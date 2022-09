Une interview de 1989 de Shigeru Miyamoto sur la clef du succès

Eh bien, ce qui a fonctionné pour moi jusqu’à présent, c’est de trouver quelque chose que je veux faire qui correspond à ce dont le marché a actuellement besoin. Si vous croyez en votre idée, et que c’est quelque chose que les gens voudront, alors il ne vous reste plus qu’à la peaufiner et à l’élever à un niveau de qualité suffisant. Donc, peu importe le talent d’un personnel dont vous avez eu la chance, si vous n’avez pas une direction claire pour votre idée, je ne pense pas qu’un bon jeu en sortira. L’objectif est que chaque membre du personnel, individuellement, contribue à la « finition » globale du travail, il s’agit donc simplement de faire en sorte que chaque personne remplisse son rôle. Et en tant que créateur principal, même si le reste du personnel perd parfois de vue l’ensemble de la situation, c’est votre travail de maintenir le cap et de vous assurer de respecter cette vision initiale .Malheureusement, je l’ai vu arriver plusieurs fois où les développeurs se laissent emporter par eux-mêmes, et ils passent un très bon moment, mais cela finit par nuire à la jouabilité du jeu fini.

Après être entré chez Nintendo en 1977 Shigeru Miyamoto n’a pas cessé de surfer de succès en succès. Il est — faut-il le rappeler, le co-créateur de plusieurs licences iconiques telles que Super Mario, The Legend of Zelda, Donkey Kong, et Pikmin.Certaines de ces licences sont encore considérées comme les meilleures de leur génération à ce jour. Il reste parmi un des concepteurs les plus influents de la firme Japonaise. Il participe aussi à la conception des consoles et accessoires de Nintendo (ayant ainsi travaillé sur le design des manettes de la Nintendo 64, Gamecube et avant cela sur la conception de la Super Nintendo).Il a connu un succès fulgurant dans la fin des années 1980, c’est pour cela que BEEP Magazine a à l'époque souhaité interviewer Shigeru Miyamoto afin de connaitre son point de vue sur sa réussite et savoir ce qu’il pensait être la clef du succès de l’industrie du jeu.Cette interview de 1989 vient d’être traduite par Shmuplations , et vous pouvez voir la réponse de Miyamoto ci-dessous :Des mots qui ont toujours un sens aujourd’hui : même 30 ans auparavant, Shigeru Miyamoto avait déjà compris comment cela fonctionnait. C’est une belle leçon de la part de ce grand homme qu'on a été ravi de retrouver lors du dernier Nintendo Direct pour nous parler d'une de ses dernières franchises de prédilection, Pikmin.