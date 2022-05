Nintendo Switch Online : le redoutable Spelunky 2 bientôt à l'essai !

Grâce à l'offre Jeux à l'essai, les abonnés Nintendo Switch Online pourront bientôt explorer les cavernes souterraines de la Lune dans #Spelunky2 !



— Nintendo France (@NintendoFrance) May 18, 2022

Les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent découvrir, sans dépenser davantage, des jeux à l'essai pendant quelques jours. Ce mois-ci, c'est Spelunky 2 qui sera disponible à partir du 25 mai.Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, nous vous recommandons chaudement de lire notre test complet qui revient sur cette suite de Spelunky sortie l'an dernier sur Switch et qui est encore plus redoutable en terme de difficulté que son prédécesseur. Il s'agit d'un jeu de plate-forme mais contenant une très grosse part de rogue-like qui rend l'aventure tout de suite plus compliquée.Le jeu, sous sa direction artistique, cache l'un des jeux les plus difficiles de ces dernière années. Il vous faudra de la dextérité et de la persévérance pour réussir à vous sortir des cavernes de la Lune !Le jeu est dès à présent disponible sur l'eShop en pré-chargement pour les abonnés au service Nintendo Switch Online et il sera disponible à partir du 25 mai !