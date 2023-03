Rumeur : LEGO 2K Drive à l'approche ?

We are not supposed to say anything but tune in for March 23rd pic.twitter.com/i0NUiF3bqG — LEGO (@LEGO_Group) March 20, 2023

Après LEGO Star Wars et bien d'autres licences, les briques s'apprêtent elles à partir faire une course de bolides ? C'est la rumeur qui a parcouru Internet ce week-end : un jeu de course LEGO serait dans les tuyaux pour une annonce toute prochaine !La marque LEGO se portant très bien, il serait curieux de ne pas la voir davantage se diversifier dans les prochaines années et un jeu de course, multijoueur en ligne, serait le bien venu. D'après les informations regroupées par Kotaku , le jeu s'inspirerait de Mario Kart dans son univers et son ambiance un peu déjantée.Une bêta fermée serait en cours et des premiers screenshots ont même leaké en ligne... mais 2K a fait en sorte de rapidement les faire supprimer. De quoi éveiller les soupçons !Aujourd'hui, LEGO a publié une vidéo sous forme d'un teaser d'une annonce à venir le 23 mars... et le compte Twitter de 2K lui a directement répondu. Le doute n'est donc plus vraiment permis !Rendez-vous le 23 mars !