiler] Un prospectus autour du film Super Mario Bros semble suggérer l’apparition d’un autre personnage iconique

On se rappelle des sets LEGO spoilant certains pans des films Jurassic World, des produits Hasbro donnant certaines indications sur des films Star Wars. La promotion de produits dérivés est souvent riche en renseignements. Si vous ne voulez donc pas être potentiellement spoilé(e), ne descendez pas plus bas dans la lecture de cette news.





Un utilisateur de Twitter du nom de kikaim a récemment posté une image d'un prospectus promotionnel qui semble circuler au Japon et qui révèle un personnage non encore annoncé devant apparaîtra dans le prochain Super Mario Bros Movie : un petit Luma bleu.







Comme ce prospectus fait partie d’une opération commerciale de jouets des menus Happy Meal de McDonald's, opération centrée sur le prochain film, voir ce petit Luma bleu encore inconnu dans la moindre bande-annonce du film étonne un peu. Les autres personnages ont été confirmés depuis quelques temps : Mario, Peach, Bowser et Donkey Kong. On s’attend logiquement à voir apparaître notre petit Luma dans une nouvelle bande-annonce et on pense sérieusement qu’il fera partie des quelques révélations espérées lors de la soirée des Game Awards 2022.

En revanche, si la présence de ce petit Luma se confirme, cela nous donne quelques indices sur l’orientation possible du scénario. Outre le Royaume Champignon et le château de glace des pingouins, la dernière bande-annonce montrait Mario et Luigi traversant une sorte de tunnel dimensionnel dans le ciel. Comme Peach fait allusion au fait qu'il y a "un énorme univers là-bas, avec beaucoup de galaxies", et qu'ils comptent tous sur elle et Mario pour réussir, la logique voudrait qu’un autre personnage soit présent dans le film. On pense bien évidemment à Harmonie, étroitement liée aux petites créatures magiques.







Tout ceci reste pour le moment des spéculations mais le personnage d’Harmonie est très appréciée auprès des fans de Nintendo. Un Luma sans Harmonie paraîtrait étrange. Réponse peut-être d’ici quelques heures.







Espérons qu’une nouvelle bande-annonce confirme la hype globalement positive engendrée par les précédents aperçus. Peut-être que cela permettra à Chris Pratt de mieux se révéler au niveau du casting vocal, lui dont le choix a pour le moment assez divisé jusqu’à présent.