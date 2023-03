Grâce au Guide de l'explorateur maintenant accessible à tous, plongez dans Breath of the Wild

Les joueurs de The Legend of Zelda: Breath of the Wild peuvent maintenant obtenir le guide de l'explorateur en téléchargement gratuit. En effet, le guide de l'explorateur est disponible en téléchargement gratuit sur le site officiel de la franchise, zelda.com.Ce guide contient des astuces et des stratégies pour aider les joueurs à explorer le vaste monde ouvert de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Il fournit également des informations sur les ennemis, les armes, les armures et les objets dans le jeu.Pour télécharger le guide de l'explorateur, les joueurs doivent se rendre sur le site officiel de Nintendo ou tout simplement cliquer sur ce lien Composé de 96 pages, c'est un document relativement complet que Nintendo met à disposition des joueurs, quelques deux mois avant la sortie de Tears of the Kingdom ! Et deux mois, c'est peut-être bien le temps qu'il vous faudra pour apprécier à sa juste valeur un monument du jeu vidéo qu'incarne Breath of the Wild, alors LE jeu de lancement de la Switch !Rappelons enfin que le guide avait initialement été inclus dans une édition spéciale du jeu. C'est un super mode d'emploi riche en conseils et recommandations notamment sur le gameplay et sur le royaume d'Hyrule, un royaume qu'Eiji Aonuma nous a promis ce matin d'être des plus surprenants Source : NintendoLife