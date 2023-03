[Rumeur] F-Zero GX Remaster en développement : la rumeur du week-end qui agite le monde du gaming

BIG Nintendo Switch News Just Dropped! 19/03/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

S'il y a bien une nouvelle qui pourrait leur faire très plaisir, c'est celle là ! Les fans de la célèbre franchise F-Zero seront en effet ravis d'apprendre qu'un remaster de F-Zero GX serait en développement ! En effet, selon certaines sources, le studio Next Level Games serait en train de travailler sur ce projet.Petit flashback de circonstance : F-Zero GX, sorti en 2003, est un jeu de course arcade développé par SEGA pour la Nintendo GameCube. Il est considéré comme l'un des meilleurs jeux de course de tous les temps, avec des graphismes époustouflants pour l'époque, un gameplay facile à prendre en main mais difficile à maîtriser, et une bande-son exceptionnelle. Depuis sa sortie, les fans réclament un nouvel opus, en vain.Selon les rumeurs, Next Level Games serait en train de travailler sur un remaster de F-Zero GX, avec des graphismes évidemment améliorés, une bande-son évidemment remastérisée, et tout aussi évidemment avec de nouveaux modes de jeu. Le studio canadien est connu pour avoir développé des jeux tels que Luigi's Mansion 3 et Super Mario Strikers, et a été racheté par Nintendo en 2021 après en avoir été actionnaire majoritaire pendant près de 8 ans.Comme toujours avec les rumeurs qui concernent FZeo, cette nouvelle rumeur n'a pas été confirmée par Nintendo, mais elle a au moins eu le mérite de susciter l'enthousiasme des fans de la franchise.Si cela venait à se confirmer, ce remaster pourrait être une excellente occasion de découvrir ou de redécouvrir F-Zero GX dans une version modernisée et améliorée, tout en ravivant la flamme des fans de cette série culte. Reste maintenant à attendre une annonce officielle de Nintendo pour savoir si cette rumeur se confirme... ou non.La légende urbaine raconte qu'il y a quelques années, Nintendo avait utilisé la franchise FZero pour découvrir qui était à l'origine de fuites dévastatrices à l'approche d'un Nintendo Direct. Les détectives de Nintendo sont-il à nouveau à pied d'oeuvre avec une expérience similaire ? Quel que soit le crédit à accorder à cette nouvelle rumeur, il semble en tout cas que le monde est prêt pour un nouveau F-Zero ! Venez en parler avec notre communauté sur notre serveur Discord Sources : Dualshockers.com