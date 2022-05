Peach VS Bowser commence demain sur Mario Kart Tour

"Peach VS Bowser" aurait pu être le titre d'un nouveau film de Kaijū, mais non, même si quelque chose ressemblant à un gros lézard est impliqué dans cette affaire, ce titre est celui de la prochaine saison de Mario Kart Tour qui commencera demain. De temps à autres, les saisons prennent la forme d'une confrontation. Les joueurs seront répartis selon leur choix au début de la saison dans l'une des 2 équipes proposées. Vous l'avez compris, demain seront proposées les équipes de Peach, ou de Bowser. Tous les pilotes disponibles sont donc répartis pour la saison entre les 2 équipes. L'objectif étant de remporter un maximum de victoires, autant sur les circuits solos que multijoueurs. Chaque victoire avec un pilote de son équipe remporte des jetons d’événement. Si un joueur remporte une victoire avec le personnage de l'équipe adverse, il n'obtiendra pas de jetons (et l'autre équipe non plus). Pour cette saison, 2 pilotes sont ajoutés : Dr. Peach & Dr. Bowser. En réalité cette saison est le prolongement de la saison précédente, qui avait déjà ajouté Dr. Mario & Dr. Luigi.





Si la saison précédente avait ajouté le célèbre Supermarché Coco (avec des voitures qui bougent), la saison qui commencera demain et durera 2 semaines ajoutera un autre circuit Wii : Cap Koopa. A l'heure où cet article est rédigé, MKT comporte 171 pilotes, 221 karts et 155 ailes. 78 circuits sont proposés entre 3 et 4 itérations chacun. Rendez-vous demain pour voir ces chiffres gonfler encore.