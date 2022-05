Rappel : sortie de la version physique de The House of the Dead: Remake le 26 mai

Un jeu culte pour certains et un remake de tous les dangers pour les autres. Pas simple de faire revivre un titre qui a marqué une génération de joueurs par sa jouabilité, son côté horreur nanar assumé et, alors que le code source du jeu d'origine sorti en 1996 a été perdu, tenter de refaire le jeu avec ce qui leur restait sous la main (retro-engineering, reconstituer ce qui était manquant, apporter un peu de sang neuf....). Un petit coup d'oeil sur la vidéo ci-dessous partagée sur le Net vous permettra de comparer les différences graphiques. On vous conseille cependant de ne pas la regarder entièrement pour ne pas vous spoiler le plaisir de la découverte du jeu.





THE HOUSE OF THE DEAD: Remake Vs Original (SEGA Model 2/Arcade) Graphics Comparison 19/05/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La sortie sur l'eShop a permis de voir que le gros du contenu était respecté (hormis les dialogues modifiées, toujours doublés de manière aussi peu convaincante pour ressembler au titre original) mais si les développeurs ont bien intégré la gestion du gyroscope pour pouvoir jouer au jeu, les contrôles gyroscopiques sont beaucoup trop sensibles et imprécis. Il reste pas mal de flottement et d'input lag pour ressentir un véritable plaisir dans ces conditions, au point que désactiver l'ensemble et jouer classiquement avec son joystick paraîtra plus simple pour certains passages.







Des correctifs sont donc très attendus, en même temps qu'un "cowboy mode" pour pouvoir jouer seul avec deux joy-con. Certains espèrent la prise en charge du Sinden Lightgun, le premier pistolet de qualité compatible avec les écrans LCD moderne, un projet kickstarter datant de 2019 en cours de production. A noter que la version PC du remake est déjà compatible avec ce pistolet, cette version gérant également la wiimote.







Au niveau du scénario, on est clairement dans une série Z : deux agents doivent stopper un scientifique fou, Dr Roy Curien, dont les expériences atroces ont fini par s'échapper de ses laboratoires, provoquant un chaos général. Pour secourir l'équipe de scientifique de ce Curien, il va falloir vous frayer un chemin en dégommant tout ce que vous allez croiser pour ne pas mourir. Heureusement, vous avez un pistolet aux munitions sans limite et une petite salle secrète vous donnera accès à l'armurerie, avec de nouvelles options d'armes de destruction, on se sent juste floué par la difficulté d'en choisir certaines au regard de la rapidité de disparition de certains coffres.





Sur votre chemin, vous allez récupérer des jetons, des kits de soin et des grenouilles d'or, bonus pour augmenter votre score. Parmi les nouveautés, outre 4 modes de difficulté et un mode photo pour pouvoir partager les clichés de ses plus beaux massacres sur les réseaux sociaux, un mode Horde permet de rejouer aux différents niveaux de la campagne principale avec un nombre de créatures décuplés.





SI la version Switch n'est pas désagréable (quelques effets de popping et de crénelage), c'est clairement la gestion gyroscopique imprécise qui déçoit pour le moment. Le gros du jeu initial est préservé et les amateurs seront peut-être séduits par l'édition physique qui arrive, une « Limidead Edition » attendue le 26 mai chez Microids, sans le moindre pistolet intégré pour tirer sur son écran.