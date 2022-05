First 4 Figures nous propose des figurines Zelda Breath of the Wild plutôt détaillées

The Legend of Zelda : Breath of the Wild est un de ces jeux ayant tellement de succès qu'il a bien évidement droit à ses produits dérivés. Mais quand on pense aux figurines, il n'y a finalement pas tant de choix que ca. First 4 Figures vient donc nous présenter un coffret contenant 2 figurines, une de Zelda et l'autre de Link.

L'un des premiers détails qui surprend est la taille de 10 pouces. Une taille assez grande qui permet aux figurines d'avoir des détails précis et qui ne fassent pas cheap. Cela se remarque par exemple sur la chevelure de Link, la lame qui sert de pointe aux flèches, ou même les plumes à l'autre extrémité de ces flèches.







Si le regard de Link peut vous convaincre de passer à la caisse, regardons avant la figurine Zelda. Regardez les pliures de la tenue, les doigts de chaque main, les détails sur les vêtements et même les chaussures. Enfin, la chevelure est aussi convaincante :







Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin, les deux figurines sont équipées de leds afin de s'illuminer dans le noir :