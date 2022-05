[Eco de la semaine] Bilan annuel Nintendo, la fin de FIFA et résultats Ubisoft, Capcom & Square Enix

Nintendo dévoile son bilan annuel pour l’exercice 2021-2022

EA et FIFA, c’est fini ! Faîtes place à EA Sports FC

Ubisoft, Capcom & Square Enix : retour sur l’année 2021-2022 en quelques chiffres

Ubisoft : une année en recul en tout points

Capcom : Entre Monster Hunter et Resident Evil, les records s’enchaînent

Square Enix : un dernier bilan positif avant le déclin ?

L'objectif de l'opération est de permettre à la société d'allouer plus efficacement ses ressources, d'accélérer la croissance de ses activités principales et le lancement de nouvelles activités, tout en faisant face aux changements majeurs en cours dans l'environnement commercial mondial.

En bref cette semaine :

Cette semaine, Nintendo a levé le voile sur ses performances au cours de l’exercice fiscal 2021-2022, terminé le 31 mars 2022. Pour la première fois depuis la sortie de la console, la Switch voit ses ventes diminuer par rapport à l’année précédente. Des données à relativiser puisque cette année la console a dépassé les 100 millions d’unités vendues (107,65 millions selon le dernier rapport), sans oublier le contexte exceptionnel de l’exercice précédent marqué par de multiples confinements et la performance gargantuesque d’Animal Crossing: New Horizons, vendu à plus de 30 millions d’unités en seulement un an…Cependant, Nintendo estime tout de même que ses performances au cours de l’exercice 2022-2023, désormais en cours, baisseront elles aussi, notamment en raison des pénuries mondiales liées aux semi-conducteurs qui troublent de plus en plus les chaînes de production de Nintendo, la Switch étant fréquemment en rupture de stocks aux quatre coins du monde. Sur ce nouvel exercice, Nintendo estime que 21 millions de Switch trouveront preneur, ce qui reste un excellent résultat pour la firme de Kyoto.En terme de chiffre d’affaires, Nintendo constate une baisse de 3,6% du CA par rapport à l’année précédente. Celui-ci s’élève à un total de 12,4 milliards d’euros au cours, ce qui par rapport à l’année 2019, représente une augmentation de 29,6%. Côté bénéfices, le montant du bénéfice opérationnel est de 4,89 milliards d’euros (-5,4% par rapport à 2020-2021, +164% par rapport à 2019-2020) et celui du bénéfice net est de 3,54 milliards d’euros (-3% par rapport à 2020-2021, +71,8% par rapport à 2019-2020).A lire aussi : Bilan Annuel 2022 de Nintendo : Tout ce qu’il faut savoir ! Concernant les ventes software, Mario Kart 8 Deluxe dépasse désormais les 45 millions de copies vendues (45,33 millions). On notera également les bonnes performances de Kirby et le monde oublié vendu à 2,65 millions d’exemplaires en moins de deux semaines, ainsi que le lancement de Légendes Pokémon: Arceus dont les ventes culminent à 12,64 millions de copies vendues en deux mois de commercialisation. Pour découvrir le classement complet des meilleures ventes de la Switch, on vous invite à lire l’article de Sebiorg sur le sujet. Cela faisait plusieurs mois que la rumeur courait, elle est aujourd’hui officialisée. En effet, Electronic Arts et la FIFA ne reconduiront pas le partenariat à la fin de l’année 2022, après plus de 30 ans de collaboration. Ainsi, FIFA 23 aura la lourde tâche de clôturer en beauté cette collaboration, en année de coupe du monde, avant de laisser la place à EA SPORTS FC en 2023.Une annonce qui intervient de nombreux mois de négociation, la FIFA ayant demandé à Electronic Arts de verser près d’un milliard de dollars pour les 4 ans à venir (contre environ 800 millions jusqu’à maintenant). Cependant cela n’aura certainement pas une influence aussi importante que ce à quoi l’on pourrait s’attendre puisque Electronic Arts conserve les droits de plus de 19 000 joueurs, 700 équipes, 100 stades et 30 ligues, qui resteront donc disponibles dans EA SPORTS FC.Néanmoins la FIFA n’a pas l’intention de laisser son nom sombrer dans l’oubli. La Fédération internationale continue pour le moment de chercher un remplaçant pour la licence, ce qui créerait une nouvelle concurrence à Electronic Arts potentiellement plus rude que ce que proposent eFootball PES et le futur UFC.Certaines rumeurs font état d’une reprise de la licence par Xbox au cours des années à venir, s’appuyant notamment sur les récents mouvements du groupe (récemment devenu le partenaire gaming officiel de la FFF) et une étrange séquence lors de l’annonce des Xbox Series aux Game Awards 2019 où l’on pouvait voir ce qui s’apparente à un jeu de football, aux côtés de AAA comme Forza et Halo.Pour le moment nous n’en sommes qu’au stade des rumeurs. Toutefois Gianni Infantino (à la tête de la FIFA) a déclaré que la Fédération Internationale de Football Association serait actuellement en cours de négociations avec de nombreux studios pour que FIFA revienne dès 2024 sur nos écrans, aux mains d’un nouvel éditeur donc.Au cours de son exercice fiscal 2021-2022, Ubisoft constate une légère baisse de son chiffre d’affaires s’élevant au cours de l’année à 2,1 milliards d’euros (-4,5%). Côté bénéfices, cette baisse est bien plus marquée. Le bénéfice opérationnel est ainsi en recul de -16,6% (241,5 millions d’euros) et le bénéfice net régresse quant à lui de -24,4% (79,5 millions d’euros).Cependant tout n’est pas mauvais au cours de cet exercice puisque les licences Far Cry, Rainbow Six et Assassin’s Creed ont passé le cap des 300 millions d’euros générés dans l’année. Par ailleurs, Far Cry 6 et Assassin’s Creed Valhalla représentent le plus gros succès de leur licence respective.Yves Guillemot profite de ce rapport pour nous parler de la gestion de l’entreprise en indiquant que plus de 600 anciens employés sont revenus dans l’entreprise et indique que les actions menées suite aux nombreuses plaintes à l’encontre de l’entreprise pour harcèlement et discrimination, en particulier envers les femmes, commencent à porter leurs fruits.Ubisoft fait également part de ses efforts concernant la parité, bien que beaucoup reste à faire. Les femmes représentent désormais 25% des employés et un tiers des embauches sur les 12 derniers mois. Elles représentent également 42% du comité exécutif et 45% du conseil d’administration. Notons d’ailleurs que l’entreprise française a annoncé l’élargissement de son comité exécutif.Au cours de ces dernières années, Capcom a enchaîné les records au cours de ses exercices fiscaux. Cette année encore, Capcom continue son impressionnante croissance économique et rien ne semble pouvoir arrêter l’éditeur depuis sa restructuration il y a quelques années. Pour l’exercice 2021-2022, Capcom a réalisé un chiffre d’affaires de 802 millions d’euros (+15,5%), un bénéfice opérationnel de 312,7 millions d’euros (+24,5%) et un bénéfice net de 237,2 millions d’euros (+30,6%). Des données records jamais atteintes pour l’entreprise, à l’instar de ses exercices précédents.Cette année, Resident Evil VIllage et Monster Hunter Rise ont été les meilleures ventes de l’éditeur (6,1 millions de ventes pour RE8 et 9 millions de ventes pour MHR). Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, lancé au cours de l’exercice, s’est quant à lui vendu à 1,5 millions d’exemplaires. Enfin, Capcom vise un chiffre d’affaires de 874,4 millions d’euros pour la totalité de l’exercice 2022-2023, soit une nouvelle augmentation de 9% et 37 millions de jeux vendus.L’exercice fiscal de Square Enix est lui aussi excellent pour l’entreprise. En effet, la firme nippone a atteint un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros (+8%), un bénéfice opérationnel de 442,2 millions d’euros (+24,2%) et un bénéfice net de 380,1 millions d’euros (+87,24%).Ce bilan sera le dernier à comprendre les performances de studios comme Eidos et Crystal Dynamics, vendu au groupe suédois Embracer pour le montant de 300 millions d’euros. Notons qu’au cours de ces 5 dernières années, ces studios ont enchaîné les échecs commerciaux, ce qui a motivé Square Enix à se séparer de l’ensemble de sa branche américaine. Yosuke Matsuda (PDG de Square Enix) a déclaré à ce sujet :Rappelons qu’avec cette transaction, la direction du groupe avait indiqué vouloir allouer les bénéfices issus de cette transaction dans divers secteurs comme les NFT, l’IA et le cloud. Plus de détails au sujet de ce rachat au montant étonnamment très faible sont disponibles dans cet article. - Pour la 18e semaine de l’année, c’est Nintendo Switch Sports qui s’impose lors de son lancement. L’héritier de la franchise Wii Sports s’impose devant Kirby et le monde oublié, Mario Kart 8 Deluxe, Légendes Pokémon : Arceus et SIFU -Vengeance Edition sur PS5.- En Europe, c’est LEGO Star Wars: The Skywalker Saga qui s’impose en tête des ventes, toutes plateformes confondues, de ce mois d’avril 2022. Le titre de Warner Bros est suivi par Elden Ring, FIFA 22, Nintendo Switch Sports (ventes digitales non incluses), GTA 5, Kirby et le monde oublié (ventes digitales non incluses), Gran Turismo 7, Mario Kart 8 Deluxe (ventes digitales non incluses), Horizon Forbidden West et Légendes Pokémon : Arceus (ventes digitales non incluses).- Cette semaine, Electronic Arts a également signé une année intéressante d’un point de vue financier, malgré la critique de plus en plus acerbe à l’égard de de l’éditeur américain. En effet, EA a réalisé un chiffre d’affaires record de 6,6 milliards d’euros (+24,5%). Toutefois malgré cette augmentation détonnante, le bénéfice net de l’entreprise contraste le tout avec un léger recul de -5,8%, passant de 795 à 749 millions d’euros.- Du côté de Sony également, tous les voyants sont au vert après une année record malgré la pénurie de composants qui impacte grandement les ventes de la firme japonaise. Avec un chiffre d’affaires de 19,8 milliards d’euros pour Sony Group, c’est tout simplement la meilleure année de l’histoire de la société. Cependant PlayStation ne va pas aussi bien qu’on pourrait le croire car, si les prévisions de ventes de PS5 étaient bonnes (19,2 millions de consoles vendues à ce jour), jamais Sony n’avait aussi peu vendu de consoles depuis 1997. En réalité, c’est du côté du software que la division gaming de Sony se rattrape en établissant un nouveau record de ventes absolu de l’ordre de 642 millions d’euros.- Au Japon, Animal Crossing: New Horizons est en phase de devenir le jeu le plus vendu de l’histoire dans le pays. Cette place, pour le moment occupée par la première génération de la licence Pokémon, devrait bientôt être occupée par la production de Nintendo qui n’est plus qu’à 40 000 unités de Pokémon, d’après les dernières données rapportées par Famitsu. Au total, Animal Crossing: New Horizons a été vendu à plus de 7 millions d’exemplaires dans l’archipel.- L’indépendant Stardew Valley réalise lui aussi une excellente performance avec un total de 20 millions d’exemplaires écoulés depuis son lancement, toutes plateformes confondues.