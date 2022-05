Sungrand Studios veut porter un jeu de survival horror sur un Pokémon mini

Si vous ne connaissez pas le Pokémon mini, ce n'est pas très étonnant car il faut remonter à 2001 pour se rappeler sa présentation, la console étant sortie au Japon le 14 décembre 2001 et en Europe le 15 mars 2002, sous trois coloris (bleu, mauve et vert). Pour les États-Unis, elle a été disponible dès le 16 novembre 2001 uniquement via le site internet ou la boutique Pokémon Center de New York.



Cette console portable, distribuée par Nintendo, a été consacrée uniquement à la franchise Pokémon, même si des adaptations de jeux Game & Watch étaient initialement prévues, sans jamais sortir au final. Elle est accessoirement la plus petite console de jeux à cartouches produite par Nintendo, possède un écran noir et blanc, et propose une horloge, un vibreur et un détecteur de choc. Elle dispose d'une connexion infrarouge permettant le jeu multijoueur.

Si la console coûtait 45 euros et chaque jeu entre 10 et 15 euros, le succès en Occident fut assez limité. Il faut dire que sur les 10 jeux sortis à ce jour, cinq seulement ont réussi à attendre l'Europe, quatre aux US, seul le Japon ayant bénéficié de l'ensemble du catalogue. Mais comme tout produit diffusé par Nintendo (surtout avec la franchise Pokémon), elle s'est constituée avec le temps un petit fan club de passionnés et on vit apparaître sur GameCube via Pokémon Channel une émulation de la petite console et même la sortie d'un nouveau jeu.





La scène de l'émulation s’intéressa bien évidemment à cette petite console, avec divers projets dont peu allèrent jusqu'au bout. Aussi on reste très intrigué par le travail tenté par Sungrand Studios, spécialisé depuis quelques années dans le développement d'un jeu de survival horror comme son Silver Falls – Undertakers sur l’eShop de la 3DS et Silver Falls – Galaxy Bound Curse sur Game Boy Color, un projet non finalisé, disponible en téléchargement gratuit ici





Ils ont également réalisé un Silver Falls fin 2019 sur 3DS et développent actuellement un nouvel épisode sur Wii U, qui devrait utiliser toutes les possibilités permises par la console atypique de Nintendo (une autre grosse curiosité donc à suivre !).



Pour développer sur une Pokémon Mini, encore faut-il posséder une console et c'est là qu'intervient la campagne Kickstarter : aider au financement de l'achat d'une console pas simple à trouver sur le marché du rétrogaming et de financer de quoi développer dessus. Au niveau des récompenses, ce seront des accès anticipés aux différentes versions du jeu et la bande-original au format dématérialisé. Les développeurs ne savent pas encore à quoi pourraient ressembler ce prochain jeu dans l'attente de voir ce qui pourrait être fait sur la base des capacités de la console mais sont motivés.





Si les développeurs ont du mal à trouver déjà un Pokémon Mini pour développer dessus, on pourrait se dire que le projet restera un projet de niche car peu de personnes pourraient avoir le matériel à leur disposition pour essayer le jeu ensuite. Ils envisagent donc à un moment de laisser en accès libre la ROM du futur jeu pour que le maximum de personnes puissent l'essayer.



People kept asking us to put Silver Falls on the Pokémon Mini. Head over to our Kickstarter page to help us acquire the hardware and we'll do it. https://t.co/zBSiEjCxTc #gamedev pic.twitter.com/N7gD6MQ808 — Silver Falls (@silverfallsgame) May 14, 2022

Un projet étonnant donc et si vous souhaitez donner un petit coup de pouce à ce projet, direction la page Kickstarter