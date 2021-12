Test de Spelunky 2 : l’enfer contre attaque !

Précédemment, dans la saga Spelunky…

Tel père, telle fille

Les mêmes… en pire !

Toujours aussi addictif, seul ou à plusieurs

Difficile de vous parler de Spelunky 2 sans aborder Spelunky premier du nom. Les deux jeux partagent énormément de points communs et nous recommandons à tout le monde de découvrir la saga avec le premier jeu avant de se plonger dans cette suite un tantinet plus difficile.Nous vous invitons également à relire notre test du premier titre qui présentera plus en détails les subtilités du titre.Pour les plus téméraires, nous rappellerons donc le concept de la saga Spelunky : il s’agit d’un jeu de plate-forme 2D sous forme de rogue-like : c’est à dire qu’à chaque game over, le joueur reprend sa partie de 0 : vous perdez tous vos bonus, toutes vos armes etc. avec une exception : la possibilité de construire des raccourcis vers certaines zones du jeu. Cela permet de démarrer sa partie plus « loin » mais nu de tout équipement (et donc avec une difficulté plus élevée).Mais où se situe Spelunky 2 dans le lore de la saga ? Dans cette suite, vous incarnez Ana, la fille du personnage incarné dans le premier jeu.Alors qu’elle n’avait que 5 ans, ses parents se sont mis à rêver d’explorer la Lune… et sont donc partis dans expédition sur le satellite. Nous ne jugerons pas de l’indignité de ces parents. Toujours est-il qu’ils n’en sont jamais revenus et que la jeune Ana, après quelques années, se décide à suivre leur trace et part, à son tour, en direction de la Lune.Sur place, elle retrouve les ruines similaires au premier jeu Spelunky où son père avait triomphé du terrible Olmec. Et voilà ainsi Ana partie dans une exploration des profondeurs de la planète, à la recherche d’une trace de vie de ses parents, prête à affronter les dangers et les pièges qui se mettront en travers de son chemin.Comme le premier titre, le scénario de Spelunky 2 n’a pas une importance redoutable puisque l’accent est mis évidemment sur le gameplay. Mais c'est toujours sympa de savoir dans quel cadre s'inscrivent nos aventures.A la manière d’Ana qui va marcher dans les pas de ses parents, Spelunky 2 suit de près la voie tracée par son prédécesseur : votre but est tout simplement de venir à bout d’une douzaine de niveaux, répartis en plusieurs univers qui vont de la jungle à l'espace en passant par des univers plus ou moins terrifiants... mais tous terriblement dangereux.A vous de juger si vous préférez rusher les niveaux pour éviter de subir trop des dégâts… ou bien à prendre votre temps pour récupérer un maximum de trésors et prendre le risque de vous faire piéger par l’une des multiples surprises contenues dans chacun de ces niveaux : le jeu en vaut-il la chandelle ?Ces mêmes questions se posaient dans le précédent jeu et elles se reposeront à vous cette fois-ci évidemment. Et si vous espériez que les choses se soient calmées avec le temps, vous faites fausse route : le jeu est tout aussi méchant, voire encore davantage avec du contenu beaucoup plus vaste dans Spelunky 2 : les ennemis et les pièges sont plus nombreux et la moindre erreur de saut sur une plate-form peut vous être fatale pour la suite de votre aventure. De quoi ruminer vos échecs pendant un bon moment.Spelunky 2 introduit évidemment de nouvelles mécaniques et de nouveaux ennemis. Autant d’opportunités pour Ana de mourir dans d’atroces souffrances face à l’inconnu. C’est le jeu ma pauvre Lucette !Spelunky 2 est terriblement addictif mais terriblement difficile également. Pas évident ainsi de vous donner envie de découvrir pourtant ce qui est le meilleur de deux monde : la plate-forme et le rogue-like.A la manière d’un bébé qui apprend à marcher et qui se met ensuite à courir partout, quitte à se cogner sur tout se qui se trouvera en travers de son chemin, c’est votre compréhension des mécaniques du jeu qui vous fera progresser… malgré les nombreux échecs à affronter.Les parties s’enchaînent rapidement, très rapidement, trop rapidement même : le temps passe sans vraiment s’en rendre compte. L’éclair de génie qui arrivera au bout d’un moment vous fera oublier les 50 runs qui vous auront pris plus d’une heure. Vous serez sous le charme d'un nouveau monde que vous allez enfin découvrir... et vous allez mourir bêtement dès le 1er nouveau piège arrivé. Mais vous allez mourir heureux. C’est ça la beauté de Spelunky 2 !Comme dans tous les bons films, ce n’est pas tant la conclusion qui importe que l’histoire racontée : les amis rencontrés, les défis relevés et les succès débloqués qui vous guideront dans votre aventure. Comme Spelunky, tout un tas de secrets sont à débusquer pour obtenir de nouveaux personnages et accéder à des zones secrètes.Dernier point qui peut faire la différence pour ceux préférant souffrir à plusieurs : Spelunky 2 dispose, comme son prédécesseur, d’un mode multijoueur qui s’est étoffé de plusieurs options. La possibilité de jouer en ligne permettra à ceux ne disposant pas d’amis assez téméraires pour se lancer dans l’aventure à leurs côtés, de profiter quand même de ce mode. Nous remercions les développeurs pour ça !