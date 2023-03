Les t-shirts Splatoon 3 Uniqlo maintenant disponibles en France

Bien que Splatoon 3 soit maintenant disponible depuis plusieurs mois, Uniqlo vient tout juste de diffuser sa collection de t-shirts à l'effigie de la série sur son site Internet. Les fans peuvent donc maintenant obtenir ces t-shirts Uniqlo, jusqu'ici réservés au public japonais.Cette nouvelle série de t-shirts est basée sur les personnages et les designs du jeu Splatoon 3. Chaque modèle propose un motif original, et contient des petits détails qui font la différence avec d'autres licenciés officiels. Les t-shirts sont disponibles en plusieurs designs et tailles, on a ainsi une série pour hommes et femmes, et une série pour enfants.Pour les joueurs qui souhaitent acheter les t-shirts Splatoon 3 Uniqlo, il existe plusieurs options. Les t-shirts peuvent être achetés en ligne sur le site officiel d'Uniqlo ou dans les magasins Uniqlo participants, dans le monde entier. Les prix varient en fonction du design et de la taille du t-shirt, mais vous compterez en France 12,90€ pour un modèle enfant, et 19,90€ pour un modèle adulte.C'est la seconde fois en l'espace de quelques jours que l'on mentionne Uniqlo dans nos colonnes : le fabricant japonais est aussi licencié par Nintendo pour une série de t-shirts basés sur le film d'animation Super Mario Bros , qui sort en salles ce 5 avril 2023.Source : Siliconera