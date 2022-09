Shovel Knight Dig : deux nouvelles vidéos promotionnelles

In Shovel Knight Dig, every adventure is different! Each trip down the well will bring #ShovelKnight closer to discovering the secrets lying at the bottom.



WAIT.....ARE YOU OK SHOVEL KNIGHT?!? pic.twitter.com/rrlhRK9Mxu — Yacht Club Games - Shovel Knight Dig launches 9/23 (@YachtClubGames) September 20, 2022

Let's meet the dastardly crew behind the digging heist the Hexcavators



Shovel knight Dig is out in 3 Days!



Shovel Knight Dig sort le 23 septembre mais vous n’êtes pas encore décidé à l’acheter : pas d’inquiétude ! Afin de vous aider à vous décider, les entités derrière le jeu nous proposent deux nouvelles vidéos, ses vidéos disponibles sur les comptes Twitter de Yacht Club Games et de Nitrome Ltd.Vous trouverez sur la première vidéo un aperçu général du gameplay et sur la deuxième un panel des ennemis que vous pourrez affronter avec l’aide ou non de vos amis.Vous lancerez-vous dans l’aventure de Shovel Knight Dig pour ce nouvel opus ? Peut-être ces deux nouvelles vidéos promotionnelles vous conforteront-elles dans votre choix... dans un sens comme dans l'autre !