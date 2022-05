Une vidéo pour découvrir les pouvoirs de Kirby dans Kirby et le monde oublié

Meet Kirby -( '.' )- The Powerful Pink Puff on Nintendo Switch | @Play Nintendo 22/05/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Kirby et le monde oublié est l'un des jeux phares de la Nintendo Switch de ce début d'année. Et près de deux mois après sa sortie, Nintendo continue de le mettre en avant.Comme par exemple à travers cette nouvelle vidéo publiée ce week-end qui revient sur la petite boule rose mais surtout sur ses différents pouvoir de transformation dans le jeu : non seulement en avalant ses ennemis mais aussi en gobant désormais les objets de l'environnement de jeu : des voitures, des machines à boisson, des plots etc.Est-ce que cette vidéo vous a donné envie de découvrir davantage le jeu ? Sachez qu'une démo est toujours dispo sur le Nintendo eShop !Kirby et le monde oublié est disponible exclusivement sur Nintendo Switch.