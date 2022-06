[Eco de la semaine] Année record pour Pokémon, en demi-teinte chez Nacon et du changement pour Dontnod

Une année record pour la Pokémon Company !

En 2021, la licence Pokémon célébrait dignement ses 25 années d’existences avec de nombreux titres annoncés/sortis à l’instar de New Pokémon Snap, Pokémon Unite, les remakes de la 4e génération ou encore Légendes : Pokémon Arceus ainsi que les célébrations mises en place dans Pokémon GO.La moindre des choses que l’on puisse retenir c’est que cette stratégie a largement porté ses fruits puisque la Pokémon Company, qui co-détient les droits de la marque avec Nintendo, Game Freak et Creatures Inc., a pulvérisé son record de vente établi l’an passé.Pour l’exercice 2021-2022, on parle donc de 1,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires (+70,4%) et 295 millions d’euros de bénéfice net (+123%) pour l’entreprise gestionnaire de la marque et en particulier de son merchandising avec les cartes Pokémon, peluches ou encore dessin-animés.A lire aussi : The Pokémon Company réalise une année record, merci Pokémon GO ! Et pour l’exercice à venir, la Pokémon Company pourra encore compter sur un jeu de poids après les succès retentissants de Légendes Pokémon : Arceus (12,64 millions de ventes au 28 février), Pokémon Diamant Etincelant/Perle Scintillante (14,65 millions de ventes) et New Pokémon Snap (2,4 millions de ventes) puisqu’en cette fin d’année, la licence Pokémon passera à la 9e génération de Pokémons avec Pokémon Écarlate et Violet, toujours aux côtés d’un Pokémon GO qui a rapporté plus de 5 milliards de dollars depuis 2016.En attendant un exercice 2022-2023 sur lequel Nacon mise énormément, l’entreprise française réalise des performances en fort recul par rapport à 2020-2021. En effet, le chiffre d’affaires diminue de -12,3% (156 millions d’euros) et le bénéfice net baisse quant à lui de -45,3%, ce qui représente 10 millions d’euros de bénéfices. Sur ces chiffres, le chiffre d’affaires jeux vidéo est en net déclin (-21%) tandis que les accessoires ont continué à se vendre, affichant un faible déclin de seulement -6%, tout en rappelant que le contexte de pénurie du marché a certainement eu une influence sur ce second secteur.Cependant, ces performances restent conformes à ceux à quoi s’attendait la direction du groupe puisque Nacon a décrit cette année comme un “exercice de transition”, avant un exercice 2022-2023 prometteur avec les sorties de Vampire : The Masquerade Swansong, Le Seigneur des Anneaux : Gollum, Steelrising et Session : Skateboarding Sim Game. Nacon a de fait de nombreuses cartouches pour l’exercice à venir, sans oublier d’autres jeux plus récurrents comme la licence WRC qui devrait revenir avec un nouvel opus, accompagnant les derniers rallyes de cette saison pour la compétition internationale.De plus, Nacon a aussi réalisé quelques rachats, à son échelle. En effet, la société française s’est offerte les services de Daedalic Entertainment (Le Seigneur des Anneaux : Gollum), Midgar Studio (Edge of Eternity), Ishtar Games (The Last Spell), Crea-ture Studios (Sessions et Big Ant Studios (Tennis World Tour 2). De nombreux investissements qui devraient permettre à Nacon d’augmenter drastiquement sa liste de jeux AA, dont elle souhaite devenir l’un des leaders à long-terme.Depuis quelques années, le studio français Dontnod (Life is Strange, Vampyr, Tell me why) met en place une stratégie portée sur l’auto-édition de ses productions, dont 8 titres devraient bénéficier entre 2022 et 2025 ( plus d’informations sont disponibles dans cette éco de la semaine ). Cette semaine, Dontnod fait un pas de plus vers la concrétisation de son projet avec un changement de son identité.Dorénavant, Dontnod Entertainement ne sera plus, laissant place à Don’t Nod. Avec ce changement de nom, le studio en profite pour se refaire une beauté à l’occasion de 14e anniversaire. Ces changements ont avant tout pour but de “mieux refléter ce qu’est Don’t Nod aujourd’hui en tant que studio”, c’est-à-dire un studio à contre-courant qui n’hésite pas à briser les codes, ce que l’on a longtemps appelé la “”.- Au Japon, Nintendo Switch Sports s’impose un nouvelle fois en tant que leader du classement avec 32 321 ventes dans l’Archipel, soit quasiment le double de ce que réalise Kirby et le monde oublié avec 12 720 ventes au cours de la 21e semaine de l’année. Mario Kart 8 Deluxe est quant à lui 3e avec 9 938 ventes, suivi de Radiant Tale (7 311 ventes) et Minecraft (7 262 ventes). Côté hardware, c’est une nouvelle fois la Switch OLED qui mène la marche avec 30 702 ventes, suivie de la Switch classique avec 21 612 ventes et la PlayStation 5 qui réalise 13 495 ventes.- Shinji Hashimoto, producteur de la plupart des Final Fantasy depuis le VIII et de la franchise Kingdom Hearts, a pris sa retraite le 31 mai dernier. Il était une figure emblématique en interne dans les rangs de Square Enix avec plus de 27 années de service au sein de l’entreprise.- Du côté de Pokémon, le co-créateur de la franchise, Junichi Masuda, a quitté cette semaine le studio Game Freak pour rejoindre les rangs de la Pokémon Company . Il y occupera le poste de Directeur créatif, qui lui permettra de superviser les futurs produits et services de la franchise.- C’est officiel, la PlayStation 5 s’est vendue à plus de 20 millions d’exemplaires depuis son lancement. Les derniers rapports faisaient état de 18 millions de consoles vendues au 31 mars 2022, il faut maintenant en compter au minimum 20. C’est Veronica Rogers, responsable des ventes mondiales et des opérations commerciales de SIE qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué : “- Alors que la Gamescom, le plus important événement jeu vidéo en terme de fréquentation au monde, va enfin pouvoir retrouver son format traditionnel cet été, Nintendo a annoncé que l’entreprise ne se rendra plus à Cologne à partir de cette année . En revanche, l’entreprise japonaise a affirmé sa volonté de prendre part à de nombreux événements organisés dans toute l’Allemagne plutôt que de se focaliser seulement sur la Gamescom.