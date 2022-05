[Eco de la semaine] Arabie Saoudite X Nintendo, bilan fiscal Embracer et Take-Two

Le prince héritier de l’Arabie Saoudite acquiert 5% du capital de Nintendo

Le groupe Take-Two Interactive (GTA, 2K Sports…) enchaîne une nouvelle année record

Le chiffre d’affaires d’Embracer dépasse le milliard tandis que ses recettes chutent

En bref cette semaine :

Depuis plusieurs années, Nintendo profite de son importante rente pour racheter les actions de certains de ses actionnaires, afin d’éviter le regroupement de grosses sociétés étrangères dans son capital, lui permettant de mettre plus en avant sa culture d’entreprise.Cependant cette semaine, ce n’est nul autre que le Prince héritier d’Arabie Saoudite qui est entré au capital de l’entreprise, rachetant 5,01% du capital de la société par le biais du Fonds d’investissement public.Ce dernier, contrôlé par le prince héritier Mohammed Bin Salman, est chargé de réaliser des investissements à l’étranger au nom du royaume. C’est donc sur Nintendo que s’est jeté son dévolu avec un investissement dont la valeur est estimée à 2,98 milliards de dollars.A lire aussi : Bilan Annuel 2022 de Nintendo : Tout ce qu’il faut savoir ! Depuis le début de l’année, le Fonds d’investissement public est entré au capital de nombreuses entreprises japonaises du jeu vidéo, profitant du très faible taux de conversion du Yen actuellement. Capcom et Nexon (éditeur sud-coréen enregistré à la bourse de Tokyo) ont déjà été la cible de ces investissements. Notons que ce Fonds, dont le but est d’accroître la richesse du royaume, a aussi investi 3 milliards de dollars au sein d’Activision-Blizzard, EA et Take-Two en 2020.Concernant l’intérêt de ces investissement, outre une volonté de profiter de la situation actuelle du marché du jeu vidéo où rachats et trimestres records s’enchaînent, il pourrait aussi être un vecteur de soft power pour l’Arabie Saoudite qui, à l’instar de ses autres voisins de la péninsule, qui cherchent tous au travers de divers investissements dans le secteur du divertissement et du sport à améliorer leur image à l’international. En 2021, ce même fond a notamment racheté le club de Newcastle en Premier League et a affirmé sa volonté de concurrencer le PSG, dirigé depuis plusieurs années par des investisseurs Qataris.Après des publications en pagaille la semaine dernière, la période des bilans financiers continue et c’est Take-Two qui enchaîne avec une seconde année consécutive record. En 2021-2022, le chiffre d’affaires de Take-Two atteint les 3,3 milliards d’euros (+3,1%) tandis que le bénéfice net de l’entreprise atteint les 565 millions d’euros (+41,3%).Les principaux moteurs de ces chiffres restent les mêmes licences : NBA 2K, GTA 5 (désormais à 165 millions d’unités vendues !) et Online, Red Dead Redemption 2 et Online, Borderlands, Civilization ainsi que GTA Trilogy, sorti au cours du 3e trimestre de l’année fiscale.Rappelons également qu’au cours du dernier trimestre de cette année fiscale, Take-Two Interactive a annoncé le rachat de l’éditeur mobile Zynga pour un montant de 11,24 milliards d’euros. Une transaction qui, l’espace de deux semaines, était devenue la plus importante de l’industrie… jusqu’à ce que Microsoft revienne dans la danse.Cette semaine, le groupe suédois Embracer Group, auteur du récent rachat de Crystal Dynamics et Eidos auprès de Square Enix , a également fait part de ses performances au cours de l’exercice 2021-2022.D’une part, le chiffre d’affaires atteint un plafond inédit, celui du milliard d’euros avec un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros (+86,05%). Cependant si le chiffre d’affaires du groupe a très fortement augmenté en un an, il en va de même de ses dépenses puisqu’au cours de cette seule année, le nombre d’employés d’Embracer a doublé, passant de 6 325 à 12 760 employés.Logiquement, ces dépenses se répercutent sur les bénéfices de l’entreprise avec une perte annuelle de 409 millions d’euros, contre plus de 2,27 milliards d’euros de dépenses opérationnelles.Par ailleurs, le studio est loin d’avoir terminé son impressionnante expansion puisque ce rapport ne comprend pas le rachat des divisions de Square Enix annoncé après la fin de l’exercice. En revanche, celui d’Asmodee (n°1 du jeu de société) pour 2,75 milliards d’euros est bien compris dans le rapport.- Au cours de la 19e semaine de l’année, c’est à nouveau Nintendo Switch Sports qui s’impose pour la deuxième semaine passée depuis son lancement. Mario Kart 8 Deluxe se classe quant à lui 2e, devant Kirby et le monde oublié, Horizon Forbidden West et Légendes Pokémon : Arceus qui ferme la marche.- Au Japon, c’est aussi Nintendo Switch Sports qui mène le classement avec 47 525 unités vendues. Il est suivi par Kirby et le monde oublié (14 903 ventes), Mario Kart 8 Deluxe (11 127 ventes), eBaseball de Konami (10 372 ventes) et Ring Fit Adventure (6 839 ventes).- Selon les médias Puck et Kotaku, Electronic Arts chercherait à se faire racheter par Amazon, Disney ou Apple. Interrogé sur cette éventualité, l’entreprise n’a souhaité faire aucun commentaire.- Après avoir vendu le studio Inflexion Games à Tencent, le groupe britannique Improbable a vendu le studio Midwinter Entertainment (Scavengers) à Behaviour Interactive (Dead by Daylight, Deathgarden). Le montant de la transaction reste à ce jour inconnu.- La société française Gameloft (Asphalt 9: Legends, Disney Speedstorm) a ouvert cette semaine son 18e studio, basé à Paris. Celui-ci sera chargé de développer des jeux sur PC et consoles uniquement et devrait proposer un jeu multijoueur mêlant action et sport pour son premier titre.