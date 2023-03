The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom : un nouveau gameplay selon Eiji Aonuma

Dans cette suite Tears of the Kingdom, l'imagination libre des joueurs sera remplie d'un nouveau gameplay qui apportera des changements au monde du jeu.

Le producteur de la célèbre franchise de jeux vidéo The Legend of Zelda Eiji Aonuma a récemment révélé que le prochain opus de la série, intitulé The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, apportera de nouveaux éléments de gameplay qui transformeront le monde du jeu. Aonuma a fait cette annonce lors de la remise du prix du jeu le plus attendu pour le nouvel opus de la saga "Tears of the Kingdom", lors des Dengeki Game Awards de Famitsu.Alors que les fans attendent avec impatience la sortie du jeu, Aonuma a évoqué brièvement les nouvelles fonctionnalités de gameplay qui changeront le monde du jeu. Bien qu'il n'ait pas donné beaucoup de détails, il a promis que les joueurs seraient ravis de découvrir ces changements, en déclarant :Cette annonce a suscité beaucoup d'enthousiasme dans le cours de la nuit, il faut dire que les fans sont nombreux à avoir hâte de découvrir les nouvelles fonctionnalités de gameplay de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Alors que les détails sur les changements de gameplay sont encore rares, les fans peuvent s'attendre à une expérience de jeu encore plus immersive et innovante, et Eiji Aonuma les encourage à avoir encore plus d'attente autour du jeu.Que va-t-il arriver à Hyrule, quel est cet "état inconnu" qu'évoque le producer de la série ? Le 12 mai nous semble si loin, et pourtant c'est déjà dans moins de deux mois ! Pour suivre toute l'actualité Zelda, ne manquez de visiter les copains de Puissance Zelda Source : NintendoLife