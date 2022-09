It Takes Two: la version physique nécessitera du téléchargement

Le jeu nécessite un téléchargement d’au moins 3,5 Go. Carte microSD recommandée (vendue séparément). Les exigences en matière de stockage peuvent changer, visitez http://help.ea.com/it-takes-two pour plus de détails.

Friend’s Pass nécessite l’installation de l’essai gratuit Friend’s Pass et du compte de plateforme applicable. Le jeu en ligne nécessite un ami sur la même plate-forme. Un utilisateur doit posséder le jeu complet pour que le joueur coopératif puisse jouer au jeu complet.

Le Game of the year tant attendu a enfin eu son annonce officielle lors du dernier Nintendo direct. En effet, le jeu It Takes Two de EA Originals sera disponible à partir du 4 novembre 2022 sur la console portable de Nintendo.Ce jeu en coopération nous fait vivre l’histoire d’un couple à travers de multiple défis plus fous les uns que les autres dans un univers à la « chérie, j’ai rétréci les gosses ». Plein d’humour et de passion ce jeu saura en ravir plus d’un pour son gameplay original et son histoire touchante.Malheureusement, si vous comptiez sur votre simple cartouche de la version physique du jeu, sachez qu'il vous faudra 3.5 Go de données à télécharger en supplément sur votre console ou votre carte SD, comme indiqué sur la page du jeu sur le site de Nintendo Vous pourrez jouer en coopération avec vos amis en local ou en ligne avec une seule version du jeu complet, c’était le même mode opératoire sur les autres plateformes.Pour la version en ligne il faudra simplement que votre partenaire installe la version d’essai sur sa console comme l’explique Nintendo.Alors prendrez-vous part à cette aventure sur la console de Nintendo. Si c’est le cas rendez-vous le 4 novembre 2022 !