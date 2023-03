The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dépasse déjà les précommandes de Breath of the Wild au Japon

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom just surpassed Breath of the Wild pre-order total, 8 weeks before launch (COMG).

TOTK is expected to have the biggest debut in franchise history. pic.twitter.com/1ttZFIi85k — Pierre485 (@pierre485_) March 17, 2023

Selon une étude réalisée par COMG, les précommandes de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ont déjà surpassé celles de Breath of the Wild au Japon. Ce nouvel opus, qui promet une expérience encore plus immersive et incroyable que ne le fit déjà le premier volet en 2017, semble donc avoir déjà conquis le coeur des joueurs japonais.Les chiffres obtenus par COMG et révélés sur Twitter montrent que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a déjà enregistré plus de 300 000 précommandes, soit plus que Breath of the Wild à la même période. Une performance particulièrement remarquable puisque nous sommes encore à plusieurs semaines de la sortie de ce nouvel opus.Mais s'il faut aussi voir le verre à moitié vide, on citera le parc installé de consoles, de 29,05 millions de consoles vendues au Japon à lui seul au 31 décembre 2022, représentant tout autant d'opportunités pour cette suite si attendue !Les planètes semblent donc s'aligner pour Nintendo et l'équipe d'Eiji Aonuma, qui doit être à pied d'oeuvre pour finaliser cet opus que les fans attendent maintenant depuis plus de 6 ans !Source : GoNintendo