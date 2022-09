Pokémon Détective Pikachu 2 : une sortie ''proche'' selon un développeur

Cela faisait très longtemps que l’on n'en avait plus entendu parler, et pourtant, son développement est toujours en cours. Annoncée au cours d’une conférence de presse à l'E3 2019, la suite de Détective Pikachu pourrait arriver prochainement sur nos consoles.A en croire Jonathan Murphy, programmeur senior de Creatures et de la division de développement Pokémon TCG, le jeu serait “proche de sortir”. Notez que lors de son annonce à l’E3 2019 , l’un des seuls éléments ayant été révélé n’est autre que la présence de Creatures sur le projet.Depuis la sortie du premier opus qu’ils ont développé, ils se sont également illustrés dans le développement de Pokémon Épée et Bouclier et Pokémon Let’s Go aux côtés de Game Freaks.Lors de sa déclaration, il a spécifiquement nommé “Détective Pikachu 2” (ce qui n'avait jamais eu lieu auparavant), et un autre projet non annoncé. Rien n’est donc officiel, mais à en croire son commentaire sur les forums de Famiboards (une source loin d'être très fiable, de fait), le jeu pourrait être annoncé lors d’un Pokémon Presents en début d’année 2023, ou même avant.