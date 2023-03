[Rumeur] Un jeu Donkey Kong 3D serait en développement depuis un moment...

La période semble être propice aux rumeurs. Alors qu'il circule depuis quelques jours une rumeur comme quoi un remaster de F-Zero serait en développement chez les ptits gars de Next Level Games, aujourd'hui, nous allons parler d'une autre musculature que celle de Captain Falcon. Selon le Youtuber Nintendo Prime, un nouveau jeu Donkey Kong en 3D serait en développement et ce depuis... 2016, soit avant la sortie de la Switch.





Remontons le fil de l'histoire. En réalité, le jeu aurait été initié par Vicarious Visions, après la sortie de Skylanders : SupercChargers. Vous vous souvenez de ce jeu impliquant des figurines à foison et dont un partenariat avec Nintendo avait permis l'inclusion de Bowser... et Donkey Kong ?





Soyons d'accord, cela fait un peu maigre comme point de départ, mais suite à ce premier partenariat, l'idée d'un projet Donkey Kong est née chez Vicarious Visions et fut supervisée par Miyamoto lui-même. Le projet était alors connu sous le nom de "Donkey Kong Freedom" et il parait que le producteur japonais adorait tout ce qui se passait sur ce projet ! Attendez, pourquoi j'évoque ce sujet au passé ? Parce que, toujours selon la rumeur, le studio aurait souhaité stopper le partenariat en 2017, sans plus de précisions. On pourra supposer que le projet s’annonçait conséquent et que le studio a voulu se recentrer sur des projets internes (rappelons qu'il appartient à Activision). Donkey Kong Freedom s’annonçait donc, comme le décrit Nintendo Prime, comme un open world. Mais attention, le jeu n'aurait pas du tout été abandonné par Nintendo, il aurait été repris par Nintendo EPD, le studio interne de développement de jeux vidéo (ndr : Potentiellement dans le groupe numéro 8, de Koichi Hayashida). Ce serait principalement de jeunes développeurs de Super Mario Odyssey qui travailleraient sur ce projet, accompagnés de quelques "vétérans". D'après Prime, ce projet sortira sur la prochaine console de Nintendo. Il affirme avoir vu une version early build (comprenez une version démo construite pendant le développement pour voir ce que donnent les dernières réalisations, manette en main). Si cette rumeur se confirme, peut-être sortira il à temps pour la prochaine extension du Parc Universal Studio ?