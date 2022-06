Pas de Gamescom 2022 pour Nintendo

La Gamescom est un événement central dans le calendrier des événements pour Nintendo. Cette année, cependant, après mûre réflexion, nous avons décidé de ne pas participer à Cologne.

À la place, les joueurs pourront essayer les jeux pour Nintendo Switch dans le cadre de nombreux événements organisés dans toute l'Allemagne. Les événements précédemment confirmés comprennent des roadshows, par exemple dans des lieux tels que le SWR Summer et le Festival des enfants et des jeunes de Stuttgart. Pour les fans du Japon et des jeux vidéo, nous avons décidé de participer au Main Matsuri Japan Festival de Francfort ainsi qu'au DoKomi de Düsseldorf et à l'Animagic de Mannheim. D'autres étapes de la tournée et des opérations promotionnelles sont prévues.

Nous sommes impatients de retrouver nos fans lors de nombreux événements régionaux.

Durant les années 2000 et 2010, la Gamescom s'imposait comme un grand rendez-vous de rentrée pour les fans de jeux vidéo en général et de Nintendo en particulier, avec un salon appelé la Gamescom qui se déroulait en Allemagne à la fin du mois d'août. Un superbe salon pour marquer l'approche de la rentrée et découvrir le catalogue de fin d'année dans un salon ouvert au public.Longtemps participant phare du salon, Nintendo a déclaré qu'il ne serait pas présent cette année à Cologne, et a pris soin de justifier sa décision longuement réfléchie :En Allemagne, Nintendo ne sera donc pas présent à la Gamescom, mais ira toutefois donc bien à la rencontre du public à l'occasion de plusieurs événements plus locaux listés par Nintendo ci-dessus.Le positionnement de la Gamescom a toujours été un dilemme pour Nintendo, qui laissait la gestion de l'événement aux équipes de Nintendo Allemagne, et on voit bien que la direction marketing de la filiale allemande préfère pour le retour des grands événements publics aller au plus près de ses consommateurs en faisant l'impasse sur un salon mondial pourtant majeur, qui va devoir accuser le coup de l'absence d'un acteur majeur du secteur cette année.L'importance de la Gamescom va-t-elle pâtir du renoncement de Nintendo ? D'autres éditeurs vont-ils suivre et peut-être mettre du plomb dans l'aile à la portée du salon et de ses annonces ? Que de questions, beaucoup trop, mais la bonne nouvelle est sans doute que l'équipe de PN pourra finir ses vacances d'été en toute sérénité et se préparer à la sortie de Splatoon 3... et peut-être se remettre de Japan Expo qui se déroulera à Paris du 14 au 17 juillet 2022 même si pour le moment on n'a aucune idée de la présence ou non de Nintendo à cette édition 2022 (aucun éditeur n'est listé parmi les exposants du site officiel à date).Source : www.gameswirtschaft.de via VideoGameChronicle.com