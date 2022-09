News

Petit Dej PN du vendredi 23 septembre : Ghibli Park, le bug du prochain Splatfest, amiibo Splatoon 3 Les charts japonais, des nouvelles des amiibo Splatoon 3, un message pour palier un bug présent lors du prochain Splatfest de Splatoon 3, des produits dérivés autour de Pikmin, des nouvelles du Super Nintendo World au Japon et le Ghibli Park. News Super Nintendo World

Produits dérivés

Finance et chiffres de vente

Bonjour à tous ! Une publication bien matinale car nous savons que vous allez être bien occupés cette journée pour relire en détails toutes nos aides pour maximiser votre jeu sur Splatoon 3 concoctées par Misterbordo et qu'il faut vous préparer pour le Splatfest de ce week-end. Attention cependant à un bug découvert, une petite manip est nécessaire, on vous explique tout dans ce petit Dej. Nous avons également à vous proposer une session PN autour de ce titre, rendez-vous sur notre Discord pour tous les détails sur la rubrique dédiée.



Mais outre Splatoon 3 qui cartonne encore au Japon au niveau de ses ventes en version physique, et de bonnes informations concernant l'arrivée prochaine des trois amiibo spécifiques de cet opus, nous parlerons de produits dérivés autour de Pikmin arrivant à la boutique Nintendo de Tokyo, des nombreuses réductions sur l'eShop européens et dans les espaces Culturels Leclerc, avant de faire une virée au Japon autour de deux parcs d'attraction : le Super Nintendo World qui pense déjà à Noël et l'ouverture imminente du parc autour des univers du studio Ghibli. On vous donnera pour ce dernier les tarifs et les indications de visites pour les premiers visiteurs souhaitant découvrir ce parc qui s'ouvrira progressivement. Bonne lecture, bon petit déjeuner et bonne journée !

Par sebiorg

sebiorg Publié le 23/09/2022

à 00h39 Des réductions comme s'il en pleuvait sur l'eShop Européen On ne sait pas si c'est pour faire le lien avec l'automne, mais les réductions pleuvent actuellement sur l'eShop avec pas moins de 1000 titres en promotion jusqu'au 2 octobre. Rendez-vous sur notre Bot bon plan sur notre Discord pour avoir un inventaire précis mais on peut déjà signaler quelques belles promotions, certaines réductions pouvant atteindre les 75%, sur les titres suivants :



DOOM: Eternal

Street Fighter: 30th Anniversary Collection

INSIDE

Pikmin 3 Deluxe

Monster Hunter Rise

Rayman Legends: Definitive Edition

Hades

Sonic Origins

Worms Rumble

Diablo II: Resurrected

Borderlands: The Handsome Collection

OlliOlli World

The Messenger

Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered Edition

Vous devriez trouver votre bonheur sans trop de difficulté, si vous en avez les finances. L'offre Nintendo eShop est maintenant lancée !



Économisez jusqu'à 75 % sur des jeux acclamés par la critique tels qu'INSIDE, Hades, Among US et bien d'autres encore !



Retrouvez toutes les offres : https://t.co/dCsa99V73i pic.twitter.com/0FVnp3tL6p — Nintendo France (@NintendoFrance) September 22, 2022 A noter que certains détaillants proposent également de belles réductions sur des produits physiques pour sauvegarder votre pouvoir d'achat (mais comme vous allez faire des dépenses éhontées à cause de ces promotions, pas sûr que cela préserve réellement vos finances). Ainsi les espaces culturels Leclerc propose des réductions de 50% sur de nombreux titres Nintendo, en créditant la différence sur votre carte de magasin.



Quelques exemples de jeux vu ce jeudi soir dans notre Leclerc Local de région parisienne (Clichy-sous-bois pour les personnes situées à proximité, en Seine-St- Denis) :

No More Heroes 3 : 59,99 € - 50% Zelda Skyward Sword HD : 59,99 € - 50% Miitopia : 49,99 € - 50% Bravely Default II : 59,99 € - 50% Pikmin 3 Deluxe : 59,99 € - 50% Paper Mario The Origami King : 59,99 € - 50% Monster Hunter Stories 2 : 59,99 € - 50% Mario Golf SuperRush : 54,99 € - 50% Hyrule Warriors l'ère du fléau : 59,99 € - 50%

On part de prix élevé correspondant au tarif officiel mais avec la réduction, cela permet de décrocher quelques titres à prix intéressant. L'offre a été relayée sur notre Discord à la rubrique bon-plan dès le jeudi soir, pensez à y jeter un coup d'oeil régulièrement.



22/09/2022



Charts Européen : Nintendo Switch Sports est le jeu physique le plus vendu en août (UE) Les données sur les jeux les plus vendus en Europe au cours du mois d'août sont maintenant disponibles grâce à GameIndustry.biz. Elles montrent une forte présence de Nintendo, la Nintendo Switch Sports étant le jeu physique le plus vendu.



Arrivé à la septième place du classement (n'oubliez pas que Nintendo ne fournit pas de données sur ses ventes numériques), Nintendo Switch Sports arrive juste devant Mario Kart 8 Deluxe. En tête du peloton, Grand Theft Auto 5, qui, par coïncidence, était également en tête du classement en août 2021. À l'autre bout de l'échelle, Mario Strikers : Battle League arrive à la 20e place, tandis que Xenoblade Chronicles 3 est à la 19e place.



La console Switch toujours en tête En termes de ventes de consoles, 310 000 unités ont été vendues au cours du mois d'août, la Nintendo Switch devançant de peu la concurrence (les données autour des ventes des différentes plateformes matérielles ne sont pas disponibles pour le moment). Le stock de la PlayStation 5 a augmenté ces dernières semaines, faisant d'août son deuxième meilleur mois après juin. Par rapport à août 2021, les ventes globales de consoles ont chuté de 19 %.



Si on récapitule le top 20 des ventes de jeux en Europe, nous obtenons le classement suivant :

1 Grand Theft Auto V

2 Saints Row

3 FIFA 22

4 F1 22

5 Gran Turismo 7

6 Spider-Man Remastered

7 Nintendo Switch Sports*

8 Mario Kart 8 : Deluxe*

9 Horizon : Forbidden West

10 LEGO Star Wars : La Saga Skywalker

11 Far Cry 6

12 Red Dead Redemption 2

13 Les Sims 4

14 Minecraft : Nintendo Switch Edition

15 Dishonored

16 Two Point Campus

17 Elden Ring

18 Grand Theft Auto Online

19 Xenoblade Chronicles 3*

20 Mario Strikers : Battle League*



* Ventes numériques non incluses.



Prenez vos précautions avant le lancement du Splatfest de ce week-end Avant de vous posez la question de ce que vous allez emmener sur une île déserte, thème du prochaine Splatfest de ce week-end, Nintendo a remarqué qu'un bug pourrait impacter les joueurs. Il est trop tard pour le corriger avant l'événement alors Nintendo recommande une parade.

Choisissez impérativement votre camp (équipe Splatfest) avant le lancement du Splatfest, ce qui vous évitera d'être touché par le bug. Mais quel est-il? Ce n'est pas grand chose mais toujours pénible. Si un joueur se lance dans le Splatfest après que l'événement ait commencé sans avoir choisi une équipe auparavant, il risque de se voir crédité des conques qui au final ne seront pas comptabilisées dans les résultats du Splatfest et disparaîtront. Bref, des efforts pour rien. Donc cogitez vite car le Splatfest débute dans quelques heures. Un bug causant la disparition des conques collectées avant d'avoir choisi un camp dans le festival, et empêchant leur comptabilisation dans le résultat final, a été découvert dans #Splatoon3. [1/2] — Splatoon France (@Splatoon_FRA) September 21, 2022 Collectionneurs, le pack des 3 amiibo Splatoon 3 est en approche Alors que le jeu Splatoon 3 est disponible depuis quelques jours, il manque toujours à l'appel le joli trio d'amiboo teasé depuis quelques mois. Ils arrivent et seront disponibles avant la fin de cette année, même s'il faut rester prudent sur la fenêtre exact de sortie à cause des retards d'approvisionnement selon les pays, l'Europe n'étant pas franchement gâtée à ce niveau.

Selon une récente mise à jour des pages de sécurité de Nintendo, la date de certification a eu lieu fin août pour notre figurine extraite de Salmon Run et le 12 septembre pour les deux autres combattants, ce qui signifie que l'écart entre maintenant et la sortie de ces produits ne devrait pas prendre beaucoup plus de temps.

GoNintendo indique qu'il y a " généralement deux mois d'attente " entre la fin de la production et la réception du stock par les magasins, estimant que les amiibo pourraient arriver dans les rayons entre " fin octobre et début novembre 2022". Guettez donc l'ouverture des précommandes à l'approche des vacances de la Toussaint 2022 !

Une scène inédite de Super Mario 64 redécouverte dans un rapport Nintendo de 1996 Grâce au travail assidu de Forest of Illusion ainsi que des utilisateurs Twitter "Render Archive" et "Nintoid", nous disposons désormais de scans de haute qualité du rapport d'activité 1996 de Nintendo ! À première vue, rien de bien extraordinaire jusqu'à un encart présentant des captures d'écran du B-Roll étendu de Super Mario 64, perdu depuis longtemps.



Cinq de ces captures d'écran sont particulièrement spéciales car elles montrent une scène inédite d'une version antérieure de Super Mario 64. Cette scène semble se dérouler dans un niveau fantôme sous-marin qui n'apparaît nulle part dans la version finale. La scène coupée est présentée sur la rangée du bas.

Cela permet d'avoir une petite idée du design de ce niveau. Vous voulez consulter le catalogue complet de 1996 ? C'est possible en le téléchargeant ici grâce à Forest of illusion. Vous obtiendrez un fichier zippé de 57,9 Mo.

La boutique Nintendo de Tokyo prévoit quelques produits dérivés Pikmin pour octobre 2022 Entre Pikmin Bloom et l'annonce enfin de Pikmin 4 dont nous n'avons absolument rien vu de particulier, Nintendo commence à livrer de nouveaux produits dérivés, le T-Shirt devant arriver sur votre My Nintendo Store dans quelques semaines.

Mais la boutique officielle Nintendo de Tokyo a listé une gamme de produits plus large, probablement exclusive à ce lieu : T-shirt, porte-clés, dossier transparent, feuille d'autocollants, mini sac fourre-tout, serviette pour le visage. Toute cette nouvelle gamme de produits dérivés Pikmin sera disponible à la boutique Nintendo TOKYO à partir du mois d'octobre 2022. Le parc Super Nintendo World au Japon va bientôt entamer sa mue de Noël Sebiorg ! On est au premier jour de l'automne, Halloween n'est pas encore passé et tu nous parles déjà de Noël 2022 ! Désolé, on n'y peut rien, mais au niveau de l'animation pour le public, on pense toujours avec une saison ou deux à l'avance car il faut planifier le travail de fabrication et de transformation.

Universal Studios Japan prépare sa métamorphose de Noël pour les fêtes de fin d'année, et cela inclut également le Super Nintendo World. C'est la première fois que le parc fait peau neuve depuis son ouverture. Ces transformations se dérouleront du 21 novembre 2022 jusqu'au 9 janvier 2023.



Les personnes qui se rendront à Super Nintendo World Japan durant cette période pourront découvrir des décorations comprenant des bonhommes de neige inspirés de Mario et Luigi, des couronnes de fleurs sur le château de Peach et des arbres de Noël ornés d'objets ou de visages familiers du jeu.



Classements japonais : Splatoon 3 vend encore un demi-million de copies physiques. Après les ventes exceptionnelles de la semaine dernière, le classement japonais de Famitsu de cette semaine révèle que, malgré une baisse attendue des ventes, le troisième jeu de tir à base de mollusques a tout de même réussi à écouler un nombre incroyable de 506 610 unités physiques. Cela signifie que les ventes physiques de Splatoon 3 atteignent déjà presque 2,5 millions d'exemplaires sur le sol nippon.



Mais l'autre grand lancement de la semaine au Japon était la sortie de Dragon Quest X : Rise of the Five Tribes Offline. Cette version hors ligne du MMORPG exclusif au Japon a vendu près de trois fois plus d'exemplaires sur Switch que sur PlayStation 4 ou 5 - mais les trois sorties constituent trois des cinq jeux les plus vendus de la semaine. Dragon Quest est une franchise très appréciée au Japon, ce résultat n'est donc guère surprenant.



L'autre nouveauté japonaise de la semaine est Trinity Trigger, le RPG d'action en coopération de FuRyu qui doit sortir en Occident au début de l'année prochaine. Le jeu a débuté en 7e position avec 6 698 unités vendues, ce qui n'est pas si mal pour une toute nouvelle propriété intellectuelle. Mais à part les deux autres versions de Dragon Quest X, c'est une liste dominée par la Switch !



Voici le top 10 global de la semaine du 12 au 18 septembre 2022 : [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) - 506 610 (2 441 290)

[NSW] Dragon Quest X : Rise of the Five Tribes Offline (Square Enix, 09/15/22) - 143 836 (Nouveau)

[PS4] Dragon Quest X : Rise of the Five Tribes Offline (Square Enix, 09/15/22) - 48 100 (Nouveau)

[PS5] Dragon Quest X : Rise of the Five Tribes Offline (Square Enix, 09/15/22) - 28 371 (Nouveau)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) - 9 661 (4 837 415)

[NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 29/04/22) - 7 463 (732 175)

[NSW] Trinity Trigger (FuRyu, 15/09/22) - 6 698 (Nouveau)

[NSW] Minecraft (Microsoft, 21/06/18) - 6 629 (2 792 678)

[NSW] Kirby and the Forgotten Land (Nintendo, 25/03/22) - 5 027 (888 934)

[NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 4 720 (4 976 532)

Les personnes qui se rendront à Super Nintendo World Japan durant cette période pourront découvrir des décorations comprenant des bonhommes de neige inspirés de Mario et Luigi, des couronnes de fleurs sur le château de Peach et des arbres de Noël ornés d'objets ou de visages familiers du jeu.Après les ventes exceptionnelles de la semaine dernière, le classement japonais de Famitsu de cette semaine révèle que, malgré une baisse attendue des ventes, le troisième jeu de tir à base de mollusques a tout de même réussi à écouler un nombre incroyable de 506 610 unités physiques. Cela signifie que les ventes physiques de Splatoon 3 atteignent déjà presque 2,5 millions d'exemplaires sur le sol nippon.Mais l'autre grand lancement de la semaine au Japon était la sortie de Dragon Quest X : Rise of the Five Tribes Offline. Cette version hors ligne du MMORPG exclusif au Japon a vendu près de trois fois plus d'exemplaires sur Switch que sur PlayStation 4 ou 5 - mais les trois sorties constituent trois des cinq jeux les plus vendus de la semaine. Dragon Quest est une franchise très appréciée au Japon, ce résultat n'est donc guère surprenant.L'autre nouveauté japonaise de la semaine est Trinity Trigger, le RPG d'action en coopération de FuRyu qui doit sortir en Occident au début de l'année prochaine. Le jeu a débuté en 7e position avec 6 698 unités vendues, ce qui n'est pas si mal pour une toute nouvelle propriété intellectuelle. Mais à part les deux autres versions de Dragon Quest X, c'est une liste dominée par la Switch ![NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) - 506 610 (2 441 290)[NSW] Dragon Quest X : Rise of the Five Tribes Offline (Square Enix, 09/15/22) - 143 836 (Nouveau)[PS4] Dragon Quest X : Rise of the Five Tribes Offline (Square Enix, 09/15/22) - 48 100 (Nouveau)[PS5] Dragon Quest X : Rise of the Five Tribes Offline (Square Enix, 09/15/22) - 28 371 (Nouveau)[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) - 9 661 (4 837 415)[NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 29/04/22) - 7 463 (732 175)[NSW] Trinity Trigger (FuRyu, 15/09/22) - 6 698 (Nouveau)[NSW] Minecraft (Microsoft, 21/06/18) - 6 629 (2 792 678)[NSW] Kirby and the Forgotten Land (Nintendo, 25/03/22) - 5 027 (888 934)[NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 4 720 (4 976 532) Ventes de matériel Les ventes de la Xbox Series S ont augmenté durant cette semaine, mais artificiellement gonflée par une promotion. En effet, si la console de Microsoft a pu atteindre le chiffre impressionnant (pour une console Microsoft) de 13 211 unités sur une semaine, c'est tout simplement que les clients acheteurs recevaient une carte cadeau de 5 000 yens en achetant une Series S). Il aurait été dommage pour eux de ne pas en profiter.

Autrement, la Switch domine toujours le marché nippon. La version OLED se vend toujours aussi bien, avec 96 889 unités vendues cette semaine, tandis que le modèle standard s'est vendu à 25 683 unités. Avec la poussée de Splatoon 3 et le Splatfest qui arrive, les consommateurs avaient bien besoin de console Switch pour en profiter. La PS5 a réussi à se vendre plus que la Switch Lite, mais cette semaine a vu le prix de la console augmenter dans le pays suite à l'annonce de Sony en août.

Voici donc le récapitulatif des ventes de consoles sur cette semaine, et le cumul entre parenthèses :



Modèle Switch OLED - 96 889 (2 622 850)

Switch - 25 683 (18 692 443)

Xbox Série S - 13 211 (178 457)

PlayStation 5 - 8 739 (1 658 430)

Switch Lite - 4 986 (4 891 228)

PlayStation 5 Digital Edition - 2 441 (267 251)

Xbox Series X - 866 (159 791)

Nouvelle 2DS LL (y compris 2DS) - 29 (1 188 709)

PlayStation 4 - 12 (7 819 872)

Coup d'oeil sur le parc Ghibli au Japon On termine ce petit dej PN de fin de semaine par une invitation au rêve. Les fans des réalisations de Miyazaki ont entendu parler de l'ouverture prochaine d'un parc d'attraction au Japon autour des univers foisonnants de ce génial créateur. Le parc inspiré par les œuvres du studio d’animation japonais Ghibli ouvrira ses portes le 1er novembre prochain au Japon. Le site officiel du parc a diffusé de nombreuses images pour rêver.

23/09/2022





























Situé à Nagoya au centre du Japon, le parc se devait de mettre en application la philosophie défendue par son réalisateur phare, très impliqué dans le projet : être au plus proche de la nature sans couper le moindre arbre pour sa construction. Le parc a ainsi été construit autour de clairières déjà en place dans le domaine naturel qui accueille le projet. Un plan nous donne une idée des divers projets, cinq sections sont prévues dont les ouvertures respectives seront échelonnées en fonction des finances et de l'accueil du public. La star Totoro et Chihiro lanceront le bal puis ce sera l'univers de Mononoke et de Kiki/le château dans le ciel autour de 2023. Les deux dernières sections sont prévues pour être livrées courant 2024, si le chantier suit son cours correctement.

De nombreux produits dérivés seront disponibles dans les boutiques et il y aura de quoi se restaurer. 23/09/2022



Des billets pratiques incluant l'hébergement dans la préfecture d'Aichi sont disponibles auprès de JTB, Meitetsu Kanko Service, Kinki Nippon Tourist, Nippon Travel Agency, Tobu Top Tours et d'autres grandes agences de voyage du pays.Pour toute demande de renseignements, veuillez contacterGhibli Park Corporation (Tél.) 0570-089-154 (en semaine 10h00-17h00)(Veuillez consulter les FAQ avant de faire une demande de renseignements. Tous les billets doivent être réservés avant la date et l'heure. Les réservations sont nécessaires pour chaque zone.



Premier arrivé, premier servi pour l'admission en décembre ⇒ À partir de 14h00 le 10 octobre (lun)

Entrée en janvier : vendue par tirage au sort ⇒ 10 oct (lun), 10 h - cliquez



Heures d'ouverture Jours de semaine 10:00-17:00 * Jours de semaine pendant les grandes vacances scolaires 9:00-17:00 Samedis, dimanches et jours fériés 9:00-17:00



Fermé Le mardi (ou le jour de la semaine suivant si le mardi est un jour férié) *Ouvert pendant les grandes vacances scolaires.

Jours désignés pour les vacances de fin d'année et de Nouvel An, la maintenance, etc.

*Veuillez consulter le calendrier des activités pour plus de détails.



Délai d'admission Le grand entrepôt de Ghibli Le grand entrepôt de Ghibli

9:00 (*)/10:00/11:00/12:00/13:00/14:00/15:00

Tous les billets doivent être réservés avant la date et l'heure. Les réservations sont nécessaires pour chaque zone.Premier arrivé, premier servi pour l'admission en décembre ⇒ À partir de 14h00 le 10 octobre (lun)Entrée en janvier : vendue par tirage au sort ⇒ 10 oct (lun), 10 h - cliquez ici pour acheter.Jours de semaine 10:00-17:00 * Jours de semaine pendant les grandes vacances scolaires 9:00-17:00 Samedis, dimanches et jours fériés 9:00-17:00Le mardi (ou le jour de la semaine suivant si le mardi est un jour férié) *Ouvert pendant les grandes vacances scolaires.Jours désignés pour les vacances de fin d'année et de Nouvel An, la maintenance, etc.*Veuillez consulter le calendrier des activités pour plus de détails.Le grand entrepôt de Ghibli Le grand entrepôt de Ghibli9:00 (*)/10:00/11:00/12:00/13:00/14:00/15:00

Colline de la jeunesse Colline de la jeunesse

9:00(*)/9:30(*)/10:00/10:30/11:00/11:30/12:00/12:30/13:00/13:30/14:00/14:30/15:00/15:30/16:00



Dondoko Mori Dondoko Mori

9:00*/9:30*/10:00/10:30/11:00/11:30/12:00/12:30/13:00/13:30/14:00/14:30/15:00/15:30/16:00



*Uniquement les jours où les heures d'ouverture commencent à 9h00.



(Remarque : l'heure est spécifiée pour l'entrée uniquement ; il n'y a pas de restrictions sur les heures de sortie jusqu'à la fermeture. Veuillez entrer dans le Grand Entrepôt Ghibli dans un délai d'une heure et dans la Colline de la Jeunesse et la Maison de Satsuki et Mei dans un délai de 30 minutes après l'heure d'entrée indiquée. Il n'y a pas de limite de temps pour accéder au "chemin de randonnée" de Dondoko Mori le jour de la visite. Il est interdit de revenir dans chaque zone après l'avoir quittée. Il n'est pas possible d'entrer avec une heure d'entrée différente de celle du billet. Veuillez noter que les horaires d'entrée sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.



Les tarifs. Le grand entrepôt de Ghibli Le grand entrepôt de Ghibli



En semaine



Adultes : 2 000 yens

Enfants (de 4 ans à l'école primaire) : 1 000 yens



Samedi, dimanche et jours fériés



Adultes : 2 500 yens

Enfants (4 ans - âge de l'école primaire) : 1 250 yens



Seishun no Oka Seishun no Oka



Adultes : 1 000 yens

Enfants (4 ans - âge de l'école primaire) : 500 yens



Dondoko Mori Dondoko Mori



Adultes : 1 000 yens

Enfants (de 4 ans à l'âge de l'école primaire) : 500 yens



Notes. Les montants ci-dessus incluent les taxes. L'entrée est gratuite pour les enfants âgés de 3 ans et moins.

Tous les jours de la semaine, les samedis, les dimanches et les jours fériés doivent être réservés par date et heure (heure d'entrée uniquement, pas de limite pour l'heure de sortie).

*Les détenteurs de billets pour Dondoko-Mori peuvent utiliser les zones arrière de Dondoko-Mori (à l'exception de la maison de Satsuki et de Mei) pendant les heures d'ouverture, le jour même uniquement.

*Les personnes titulaires d'un certificat d'invalidité désigné par le parc Ghibli ("certificat d'invalidité physique", "certificat d'invalidité mentale", "certificat Ryoiku", "certificat de frais médicaux spécifiés" pour les patients atteints de maladies incurables, "certificat de santé Hibakusha", "certificat de blessure de guerre") et un accompagnateur au maximum doivent acheter un billet "adulte handicapé" ou "enfant handicapé".



Adultes et enfants handicapés. Le prix est la moitié du prix d'un billet général. Veuillez présenter l'original ou une copie de votre certificat ou votre carte d'identité Milairo lors de votre inscription. Un droit d'entrée distinct (110 yens par billet) est exigé pour l'achat.





pic.twitter.com/oZUKE36Jeg — スタジオジブリ STUDIO GHIBLI (@JP_GHIBLI) September 15, 2022







Les réductions pour les groupes et les achats anticipés ne sont pas disponibles.

On ne sait pas si c'est pour faire le lien avec l'automne, mais les réductions pleuvent actuellement sur l'eShop avec pas moins de 1000 titres en promotion jusqu'au 2 octobre. Rendez-vous sur notre Bot bon plan sur notre Discord pour avoir un inventaire précis mais on peut déjà signaler quelques belles promotions, certaines réductions pouvant atteindre les 75%, sur les titres suivants :DOOM: EternalStreet Fighter: 30th Anniversary CollectionINSIDEPikmin 3 DeluxeMonster Hunter RiseRayman Legends: Definitive EditionHadesSonic OriginsWorms RumbleDiablo II: ResurrectedBorderlands: The Handsome CollectionOlliOlli WorldThe MessengerSelon une récente mise à jour des pages de sécurité de Nintendo, la date de certification a eu lieu fin août pour notre figurine extraite de Salmon Run et le 12 septembre pour les deux autres combattants, ce qui signifie que l'écart entre maintenant et la sortie de ces produits ne devrait pas prendre beaucoup plus de temps.Universal Studios Japan prépare sa métamorphose de Noël pour les fêtes de fin d'année, et cela inclut également le Super Nintendo World. C'est la première fois que le parc fait peau neuve depuis son ouverture. Ces transformations se dérouleront du 21 novembre 2022 jusqu'au 9 janvier 2023.

On vous souhaite une très bonne journée et un bon petit déjeuner. On aurait pu reparler du Soc de la future déclinaison de la Switch car de nouvelles confirmations du Soc Nvidia tegra 239 sont tombées. Mais on s'est dit qu'on allait patienter encore un peu car d'autres documents arrivent et qu'il manque toujours le détail le plus important : une fenêtre de sortie complètement vérifiable. Alors pensons d'abord à l'existant, à notre Switch Oled du moment (version Splatoon 3 ou la future déclinaison Pokémon) et attendons tranquillement comment évoluera l'année 2023 à partir du mois de mars. La fin d'année s'avère riche en gros titres, en particulier les RPG, on a un nouveau Mario et les Lapins Crétins absolument génial en approche, un Bayonetta 3 costaud et du Pokémon. Profitons déjà de cela et des nombreuses pépites indépendantes qui déferlent sur l'eShop. Bon vendredi !